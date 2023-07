Tương lai nào cho BLACKPINK nếu rời khỏi YG Entertainment?

BLACKPINK ra mắt từ năm 2016 và giờ đây đã trở thành nhóm nhạc nữ số 1 Kpop, có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Đến nay, nhóm đã hoạt động sang năm thứ 7 và sẽ hết hạn hợp đồng với YG Entertainment vào ngày 8/8/2023. Đáng nói trong Kpop tồn tại "lời nguyền 7 năm", nhiều nhóm nhạc không thể đi tiếp cùng nhau do không gia hạn hợp đồng với công ty quản lý nên fan không khỏi lo lắng cho tương lai của "Hắc Hường". Dù vậy trong vài tháng qua, có nhiều thông tin cho thấy quá trình BLACKPINK và YG đàm phán về hợp đồng mới rất suôn sẻ.

Chuyện chẳng có gì để bàn tán nếu đến ngày 10/7, tin đồn các thành viên không gia hạn hợp đồng bỗng xuất hiện, và trong đó chỉ Rosé chọn ở lại công ty. Đến ngày 12/7, truyền thông Hàn lại đưa tin Lisa chưa đạt thỏa thuận gia hạn. Như vậy rất có thể concert của BLACKPINK tại Hà Nội ngày 29-30/7 tới đây sẽ là lần cuối người hâm mộ Việt Nam được chứng kiến cả 4 thành viên cùng trình diễn. Tin đồn này khiến người hâm mộ hoang mang vì họ đều mong mỏi "Hắc Hường" có thể hoạt động với đủ 4 thành viên. Vậy nguyên nhân gì dẫn đến loạt tin tức không hay về hợp đồng tái ký của nhóm và tương lai nào dành cho BLACKPINK nếu viễn cảnh đó thực sự xảy ra?

Rộ tin đồn BLACKPINK "tan đàn xẻ nghé" sau tour diễn Born Pink

Lý do gì đứng sau hàng loạt tin đồn BLACKPINK không gia hạn hợp đồng?

Dù tin đồn 3 thành viên BLACKPINK không gia hạn hợp đồng không được truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhưng vẫn đủ sức nặng khiến netizen khắp nơi xôn xao. Nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là tin đồn nhảm, mà có những "thuyết âm mưu" phía sau.

Giả thuyết 1: Chiêu bài sức ép từ công ty quản lý

Đầu tiên, có giả thuyết cho rằng tin đồn được chính công ty quản lý YG Entertainment đưa ra để tạo sức ép tới các thành viên. Thương thảo hợp đồng giữa nghệ sĩ và công ty quản lý là 1 quá trình lâu dài và nếu mọi chuyện suôn sẻ, quá trình tái ký và thông báo trước công chúng sẽ được diễn ra từ trước thời điểm kết thúc hợp đồng.

Việc làm rõ tương lai nhóm nhạc sớm sẽ đem đến sự yên tâm cho người hâm mộ và nhà đầu tư, đồng thời công ty có thể lên các kế hoạch phát triển dài hạn cho nghệ sĩ. Ví dụ như BTS đã tái ký hợp đồng với HYBE Labels từ năm 2018, tức là 2 năm trước thời điểm hợp đồng đáo hạn. Hay với TWICE, JYP Entertainment thông báo cả nhóm đã gia hạn từ tháng 6/2022, trước thời điểm hết hạn hợp đồng cũ 4 tháng.

BTS, TWICE là những nhóm nhạc cùng thời với BLACKPINK sớm "chốt sổ" gia hạn hợp đồng, tiếp tục đồng hành với công ty quản lý

Với BLACKPINK, tình trạng hợp đồng của nhóm vẫn còn là dấu hỏi dù chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, hợp đồng cũ của họ sẽ đáo hạn. Dù BLINK vẫn trông mong cả nhóm gia hạn vì BLACKPINK còn lịch trình encore concert Born Pink tại Bắc Mỹ sau ngày 8/8/2023, nhưng fan vẫn như "ngồi trên đống lửa" trước những thông tin gần đây.

Có nhận định cho rằng 2 bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nên YG đã tung ra những tin tức bất lợi cho BLACKPINK. Người hâm mộ sẽ tiếc nuối không thôi khi nhóm nhạc mình yêu thích bị "sứt mẻ" đội hình. Và đây chính là "đòn đánh" khiến idol cảm thấy bản thân đang làm fan buồn lòng, dẫn đến trường hợp có thể họ sẽ "nhắm mắt đưa tay" ký vào bản hợp đồng mới dù còn nhiều điều lấn cấn và bất cập.

