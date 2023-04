Tuổi 27 của Phan Văn Đức: Vợ đẹp con ngoan, sở hữu khách sạn, xế hộp tiền tỷ

Ngày 11/4 là sinh nhật của tiền vệ Phan Văn Đức, ở tuổi 27 cầu thủ quê Nghệ An đã có vợ và hai người con cùng với khối tài sản khiến nhiều người mơ ước.

Thi đấu thăng hoa cùng đội tuyển Việt Nam đã giúp tiền vệ Phan Văn Đức không chỉ thoát cảnh cuộc sống khó khăn mà còn dư dả. Đầu tiên phải kể chiếc Mazda CX5 mà anh tặng mẹ khi nhận tiền thưởng sau chức Á quân U23 châu Á cùng U23 Việt Nam. Đến năm 2021 anh lại tậu tiếp chiếc Mercedes có giá hơn 2 tỷ tặng vợ.

Phan Văn Đức đang sử dụng chiếc Mercedes để đi lại (Ảnh: FBNV)

Ngoài công việc ở đội bóng, Phan Văn Đức và vợ Võ Nhật Linh cũng đầu tư xây dựng một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An lấy tên "Duli Hotel". Khách sạn có 4 tầng và một tầng thượng rộng rãi phục vụ cho du khách ăn tiệc ngoài trời. Do bận tập luyện và thi đấu nên khách sạn này chủ yếu do Nhật Linh quản lý.

Khách sạn của Phan Văn Đức ở Nghệ An (Ảnh: FBNV)

Cả gia đình chụp ảnh tại khách sạn (Ảnh: FBNV)

Ở mùa giải 2023, tiền vệ sinh năm 1996 đầu quân cho CLB CAHN. Có nhiều thông tin cho rằng để có được sự phục vụ của Phan Văn Đức, đội bóng tân binh V.League đã phải trả cho tiền vệ sinh năm 1996 khoản tiền "lót tay" lên tới 5 tỷ đồng/năm. Cùng với đó là mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Dù vậy, tuổi 27 của Phan Văn Đức lại chẳng mấy suôn sẻ khi anh vừa gặp chấn thương dây chằng và phải nghỉ đá bóng một thời gian dài. Cầu thủ này đã sang Singapore để phẫu thuật chấn thương. Về phía Nhật Linh, sáng ngày 11/4 cô đã bay sang Singapore động viên tinh thần chồng. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ:

"Mặt trời có lúc rạng lúc khuất, năm tháng có mùa hạ mùa đông, cuộc đời có lúc thuận buồm xuôi gió, cũng có lúc khó khăn chúng ta đều phải trải qua. Chúc hôm nay mọi điều tốt đẹp đến với bố, cố gắng lên nhé", Nhật Linh nhắn gửi đến Văn Đức.

Nhật Linh bay sang Singapore động viên chồng phẫu thuật chấn thương (Ảnh: IGNV)