Có một thời gian, tôi mua quần áo chỉ vì thấy đẹp. Một chiếc áo len hợp xu hướng, một chiếc áo khoác trông sang trọng hay chiếc quần đang được nhiều người săn đón đều có thể khiến tôi lập tức rút ví. Thế nhưng, sau vài mùa thu đông, khi dọn lại tủ đồ, tôi mới nhận ra mình đã lãng phí không ít tiền.

Điều đáng nói là nhiều món không hề rẻ. Có chiếc áo khoác giá cả triệu đồng nhưng chỉ được mặc đúng hai lần, có chiếc áo len mua từ năm ngoái đến nay vẫn nằm nguyên dưới đáy tủ. Sau nhiều lần tiếc tiền, tôi bắt đầu thay đổi cách mua sắm và nhận ra 10 kiểu quần áo dưới đây rất dễ trở thành những khoản chi lãng phí.

1. Áo len trễ vai: Đẹp khi chụp ảnh nhưng bất tiện khi mặc

Áo len trễ vai luôn có sức hút đặc biệt bởi vẻ nữ tính, mềm mại. Nhưng thực tế sử dụng lại không dễ chịu như trong ảnh quảng cáo.

Phần cổ áo thường xuyên bị xô lệch, khiến người mặc phải liên tục kéo chỉnh. Khi trời lạnh, phần vai hở khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh. Ngược lại, nếu mặc thêm áo bên trong, tổng thể trang phục lại dễ trở nên cồng kềnh.

Tôi từng mua một chiếc áo len trễ vai chỉ vì thấy người mẫu mặc quá đẹp. Kết quả, ngoài một lần mặc đi cà phê chụp ảnh, chiếc áo gần như không được sử dụng.

Với thời tiết miền Bắc, đặc biệt vào những ngày rét sâu, một chiếc áo len cổ tròn hoặc cổ cao cơ bản rõ ràng có tính ứng dụng tốt hơn.

2. Áo hoodie quá dày: Trẻ trung nhưng không phải lúc nào cũng tiện

Hoodie là món đồ quen thuộc trong tủ quần áo mùa lạnh. Tuy nhiên, những chiếc áo có phần mũ quá dày, nặng hoặc thiết kế quá rộng đôi khi gây ra nhiều bất tiện.

Khi mặc bên trong áo khoác, phần mũ dễ bị dồn lại phía sau cổ, gây vướng víu. Với người để tóc dài, chiếc mũ còn khiến tóc bị ép, xù hoặc rối.

Một số mẫu hoodie quá rộng cũng không thuận tiện khi đi xe máy trong thời tiết lạnh vì gió có thể lùa qua phần gấu áo.

Điều này không có nghĩa hoodie chỉ dành cho người trẻ. Vấn đề nằm ở kiểu dáng và độ tiện dụng. Nếu muốn mua, tôi ưu tiên áo có chất vải vừa phải, mũ nhẹ, đường may chắc chắn và dễ kết hợp với áo khoác ngoài.

3. Áo cardigan dáng dài: Mặc nặng, dễ xù lông và khó phối

Những chiếc cardigan dài qua gối thường tạo cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng trong ảnh quảng cáo. Nhưng khi mặc thực tế, chúng lại không phù hợp với tất cả mọi người.

Áo dài và dày có thể tạo cảm giác nặng vai. Chất liệu dệt kim kém chất lượng dễ bị xù lông, mất dáng sau một thời gian sử dụng.

Đặc biệt, nhiều mẫu cardigan có mắt đan thưa nên khả năng chắn gió không tốt. Trời se lạnh thì có thể mặc, nhưng khi rét đậm lại cần thêm nhiều lớp áo khác.

Nếu vẫn yêu thích cardigan, tôi sẽ chọn dáng ngắn hoặc dài ngang hông, chất liệu ít xù lông và màu sắc dễ phối. Một chiếc áo mặc được nhiều hoàn cảnh luôn đáng tiền hơn chiếc áo đẹp nhưng kén thời tiết.

4. Áo khoác tweed: Sang trọng trên ảnh, khó mặc ngoài đời

Những bộ trang phục mang phong cách Chanel, đặc biệt là áo khoác vải tweed, thường tạo cảm giác sang trọng và chỉn chu.

Tuy nhiên, đây cũng là kiểu trang phục dễ khiến người mua thất vọng nếu chọn sai phom dáng.

Áo tweed có thiết kế quá ôm, đệm vai dày hoặc nhiều chi tiết trang trí có thể khiến tổng thể trông nặng nề. Một số mẫu còn khá khó kết hợp với quần áo thường ngày.

