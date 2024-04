Tuyển sinh năm 2024 của Bộ Công an: Thi đánh giá vào đầu tháng 7

Theo đó, cấu trúc bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ Anh) và phần tự luận (Toán hoặc Ngữ văn).

Thời gian làm bài thi là 180 phút.

Hình thức thi viết.

Thí sinh chọn 1 trong 2 mã bài thi để dự thi, gồm:

+ CA1: phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán;

+ CA2: phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn.

Thí sinh đăng ký 1 mã bài thi của Bộ Công an (CA1 hoặc CA2); nộp lệ phí thi 180.000đ. Công an đơn vị, địa phương thu của thí sinh tại thời điểm sơ tuyển, nộp về cho các trường Công an nhân dân.

Đối với các trường tuyển sinh trong toàn quốc, thí sinh tại phía Nam sẽ thi tại địa điểm do các Trường Đại học An ninh nhân dân và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân chủ trì. Việc công bố điểm thi, điểm phúc khảo bài thi của Bộ Công an phải được hoàn thành đảm bảo thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch của Bộ GD&ĐT.

Năm 2024, công tác tuyển sinh vào các học viện, trường Công an nhân dân vẫn tiếp tục bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, bao quát các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh trong Công an nhân dân, phù hợp với quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh.

Về cơ bản, hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024 vẫn giữ ổn định như năm 2023. Theo đó, tiếp tục giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển đối với tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới.

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Công thức tính điểm xét tuyển vẫn áp dụng cách tính tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (chiếm tỉ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỉ lệ 60%).

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định số 872/QĐ-BCA phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới năm 2024 với 2.150 chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy tuyển mới từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT và chiến sĩ nghĩa vụ, tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023.

Như vậy, kì thi đánh giá của Bộ Công an diễn ra sau kì thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT. Đồng thời cũng muộn hơn các kì thi đánh giá năng lực do các cơ sở giáo dục đại học khác trên cả nước tổ chức.