Người hâm mộ đặt giả thuyết chính YG đã tung tin bất lợi về các thành viên BLACKPINK

Nhận định này không phải không có cơ sở khi nhiều công ty khác tại Kpop đã bị netizen "chỉ mặt điểm tên", nghi ngờ sử dụng chiêu thức này. Vào năm 2021, RBW Entertainment đã thông báo 2 thành viên MAMAMOO là Solar là Moonbyul tiếp tục gia hạn, còn Hwasa và Wheein vẫn đang trong thời gian thảo luận.

Ngay lập tức, netizen xứ Hàn đã chỉ trích việc RBW công bố tình hình thương thảo hợp đồng, cho rằng đây là việc làm gây sức ép lên Hwasa và Wheein, ngầm ép buộc họ phải gia hạn theo Solar và Moonbyul để người hâm mộ không thất vọng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ công chúng.

Công ty quản lý của MAMAMOO bị "ném đá" vì hành động gây áp lực cho 2 thành viên chưa tái ký hợp đồng

Ngoài ra, việc YG không có động thái triệt để bảo vệ Jennie trong vụ bị hacker làm rò rỉ ảnh riêng tư, cũng như để anti-fan, fan cuồng liên tục khủng bố các thành viên trên mạng xã hội bị cho là động thái gây áp lực cho nhóm.

Còn nhớ vào tháng 8/2017, SM Entertainment khiến công chúng phẫn nộ khi chỉ cho 1 quản lý đi cùng Taeyeon đến Indonesia. Tại đây, nữ idol bị đám đông quá khích xô đẩy, đụng chạm khiến cô ngã sõng soài, bị thương và bật khóc vì sợ hãi. Điều này làm rộ lên nghi vấn SM chèn ép SNSD vì vấn đề tái ký hợp đồng. Nhìn từ những tiền lệ tại Kpop, BLACKPINK được cho là đang bị YG Entertainment gây sức ép nhằm đẩy nhanh tiến độ gia hạn hợp đồng.

SM Entertainment từng bị cáo buộc có động thái chèn ép Taeyeon, gây sức ép bắt cô tái ký hợp đồng

Giả thuyết 2: Đối thủ cạnh tranh

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng những tin đồn chưa xác thực là "sản phẩm" của những đối thủ cạnh tranh với YG Entertainment. BLACKPINK đang là nhóm nhạc nữ số 1 Kpop, có tầm ảnh hưởng toàn cầu. "Hắc Hường" và YG là 1 bộ đôi hoàn hảo, nếu có thể đồng hành cùng nhau trong tương lai, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục giữ vững phong độ khiến các đối thủ không thể vươn lên.

Không loại trừ khả năng nhiều đối thủ cạnh tranh dùng "mưu hèn kế bẩn", tung tin đồn để hạ bệ danh tiếng YG, làm giảm giá cổ phiếu của công ty, do BLACKPINK đang là nhóm nhạc chủ lực của công ty.

"Thế lực thứ 3" muốn lôi kéo nghệ sĩ là chủ đề nóng trong thời gian gần đây. Chỉ trong thời gian ngắn, EXO-CBX (Chen, Baekhyun, Xiumin) và hiện tượng FIFTY FIFTY đều đâm đơn kiện công ty quản lý vì "hợp đồng nô lệ". Đáp lại, công ty quản lý của 2 nhóm nhạc đều khẳng định có thế lực bên ngoài lôi kéo nghệ sĩ bằng lời hứa danh vọng hoặc mức đãi ngộ tốt hơn, khiến họ muốn hủy bỏ hợp đồng độc quyền.

"Thế lực thứ 3" là cụm từ xuất hiện trong những vụ kiện công ty gần đây của EXO-CBX và FIFTY FIFTY

Trên thực tế, đã có những công ty ngỏ ý chiêu mộ Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa nếu họ không tái ký với YG. Được biết, các công ty ở Trung Quốc sẵn sàng đưa ra mức đặt cọc 100 tỷ won (hơn 1800 tỷ đồng) để mời Lisa về dưới trướng mình. Jisoo, Rosé và Jennie cũng được cho là dễ dàng tìm bến đỗ mới vì họ là những idol hàng đầu, có tầm ảnh hưởng lớn trên cả lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang. Theo truyền thông xứ Hàn, YG phải trả ít nhất 20 tỷ won (360 tỷ đồng) cho mỗi thành viên mới có thể giữ chân được công thần của mình. Việc thế lực bên ngoài 1 mặt tung tin đồn bất lợi, 1 mặt thuyết phục các thành viên rời YG là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Những năm gần đây, YG không còn là "đế chế" giải trí hàng đầu, công ty đã lao đao sau bê bối của Seungri và cựu chủ tịch Yang Hyun Suk, khó lòng có thể giữ chân nghệ sĩ. Trong thời gian qua, hàng loạt nghệ sĩ như toàn bộ các thành viên BIGBANG, iKON, Kang Dong Won đều rời khỏi công ty và khiến YG thiệt hại không nhỏ. Chỉ riêng tin tức G-Dragon rời công ty đã khiến giá cổ phiếu giảm đến 10,33% chỉ trong 2 ngày, làm "bốc hơi" 130 triệu USD (hơn 3000 tỷ đồng) vốn hóa của YG.