Tôi nhận ra rằng thay vì mua cả bộ chỉ vì thấy đẹp trên người mẫu, lựa chọn một chiếc áo tweed dáng suông, màu trung tính sẽ thực tế hơn. Có thể kết hợp với quần jeans, quần âu hoặc chân váy mà không cần mua thêm quá nhiều phụ kiện.

5. Áo khoác da và quần da: Chi phí chăm sóc không hề nhỏ

Áo khoác da và quần da có thể tạo vẻ ngoài cá tính, nhưng đây cũng là nhóm trang phục cần cân nhắc kỹ trước khi mua.

Da thật thường có giá cao và cần được bảo quản đúng cách để tránh khô, nứt hoặc hư hỏng. Trong khi đó, một số sản phẩm giả da chất lượng thấp có thể bong tróc sau thời gian sử dụng, đặc biệt khi bảo quản trong môi trường nóng ẩm.

Quần da còn có nhược điểm là không phải lúc nào cũng thoáng khí, dễ gây bí bách nếu mặc lâu.

Một chiếc áo khoác da tốt có thể sử dụng nhiều năm, nhưng chỉ thực sự đáng mua nếu phù hợp với phong cách cá nhân và được mặc thường xuyên. Nếu chỉ mua vì muốn thử cảm giác mới lạ, khả năng bỏ xó rất cao.

6. Quần tất giả da chân: Mua vì quảng cáo, mặc lại không như kỳ vọng

Quần tất giữ nhiệt giả da chân từng được quảng cáo như món đồ giúp phụ nữ vừa mặc váy đẹp vừa giữ ấm trong mùa đông.

Thực tế, không phải sản phẩm nào cũng mang lại hiệu quả như mong đợi.

Loại quá mỏng có thể không đủ ấm. Loại dày lại dễ tạo cảm giác thiếu tự nhiên, đặc biệt nếu màu sắc không phù hợp với da. Một số mẫu có độ co giãn kém còn gây khó chịu ở đầu gối và cổ chân.

Tôi từng thấy nhiều người mua vài chiếc với các tông màu khác nhau nhưng cuối cùng chỉ sử dụng một chiếc, thậm chí không mặc lần nào.

Thay vì mua theo quảng cáo, nên kiểm tra kỹ màu sắc, độ co giãn, lớp lót và khả năng giữ nhiệt. Nếu không có nhu cầu mặc váy thường xuyên vào mùa lạnh, đây chưa chắc là khoản chi cần thiết.

7. Áo phao bóng, chần ngang bản to: Nổi bật nhưng dễ nhanh chán

Áo phao mùa đông là món đồ thiết thực, đặc biệt với người thường xuyên di chuyển bằng xe máy.

Tuy nhiên, những mẫu áo phao có bề mặt quá bóng, màu sắc nổi bật và đường chần ngang bản to thường khá kén cách phối đồ.

Thiết kế phồng nhiều lớp có thể làm tổng thể trở nên cồng kềnh. Màu sắc quá nổi bật cũng khiến người mặc nhanh chán sau một mùa.

Nếu mục tiêu là sử dụng trong vài năm, tôi sẽ ưu tiên áo phao có phom vừa vặn, chất liệu dễ vệ sinh, khả năng giữ ấm phù hợp và màu sắc có thể kết hợp với phần lớn quần áo sẵn có.

Một chiếc áo phao đơn giản nhưng mặc suốt ba mùa đông rõ ràng có giá trị hơn chiếc áo đắt tiền chỉ được diện vài lần.

8. Áo khoác thiết kế quá cầu kỳ: Đắt tiền nhưng nhanh lỗi mốt

Đây là nhóm quần áo từng khiến tôi tốn nhiều tiền nhất.

Có những chiếc áo khoác nhìn rất đặc biệt nhờ phần cổ lớn, tay phồng, họa tiết lạ hoặc những chi tiết trang trí nổi bật. Khi mới mua, tôi cảm thấy mình sở hữu một món đồ khác biệt.

Nhưng chỉ sau một mùa, cảm giác thích thú giảm đi rõ rệt. Chiếc áo bắt đầu trở nên khó phối, không còn phù hợp với sở thích và cuối cùng bị đẩy xuống đáy tủ.

Điều đáng tiếc là áo khoác mùa đông thường có giá cao hơn nhiều so với quần áo mùa hè.

Nếu một chiếc áo giá 1,5 triệu đồng nhưng chỉ mặc ba lần, chi phí cho mỗi lần sử dụng lên tới 500.000 đồng. Trong khi đó, một chiếc áo khoác cơ bản cùng giá nhưng mặc 60 lần chỉ tương đương 25.000 đồng mỗi lần.

