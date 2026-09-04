5 hũ tẩy da chết môi "made in Vietnam" vừa làm sạch tế bào chết lại dưỡng môi căng hồng

Đây là 5 sản phẩm tẩy tế bào chết môi "Made in Vietnam" giúp bạn nhanh chóng tìm lại đôi môi căng mộng và hồng hào.

Đôi môi khô ráp, bong tróc hay thâm sạm luôn là "kẻ thù" khiến phái đẹp mất đi sự tự tin khi thoa son. Do da môi rất mỏng và không có tuyến dầu tự nhiên, việc tích tụ tế bào chết sẽ làm môi xỉn màu và xuất hiện nhiều rãnh môi kém duyên. Thay vì tìm kiếm các sản phẩm ngoại nhập đắt đỏ, các thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam ngày nay đã trình làng nhiều dòng tẩy da chết môi vô cùng chất lượng với bảng thành phần lành tính. Dưới đây là 5 sản phẩm tẩy tế bào chết môi "Made in Vietnam" giúp bạn nhanh chóng tìm lại đôi môi căng mộng và hồng hào.

1. BareSoul Best Kisser Lip Scrub & Make Up Remover

BareSoul luôn nổi tiếng với các sản phẩm đa năng, tiện lợi và Best Kisser Lip Scrub & Make Up Remover chính là minh chứng rõ nét. Sản phẩm sở hữu thiết kế thông minh tích hợp hai công dụng: vừa là tẩy tế bào chết môi, vừa hỗ trợ làm sạch lớp son lì khó trôi. Với sự kết hợp giữa các hạt đường mịn cùng dầu gấc, bơ hạt mỡ và vitamin E, hũ tẩy da chết này lấy đi lớp vảy khô ráp một cách êm ái mà không gây đau rát. Sự dồi dào dưỡng chất trong dầu gấc còn hỗ trợ làm mờ vết thâm, mang lại đôi môi tươi tắn và mềm mại tức thì.

Nơi mua: BareSoul

2. Tẩy Da Chết Môi Cà Phê Đắk Lắk Cocoon

Đến từ thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Cocoon, tẩy da chết môi cà phê Đắk Lắk là một trong những sản phẩm "best-seller" rất được lòng giới làm đẹp. Với thành phần chính là hạt cà phê Đắk Lắk xay mịn nhuyễn phối hợp cùng bơ cacao Tiền Giang và dầu dừa, sản phẩm giúp loại bỏ nhẹ nhàng các tế bào chết sần sùi. Sức mạnh chống oxy hóa từ caffeine cùng khả năng khóa ẩm vượt trội của bơ cacao giúp cải thiện đáng kể sắc tố môi, trả lại nền môi mịn màng và căng bóng để son lên màu chuẩn xác nhất.

Nơi mua: Cocoon

3. Tẩy Tế Bào Chết Môi Lip Scrub Môi Hồng - Cỏ Mềm

Cỏ Mềm từ lâu đã khẳng định vị thế với các dòng sản phẩm an toàn, có thể dùng được cho cả phụ nữ mang thai. Tẩy tế bào chết Môi Hồng sở hữu công thức 100% thiên nhiên từ đường mía siêu mịn, hạt bơ cao cấp cùng tinh dầu cam ngọt. Các hạt đường nhỏ li ti tan nhanh trên môi, cuốn trôi đi lớp da bong tróc mà không để lại tổn thương. Tinh dầu cam tự nhiên không chỉ tạo hương thơm thư thái mà còn thúc đẩy tuần hoàn máu dưới da môi, giúp đôi môi hửng hồng rạng rỡ và duy trì độ ẩm mịn suốt nhiều giờ.

Nơi mua: Cỏ Mềm

4. Liplight Peeling Gel

Khác biệt với các dòng tẩy tế bào chết dạng hạt (scrub) truyền thống, Liplight Peeling Gel ứng dụng công nghệ tẩy da chết dạng gel hóa học vô cùng êm dịu. Nhờ sự góp mặt của các AHA tự nhiên chiết xuất từ trái cây, sản phẩm làm mềm và tự động bong tróc các tế bào sừng già cỗi mà không cần dùng lực chà xát mạnh. Đây là giải pháp chân ái dành riêng cho những làn da môi cực kỳ nhạy cảm, hay bị nứt nẻ hoặc mỏng yếu, giúp tái tạo bề mặt môi mềm mại, hồng hào mà không lo bị xước hay kích ứng.

Nơi mua: Liplight

5. Tẩy Da Chết Môi Bưởi Hồng ZEE ZEE

Đến từ thương hiệu trẻ ZEE ZEE, hũ tẩy da chết môi Bưởi Hồng ghi điểm nhờ diện mạo ngọt ngào cùng mùi hương trái cây tươi mát. Sản phẩm sử dụng chiết xuất vỏ bưởi hồng giàu vitamin C kết hợp với các hạt tẩy tế bào chết sinh học siêu nhỏ. Sự kết hợp này hỗ trợ loại bỏ các mảng da khô đốm, đồng thời dưỡng sáng và làm đều màu môi thâm sạm do dùng son chứa chì. Sau khi tẩy, đôi môi như được khoác lên lớp màng dưỡng ẩm căng mượt, căng mộng tự nhiên mà không hề bết dính.

Nơi mua: ZEE

Việc duy trì thói quen tẩy tế bào chết cho môi từ 1–2 lần mỗi tuần là bước đệm hoàn hảo để sở hữu đôi môi quyến rũ. Hãy trải nghiệm ngay 5 sản phẩm "Made in Vietnam" lành tính trên để cảm nhận đôi môi mềm mượt và ửng hồng đầy sức sống!