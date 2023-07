Tuyển Việt Nam thua thiệt chiều cao nhưng tuyển Nhật Bản "thấp bé" đã từng vô địch thế giới đấy thôi!

Như chúng ta đều biết, tuyển nữ Việt Nam sắp dự VCK World Cup và thuộc bảng E, với 3 đối thủ cực mạnh Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Mới đây, khi FIFA công bố danh sách chính thức tham gia giải của các đội tuyển, tuyển Việt Nam nhận một thống kê khá đáng lo. Đấy là tuyển chúng ta có chiều cao trung bình thứ hai giải đấu nhưng… từ dưới lên.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam có chiều cao tốt nhất chỉ là 1m70. Trong khi đó, các tuyển thủ Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha cao hơn rất nhiều. Nhận định về sự chênh lệch chiều cao này, cựu tuyển thủ nữ Văn Thị Thanh nói:

"Chúng ta đến từ Đông Nam Á, thể trạng, thể hình cầu thủ Việt Nam so với các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Phi… là không thể so sánh được. Các tố chất sức nhanh, sức mạnh, sức bền của chúng ta cũng không nổi bật. Kể cả so với các đội tuyển châu Á khác, ta vẫn còn kém hơn.

Đấy là ta chưa kể về mặt chuyên môn. Nhiều đội tuyển ở World Cup đến từ các nền bóng đá phát triển, nên cũng được học hỏi từ nhỏ, trình độ cũng cao hơn.

Các cầu thủ nữ ở các quốc gia bóng đá phát triển tập từ khi 6, 7 tuổi trong trường học. Còn ở Việt Nam chúng ta, các nữ cầu thủ chơi bóng đá rất muộn. Nên để theo kịp về chuyên môn, các thứ… rất khó. Về thể hình, về các tố chất khách quan và mọi thứ khác ta đều thua thiệt.

Xem hai trận ta đá giao hữu với Đức và New Zealand, nhất là trận gặp New Zealand, hầu như khi ta đỡ bóng, chỉ sau 1 - 2 đường chuyền đã lại bị mất rồi. Vì đối thủ áp sát rất nhanh. Để áp sát được như vậy, họ phải có thể lực, rồi tư duy chiến thuật… rất nhiều yếu tố.

Nên chúng ta tới VCK World Cup đã là niềm tự hào rồi chứ không đặt nặng vấn đề quá. Bản thân chúng ta ở khu vực Đông Nam Á nên còn khó khăn về nhiều vấn đề".

Tuyển nữ Việt Nam thua kém về chiều cao so với đa phần các đội tuyển ở VCK World Cup 2023.

Theo đó, Quả bóng Vàng nữ năm 2003, Văn Thị Thanh, cũng chỉ ra điểm mấu chốt không hẳn là thể hình. Tuyển nữ Nhật Bản không cao lớn nhưng từng vô địch World Cup nữ 2011 nhờ phát triển tốt những yếu tố như nhanh, mạnh, khéo… Đấy là hướng đi lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam, hòng cạnh tranh với các đối thủ vượt trội về chiều cao:

Tuyển nữ Nhật Bản vô địch World Cup năm 2011 cũng có chiều cao rất khiêm tốn. Cầu thủ thấp nhất của họ cao 1m56. Đa phần các cầu thủ dưới 1m7. Chỉ có trường hợp cao 1m70 là Ayumi Kaihori và cao 1m73 là Saki Kumagai.

"Thực ra yếu tố thể hình thua thiệt cũng là điều đáng lo. Nhưng quan trọng hơn, các đối thủ của tuyển Việt Nam như Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha tới từ các nền bóng đá lâu năm rồi, mọi thứ đều tốt hơn ta.



Ở châu Á, chúng ta có Nhật Bản từng vô địch thế giới (2011). Thể hình của họ cũng không cao to nhưng các yếu tố khác là nhanh, mạnh, khéo thì tốt. Vì thế họ vẫn vô địch thế giới được.

Tuyển Việt Nam chúng ta ra đấu trường thế giới, gặp các đối thủ hàng đầu thì BHL của HLV Mai Đức Chung tin rằng sẽ chọn các đấu pháp để chúng ta lựa sức phòng ngự và vẫn tấn công được.

Trong hai trận giao hữu gặp Đức, New Zealand, HLV Mai Đức Chung cũng cho đội chơi phòng ngự, phản công. Nhưng đối thủ quá hay, họ cũng có các phương án để phá vỡ hàng thủ chúng ta. Bởi thế chúng ta đã thua hai trận".

Dù thấp bé nhưng tuyển nữ Nhật Bản đã vô địch World Cup năm 2011.

So với mặt bằng VCK World Cup, tuyển nữ Việt Nam còn thua kém. Nhưng Văn Thị Thanh cũng nhấn mạnh, bóng đá nữ Việt Nam có nhiều phát triển trông thấy, ví dụ khi so với thời của chính cô cách đây khoảng 15-20 năm.

"Cầu thủ bây giờ chơi tốt hơn thời của Thanh nhiều. Các em được đầu tư bài bản, được tập luyện với các HLV đẳng cấp… nên cứ thế phát triển thôi. Mỗi thời có những thứ khác nhau.

Thời của Thanh khi đấu tại châu Á thì ngại nhất gặp Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc. Về Thái Lan thì có lúc ta thua, có lúc ta thắng họ. Bây giờ Nhật Bản là đội châu Á đã vươn tầm được ra thế giới rồi. Còn các đội châu Á khác, để so sánh với châu Âu, châu Mỹ thì còn khó".

Kinh nghiệm của HLV Mai Đức Chung sẽ giúp ích nhiều cho tuyển nữ Việt Nam tại World Cup.

Dù tuyển nữ Việt Nam có rất nhiều khó khăn tại VCK World Cup nữ 2023, nhưng Văn Thị Thanh vẫn chờ đợi thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ làm nên bất ngờ:

"Qua hai trận giao hữu, hướng về VCK World Cup nữ 2023 thì Thanh mong đội tuyển chúng ta sẽ ghi được bàn thắng vào lưới Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Thanh kỳ vọng nhất vào trận gặp Bồ Đào Nha. Dù trận đó cũng khó khăn đấy, nhưng tính khả thi so với trận gặp Mỹ, Hà Lan thì cao hơn.

Quả bóng hình tròn, điều gì cũng có thể xảy ra. HLV Mai Đức Chung năm nay hơn 70 tuổi rồi, thầy có quá nhiều kinh nghiệm.Đấu pháp của thầy là phòng ngự nhưng vẫn tấn công để tìm bàn thắng. Biết đâu sau ba trận, chúng ta giành được điểm thì sao!".

Theo lịch, tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu tuyển nữ Mỹ (hạng 1 FIFA) lúc 08h00 ngày 22/7 (giờ Việt Nam). Lúc 14h30 ngày 27/7 chúng ta sẽ đấu tuyển nữ Bồ Đào Nha và lúc 14h00 ngày 1/8, sẽ đấu tuyển nữ Hà Lan.