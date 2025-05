Tước hiệu danh giá Vua Charles trao cho Thân vương William mà Harry mãi mãi không có được

Ngày 16/5, Thân vương William chính thức được Vua Charles trao tặng một trong những tước hiệu hoàng gia danh giá bậc nhất, điều mà Vương tử Harry sẽ không bao giờ có cơ hội chạm tay tới.

Trong buổi sáng trang trọng tại Tu viện Westminster, cha con Vua Charles (76 tuổi) và Thân vương William (42 tuổi) cùng dự lễ kỷ niệm 300 năm thành lập Huân chương Tắm (Order of the Bath) – một trong những dòng huân chương lâu đời và cao quý nhất của Vương quốc Anh.

Tước hiệu mới – biểu tượng quyền lực kế thừa

Tại buổi lễ, Thân vương William chính thức được phong làm Great Master of the Order of the Bath – Đại Chưởng quản Huân chương Tắm. Đây là một vị trí đầy biểu tượng trong hệ thống danh hiệu của hoàng gia, từng do chính Vua Charles đảm nhiệm khi còn là Thân vương Wales, sau khi được Nữ hoàng Elizabeth II trao quyền năm 1975.

Lễ phong tước bao gồm nghi thức tuyên thệ, lắp đặt 5 hiệp sĩ mới và cuộc rước trang nghiêm qua nhà thờ với sự góp mặt của các sĩ quan, hiệp sĩ và phu nhân Huân chương Grand Cross. Sau đó, Vua Charles và Thân vương William cùng tiến đến Nhà nguyện Lady Chapel của vua Henry VII để thực hiện các nghi lễ cuối cùng trong buổi phong tước.

Vinh dự nối tiếp truyền thống nhưng không dành cho tất cả

Tước hiệu Đại Chưởng quản là sự khẳng định vai trò kế vị trung tâm của Thân vương William – người sẽ trở thành Vua nước Anh trong tương lai. Trong khi đó, Vương tử Harry – hiện đang sống tại Mỹ cùng Meghan và không còn là thành viên hoàng gia làm việc chính thức – không còn có thể tham gia vào những nghi lễ mang tính kế thừa truyền thống như thế này.

Nhiều nhà quan sát cho rằng đây không chỉ là một nghi lễ tượng trưng, mà còn là một thông điệp rõ ràng từ Vua Charles về người sẽ tiếp tục duy trì di sản hoàng gia. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh mối quan hệ giữa Vương tử Harry và Hoàng gia Anh vẫn còn căng thẳng.

Lịch sử hàng trăm năm và truyền thống bất biến

Huân chương Tắm được thành lập từ thời Trung cổ và chính thức trở thành một trong những huân chương nhà nước dưới triều đại George I vào năm 1725. Lễ phong tước của huân chương này được tổ chức 4 năm một lần và chỉ những người được Nhà vua chọn đích thân tham gia mới có vinh dự tham dự.

Buổi lễ năm nay không chỉ là sự kiện đánh dấu cột mốc 300 năm mà còn là dịp thể hiện quyền lực và truyền thống được truyền nối qua các thế hệ hoàng gia – một sợi dây vô hình mà không phải ai cũng còn được nối dài.