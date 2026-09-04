Tuyệt chiêu “hack da”, “hack tuổi” của hội chị em 30+

Không đơn giản như tuổi đôi mươi, bước sang ngưỡng 30+, làn da của chị em dần trở nên “đỏng đảnh”, "khó chiều" hơn. Bổ sung collagen được lựa chọn như một giải pháp chăm sóc da từ gốc.

Tuy nhiên , đừng uống theo phong trào bởi điều đó không chỉ bào mòn ví tiền của bạn mà còn có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe.

Sự thật về collagen: Không phải cứ uống là đẹp

Phụ nữ sau tuổi 25, đặc biệt là giai đoạn tiến gần mốc 30, thường bắt đầu nhận thấy những thay đổi rõ rệt trên làn da: độ đàn hồi giảm, da dễ mất nước khi ngồi điều hòa lâu, các rãnh nhăn nông quanh mắt hay khóe miệng dần xuất hiện. Theo các nghiên cứu sinh học, đây là thời điểm lượng collagen tự nhiên trong cơ thể sụt giảm, trung bình mất đi từ 1 - 1,5% mỗi năm.

Để bù đắp sự thiếu hụt này, việc bổ sung collagen đường uống được nhiều chị em lựa chọn. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận không ít trường hợp duy trì uống đều đặn trong thời gian dài nhưng hiệu quả cải thiện trên da lại rất mờ nhạt.

Làn da lão hóa, xỉn màu khiến chị em mất tự tin, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, cuộc sống

Theo chuyên gia Phùng Hoàng Anh - người có kinh nghiệm trên 30 năm trong lĩnh vực dinh dưỡng y học và sức khỏe - nguyên nhân lớn nhất khiến chị em sử dụng collagen mà chưa đạt được kết quả như mong muốn không nằm ở lượng nạp vào mà phụ thuộc vào khả năng hấp thu của cơ thể. Vì thế không phải cứ uống collagen là sẽ đẹp.

Thách thức lớn nhất của các dòng collagen truyền thống nằm ở khối lượng phân tử (Dalton). Collagen ở dạng nguyên bản có cấu trúc chuỗi xoắn phức tạp và kích thước rất lớn. Khi đi vào đường tiêu hóa, cơ thể phải tốn nhiều enzym và năng lượng để phân giải thành các peptide nhỏ hơn. Trong quá trình này, một lượng lớn dưỡng chất có thể bị đào thải ra ngoài trước khi kịp thẩm thấu qua niêm mạc ruột để đi vào máu và tiếp cận các tế bào da. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến chị em sử dụng trong thời gian dài mà da không cải thiện. Nhiều trường hợp còn nóng trong, nổi mụn, táo bón do collagen tồn đọng trong cơ thể lâu ngày mà chưa đào thải ra được.

Mặc dù các công nghệ như Hydrolyzed (thủy phân) hay Nano (cho ra Collagen Peptide và Tripeptide) đã giúp thu nhỏ kích thước phân tử đáng kể so với trước đây, bài toán tối ưu hóa tỷ lệ dung nạp vẫn tiếp tục được các nhà khoa học nghiên cứu và cải tiến.

Tối ưu khả năng hấp thụ của Collagen với TPBVSK Pico Collagen Premium

Để khắc phục hoàn toàn rào cản về kích thước phân tử Dalton của các thế hệ trước, công nghệ Pico ra đời như một bước tiến mới trong ngành hóa dược và chăm sóc sức khỏe. Pico được biết đến là đơn vị đo lường cực hạn trong hệ thống đo lường quốc tế: 1 Pico = 1/1.000 Nano. Việc ứng dụng công nghệ phân tách Pico vào quá trình xử lý collagen giúp đưa đưa khối lượng phân tử phân tách xuống kích thước siêu vi: dưới 100 Dalton - nhỏ hơn tới 30-50 lần so với Collagen Peptide.

Chuyên gia Phùng Hoàng Anh - Giám đốc Sản phẩm Công ty Ribeto Nhật Việt chia sẻ: "Việc ứng dụng công nghệ Pico giúp giải phóng các chuỗi collagen về kích thước siêu vi hạt, cho phép dưỡng chất đi qua niêm mạc ruột và thẩm thấu trực tiếp vào hệ tuần hoàn.

Đáng chú ý, nguồn nguyên liệu tinh khiết này khi tiếp cận tầng trung bì sẽ làm nhiệm vụ 'kích hoạt' các nguyên bào sợi, kích thích cơ thể tự sản sinh collagen nội sinh. Đây mới là chìa khóa gốc rễ để khôi phục mật độ collagen, giúp tăng độ đàn hồi và độ ẩm tự nhiên, mang lại sự săn chắc, mướt mịn cho làn da. Toàn bộ tiến trình diễn ra tự nhiên, không tạo áp lực chuyển hóa lên gan hay hệ tiêu hóa, hạn chế tối đa nguy cơ nóng trong, nổi mụn. Nhờ đó, người dùng cảm nhận rõ sự cải thiện rõ rệt trên làn da mà không phụ thuộc vào liều uống quá cao, không lo ngại tác dụng phụ."

TPBVSK Pico Collagen Premium- Bí quyết chăm sóc làn da tươi trẻ, rạng ngời từ sâu bên trong

Thực tế nghiên cứu cho thấy, việc đưa công nghệ Pico vào sản phẩm TPBVSK Pico Collagen Premium không chỉ đơn thuần là bài toán thu nhỏ kích thước, mà còn mang lại những ưu thế vượt trội về mặt sinh học:

Tối ưu hóa độ dung nạp: Kích thước phân tử siêu nhỏ giúp tăng khả năng phân tán và thẩm thấu, hỗ trợ cơ thể tiếp nhận nguồn nguyên liệu để tổng hợp collagen tự nhiên một cách chủ động.

Hạn chế tồn dư, lành tính cho cơ thể: Nhờ tỷ lệ hấp thu trọn vẹn, sản phẩm giúp giảm bớt tình trạng dưỡng chất dư thừa tích tụ vốn là nguyên nhân chính gây đầy bụng, nóng trong, nổi mụn khi sử dụng dài ngày.

Cung cấp giải pháp tác động đa tầng: Nguồn collagen tinh khiết từ cá dưới lòng đại dương với kích thước tối ưu sẽ nhanh chóng tiếp cận các mô liên kết, hỗ trợ củng cố lại mật độ cấu trúc da, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ phân tử mới giúp tối ưu khả năng hấp thụ, TPBVSK P ico Collagen Premium còn được giới chuyên môn đánh giá cao bởi công thức kết hợp collagen với Hyaluronic Axit (HA) giúp bổ sung Hyaluronic acid, Collagen hỗ trợ làm đẹp da.

Không chạy theo những lời quảng cáo hào nhoáng hay kết quả tức thì, sự kết hợp giữa nền tảng y khoa nghiêm ngặt từ Nhật Bản và công nghệ Pico hiện đại trong sản phẩm TPBVSK Pico Collagen Premium chính là hướng đi bền vững, giúp phái đẹp chủ động bảo vệ nét tươi trẻ của làn da từ gốc.

Pico Collagen Premium được phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dải Ngân Hà .

Liên hệ hotline 0854 450 777 hoặc 0376 255 222 để được tư vấn, đặt hàng.

Địa chỉ: Số 3, ngách 134/1144, đường Quang Trung, phường Yên Nghĩa, TP. Hà Nội

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.