Tướng Công an cảnh báo gia tăng tội phạm trong dịch COVID -19

Ngày 6/4 vừa qua, Bộ Công an đã ra công điện gửi các đơn vị thuộc Bộ và giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó yêu cầu tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các phương án bảo đảm an ninh, trật tự theo các cấp độ của dịch bệnh COVID-19 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt; đồng thời, tăng cường các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Không để xảy ra tình hình phức tạp, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.