Chính phép tính đơn giản này khiến tôi thay đổi cách mua sắm.

9. Quần áo mua vì giảm giá, dù bản thân không thực sự thích

Đây có lẽ là sai lầm phổ biến nhất.

Một chiếc áo giá gốc 800.000 đồng được giảm còn 399.000 đồng dễ khiến người mua cảm thấy mình vừa tiết kiệm được hơn 400.000 đồng.

Nhưng nếu không thực sự cần và cuối cùng chẳng bao giờ mặc, số tiền tiết kiệm được thực chất bằng không. Bạn đã tiêu mất 399.000 đồng cho một món đồ không mang lại giá trị sử dụng.

Tôi từng nhiều lần tự thuyết phục bản thân rằng chiếc áo này có thể mặc khi đi du lịch, chiếc váy kia sẽ phù hợp trong một dịp đặc biệt nào đó.

Thế nhưng, những dịp tưởng tượng ấy thường chẳng bao giờ xuất hiện.

Bây giờ, trước khi thanh toán, tôi luôn tự hỏi: "Nếu món đồ này không giảm giá, mình có còn muốn mua không?". Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ bỏ qua.

10. Quần áo khó giặt và bảo quản: Giá mua chỉ là khoản chi ban đầu

Một chiếc áo đẹp nhưng phải giặt khô, giặt tay cẩn thận hoặc bảo quản đặc biệt có thể khiến người sử dụng mất thêm nhiều thời gian và tiền bạc.

Với những món cần giặt khô thường xuyên, chi phí chăm sóc sau vài mùa có thể trở thành khoản đáng kể. Chưa kể, nếu không có thời gian bảo quản đúng cách, quần áo dễ bị mất dáng, co rút hoặc hư hỏng.

Tất nhiên, những món đồ chất lượng cao như áo khoác len dạ, lụa hay cashmere vẫn có giá trị riêng. Nhưng trước khi mua, cần đọc kỹ nhãn hướng dẫn chăm sóc và cân nhắc xem bản thân có sẵn sàng dành công sức cho chúng hay không.

Mua ít quần áo hơn, tôi mới nhận ra mình tiết kiệm được bao nhiêu

Sau nhiều lần mua sắm rồi tiếc tiền, tôi bắt đầu áp dụng một nguyên tắc: Không đánh giá quần áo chỉ bằng giá bán, mà tính cả số lần có thể sử dụng.

Chẳng hạn, nếu mỗi mùa đông tôi mua 8 món đồ mới, trung bình 500.000 đồng/món, tổng chi phí đã là 4 triệu đồng. Nhưng nếu chỉ 3 món được mặc thường xuyên, phần tiền nằm trong 5 món còn lại lên tới 2,5 triệu đồng.

Bảng tính dưới đây cho thấy sự khác biệt giữa hai cách mua sắm, với số liệu minh họa:

Tiêu chí Mua theo cảm hứng Mua có chọn lọc Số món mua mỗi mùa 8 4 Giá trung bình/món 500.000đ 650.000đ Tổng tiền 4.000.000đ 2.600.000đ Số món mặc thường xuyên 3 4 Tiền dành cho món ít mặc 2.500.000đ 0đ Chênh lệch chi tiêu Tiết kiệm 1.400.000đ

Bảng minh họa giả định cả 4 món ở phương án mua có chọn lọc đều được sử dụng thường xuyên.

Khoản tiết kiệm 1,4 triệu đồng mỗi mùa không phải số tiền quá lớn, nhưng nếu duy trì trong nhiều năm, đó là một khoản đáng kể. Quan trọng hơn, tủ quần áo cũng bớt chật chội và việc lựa chọn trang phục mỗi sáng trở nên dễ dàng hơn.

Tôi không còn đặt mục tiêu phải có nhiều quần áo đẹp. Thay vào đó, tôi muốn mỗi món đồ trong tủ đều có lý do để tồn tại: dễ mặc, dễ phối, phù hợp thời tiết và thực sự phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Sau cùng, tôi nhận ra rằng món quần áo lãng phí nhất không phải món đắt tiền, mà là món mua về rồi không mặc. Một chiếc áo giá vài triệu đồng nhưng sử dụng suốt nhiều năm có thể đáng tiền hơn chiếc áo giảm giá vài trăm nghìn đồng chỉ nằm dưới đáy tủ.

Tiết kiệm trong mua sắm không có nghĩa là phải từ bỏ sở thích mặc đẹp. Đó là học cách phân biệt giữa thứ mình thích trong vài phút và thứ mình thực sự muốn sử dụng trong nhiều năm.