Truyền thông Hàn Quốc dự đoán YG phải chi đậm mới có thể giữ chân được BLACKPINK

Giả thuyết 3: Tranh giành nội bộ

Cuộc "tháo chạy" của hàng loạt nghệ sĩ sang THE BLACK LABEL khiến nhiều fan phải lưu tâm. Từ ngày 30/12/2023, Korea Herald đưa tin độc quyền sẽ BLACKPINK sẽ tiếp bước đàn anh Taeyang, chuyển công ty quản lý từ YG Entertainment sang THE BLACK LABEL. Dù YG không xác nhận điều này nhưng người hâm mộ vẫn rất lo lắng.

THE BLACK LABEL là công ty do nhà sản xuất âm nhạc Teddy sáng lập. Trong quá khứ, THE BLACK LABEL là công ty con của YG Entertainment, được "ông lớn" làng giải trí nắm giữ đến hơn 50% cổ phần. Tuy nhiên từ tháng 11/2020, THE BLACK LABEL chỉ còn là công ty liên kết với YG. Điều đó có nghĩa là số cổ phần YG nắm giữ trong THE BLACK LABEL đã giảm xuống, chỉ còn khoảng 25-50%. Đây không còn là công ty con, mà trở thành đối thủ đáng gờm của chính YG.

Nếu viễn cảnh BLACKPINK thực sự rời đi xảy ra, YG sẽ bị tổn thất rất lớn. Giờ đây, họ sẽ chỉ còn TREASURE non trẻ, BABY MONSTERS sắp ra mắt và WINNER thiếu thành viên do nghĩa vụ quân sự. Chính vì vậy, hẳn YG sẽ nỗ lực rất nhiều để giữ chân "gà đẻ trứng vàng" của mình.

YG chịu thiệt hại lớn vì BIGBANG, iKON rời công ty và chắc hẳn họ không muốn lặp lại viễn cảnh này với BLACKPINK

Tương lai nào cho BLACKPINK?

Dù việc các thành viên rời khỏi YG là điều không ai muốn, nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì BLINK cũng không cần quá bi quan. Trong quá khứ, idol rời công ty đồng nghĩa với rời nhóm, nhưng hiện nay điều ấy đã không còn xảy ra nữa sau trường hợp của SNSD.

Năm 2017, công chúng ngỡ ngàng trước thông tin Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời khỏi SM Entertainment sau 10 năm gắn bó. Ngỡ tưởng như đây là dấu chấm hết cho nhóm nữ quốc dân, nhưng SNSD vẫn trở lại với đội hình đầy đủ 9 thành viên, phát hành album kỷ niệm 15 năm và thậm chí là biểu diễn trong SM Town Concert.

Thành công của SNSD tạo tiền đề cho hàng loạt nhóm nhạc có các thành viên khác công ty vẫn có thể comeback cùng nhau như 2PM, KARA, EXID... Chỉ cần các thành viên có thể sắp xếp được lịch trình riêng và có mối quan hệ tốt với công ty cũ, họ vẫn có thể hoạt động trong nhóm nhạc, đồng thời phát triển bản thân trên những lĩnh vực khác.

Việc 3 thành viên rời công ty không phải dấu chấm hết với SNSD. Họ đã trở lại với đội hình đầy đủ 8 thành viên vào năm 2022

Ngày càng nhiều nhóm nhạc vẫn hoạt động dù các thành viên ở những công ty khác nhau như KARA, 2PM, EXID...

Bản thân YG cũng không phải công ty triệt mọi đường sống, tìm cách phong sát sau khi "gà cưng" rời khỏi công ty. Năm 2022, 2NE1 tái hợp hoành tráng trên sân khấu Coachella nhưng lại gây ra lo ngại về vấn đề pháp lý, vì YG nắm giữ tên nhóm và bản quyền các bài hát. Trái ngược với lo lắng của người hâm mộ, YG đưa ra phản hồi họ không có tranh chấp gì với màn trình diễn của 2NE1. Lee Hi, AKMU được trao quyền sử dụng kênh YouTube dù đã rời công ty, iKON cũng được trao toàn quyền sử dụng tên nhóm sau khi hết hạn hợp đồng.

Nhưng trên hết, thông tin các thành viên rời YG hoàn toàn chưa được xác thực. Người hâm mộ vẫn hy vọng BLACKPINK tiếp tục gia hạn hợp đồng và cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới.