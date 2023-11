Từng thuê trọ chật chội, bạn cùng nhà ồn ào, cô bạn chuyển luôn ra ngoài và rút loạt kinh nghiệm sau “kiếp nạn"

Không nên trang trí phòng theo xu hướng

Phương (23 tuổi, làm việc tại công ty công nghệ) vừa chuyển sang 1 căn phòng trọ mới có diện tích 15m2 tại quận 10, TP Hồ Chí Minh vào tháng 11 năm nay. Cô bạn thuê với giá 3,8 triệu đồng/tháng chưa bao gồm chi phí dịch vụ và điện nước.

Hiện tại, Phương decor căn phòng theo phong cách ấm áp với tông màu chủ đạo là nâu và vàng. “Mặc dù đây không phải là màu yêu thích của bản thân, mình vẫn lựa chọn nâu và vàng vì thích căn phòng trông ấm cúng như vậy để có cảm giác chill hơn cũng như phù hợp hơn cho không khí giáng sinh sắp tới”.

Phương

Lưu ý khi decor phòng cô bạn rút ra sau nhiều lần ở trọ đó chính là hãy trang trí từng chút một, từng góc cho căn phòng một cách cẩn thận. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và hạn chế để lại nhiều hư hại cho căn phòng sau khi chuyển đi.



Bên cạnh đó, cô bạn cho rằng hãy tận dụng tất cả những gì bản thân có để biến căn phòng trọ thành không gian sống nhỏ xinh và phù hợp với lối sống cá nhân. Hãy tránh trường hợp vì chạy theo xu hướng, mua quá nhiều đồ và biến căn phòng thành đống lộn xộn, khiến không gian sống trở nên chật chội và bất tiện.

Cô bạn cũng cho rằng ngoài tính thẩm mỹ, yếu tố an toàn cũng cần được xem xét khi decor phòng trọ. “Lúc trước, mình cũng đã từng ở một căn phòng có gác và bậc thang khá mỏng. Một lần, mình đã bị té ngã khi đi xuống gác do ngái ngủ. Kết quả là chân bầm 1 mảng lớn. Cho nên mình nghĩ là khi ở gác xép cần cải tạo lại các bậc cầu thang bằng ván gỗ, vừa đẹp lại an toàn khi di chuyển”.

Đối với Phương, không gian sống chính là yếu tố quan trọng giúp bản thân thư giãn và “sạc” lại năng lượng tích cực trong cuộc sống. “Mỗi khi đi làm mệt mỏi trở về nhà, bước vào căn phòng thoải mái, tiện nghi và tự do của riêng, mình cảm thấy vô cũng dễ chịu, giống như được chữa lành. Trước đó mình ở căn phòng trọ cũ hơi tù tùng, thiếu ánh sáng và chưa tiện nghi về chỗ vệ sinh. Khi ấy mình cảm thấy hơi tiêu cực và có cảm giác không muốn trở về phòng. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang căn phòng mới, có cửa sổ to đón nắng cũng như là tiện nghi hơn, mình thích ở trong phòng nhiều và có nhiều cảm hứng sáng tạo cho công việc sáng tạo của mình”.

Không gian phòng Phương thuê

Rút kinh nghiệm từ những “kiếp nạn” khi đi thuê trọ

Sau 5 lần đi thuê ở TP Hồ Chí Minh, Phương cho rằng có một số yếu tố tiên quyết cần cân nhắc khi lựa chọn trọ bao gồm

- Có chỗ để xe rộng rãi, thuận tiện lấy ra và dắt đi

- Phòng trọ thoáng đãng, có cửa sổ hoặc ban công, có nhà vệ sinh riêng và giờ giấc tự do

- Chủ trọ dễ tính, không can thiệp cuộc sống riêng tư của người thuê, có cam kết các giấy tờ về hợp đồng thuê trọ cũng như tạm trú tạm vắng.

Một số góc khác trong phòng

Cô bạn cũng đã trải qua một số “kiếp nạn” khi đi thuê trọ. Đầu tiên phải kể đến là thuê phòng trong căn nhà mà có gia đình chủ trọ sinh sống, gọi tắt là chung chủ. Vì ở chung nên hạn chế thời gian giờ giấc mở cổng và đóng cổng nhà. Có một lần Phương đi làm thêm về ngay lúc kẹt xe do mọi người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội bóng U23 Việt Nam nên về trễ hơn thời gian đóng cổng nhà là 11 giờ. Kết quả là cô bạn phải ra cửa hàng tiện lợi vật vờ chờ đến sáng để về phòng trọ.



“Kiếp nạn thứ 2 đó chính là do thiếu kinh phí nên mình đã đi ở ghép với một người lạ trong 1 căn phòng trọ nhỏ. Bạn ở ghép luôn ồn ào vào những giờ khuya như là sấy tóc giặt đồ hay là xem phim bật to loa ngoài khiến mình không ngủ được. Mặc dù có nhắc nhở, bạn cùng phòng không tiếp thu còn tỏ thái độ nên cô bạn chuyển đi luôn trong tháng đó và ra ở riêng 1 mình đến tận bây giờ”.

Bên cạnh đó, hiện tại Phương đang thuê phòng ở tầng 5 nhưng ngay bên cạnh có cầu thang thoát hiểm tiêu chuẩn cũng như có hệ thống phòng cháy chữa cháy lắp cho mọi tầng. “Mình cảm thấy an tâm hơn khi nhà trọ được trang bị đầy đủ về phòng cháy chữa cháy. Sự an toàn này cũng chính là điểm khiến mình rất thích và quyết định thuê căn phòng trọ này vào đầu tháng 11”.