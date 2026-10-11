Từng thắng Ai Là Triệu Phú, người chơi dùng tiền thưởng sang Anh học bóng đá, nay làm HLV ở Champions League

Khoản tiền thưởng gameshow đã góp phần giúp ông thực hiện kế hoạch sang Anh học huấn luyện bóng đá.

Năm 2002, khi mới 25 tuổi, Valdas Dambrauskas tham gia chương trình truyền hình Šeši nuliai - milijonas (tạm dịch: Sáu số 0 - Một triệu), một gameshow kiến thức của Lithuania có format tương tự Who Wants to Be a Millionaire?(Ai Là Triệu Phú). Khi ấy, ông chưa phải một cầu thủ hay HLV nổi tiếng, mà chỉ là một nhân viên văn phòng có niềm đam mê với bóng đá và mong muốn theo đuổi con đường huấn luyện chuyên nghiệp.

Dambrauskas vượt qua nhiều câu hỏi kiến thức để giành được 4.000 litas Lithuania, tương đương khoảng 34 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo. Theo bài viết trên The Guardian ngày 10/9/2026, số tiền này từng đủ lớn để ông cân nhắc mua một căn hộ tại quê nhà. Tuy nhiên, Dambrauskas đã có một kế hoạch khác khi sang Anh để học hỏi và tìm cơ hội bước chân vào nghề huấn luyện bóng đá.

Dambrauskas tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú phiên bản Lithuania năm 2002 (Ảnh: Sveiks valio)

Những ngày đầu ở Anh

Thực tế, ý định sang Anh của Dambrauskas đã hình thành trước khi ông tham gia chương trình. Sau chuyến công tác tại Na Uy năm 2000, ông nhận ra sức hút ngày càng lớn của bóng đá Anh và tin rằng đây là nơi mình có thể tìm được con đường phát triển sự nghiệp. Tại Lithuania thời điểm ấy, cơ hội trở thành HLV khá hạn chế đối với những người chưa từng thi đấu chuyên nghiệp. Ông hy vọng việc học tập và tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài sẽ giúp mình có cơ hội trở về làm nghề tại quê nhà.

Khoản tiền thưởng từ gameshow vì thế trở thành một nguồn lực quan trọng, giúp Dambrauskas và bạn gái khi ấy, sau này là vợ ông, chuyển đến Bắc London. Dù vậy, cuộc sống tại Anh không hề dễ dàng. Ông chưa sử dụng tiếng Anh thành thạo, không có mạng lưới quan hệ và phải làm nhiều công việc khác nhau để trang trải sinh hoạt. Có thời điểm, ông vừa làm việc tại một quán rượu, giao báo, vừa nhận các công việc ở trường mầm non, làm vườn, bán hàng và sửa chữa tự do.

Song song với việc kiếm sống, Dambrauskas theo học chương trình khoa học thể thao và huấn luyện tại Đại học London Metropolitan. Ông cũng chủ động tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với bóng đá trẻ. Một trong những bước ngoặt đầu tiên là khi ông tham gia dự án Access to Sports ở khu vực Finsbury Park, hướng dẫn bóng đá cho trẻ em vào cuối tuần và các kỳ nghỉ học.

Sau đó, Dambrauskas vượt qua các vòng phỏng vấn để làm việc với Manchester United Soccer Schools, chương trình đào tạo bóng đá dành cho trẻ em của Manchester United. Ông cũng từng đảm nhiệm các vị trí bán thời gian tại những học viện trẻ của Fulham và Brentford, đồng thời tham gia tổ chức bóng đá cộng đồng London Tigers. Từ việc hướng dẫn trẻ em, ông dần có cơ hội dẫn dắt đội bóng bán chuyên của London Tigers, thi đấu ở cấp độ thấp trong hệ thống bóng đá Anh.

Huấn luyện viên Sabah Valdas Dambrauskas (Ảnh: Getty Images)

Trong những năm ở London, Dambrauskas liên tục học thêm, tham gia các khóa huấn luyện và tích lũy bằng cấp chuyên môn. Ông từng chia sẻ rằng mình gần như không có ngày nghỉ, luôn tranh thủ đọc sách và hoàn thành bài tập đại học ngay trên xe buýt. Dù đã có kinh nghiệm làm việc với các chương trình bóng đá trẻ, ông hiểu rằng việc trở thành HLV chuyên nghiệp tại Anh là một mục tiêu rất khó khăn.

Đến cuối năm 2010, Dambrauskas quyết định trở về Lithuania để theo đuổi mục tiêu ban đầu. Ông làm việc với các đội tuyển trẻ quốc gia, sau đó tham gia ban huấn luyện Ekranas, đội bóng từng vô địch quốc gia. Từ đây, sự nghiệp của ông dần phát triển qua nhiều CLB tại Lithuania và các quốc gia châu Âu.

Tháng 12/2014, Dambrauskas trở thành HLV trưởng Zalgiris Vilnius, một trong những CLB lớn của Lithuania và giành thêm nhiều danh hiệu quốc nội. Sau đó, ông tiếp tục làm việc tại Latvia, Croatia, Bulgaria, Hy Lạp, Cyprus và Hungary. Mỗi chặng đường đều giúp ông tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi nhận lời dẫn dắt Sabah vào năm 2025.

Bước ngoặt lớn tiếp theo đến trong mùa giải 2025-2026. Dưới sự dẫn dắt của Dambrauskas, Sabah giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính Champions League. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử CLB Azerbaijan này đạt được thành tích đó, đồng thời đưa Dambrauskas trở thành HLV Lithuania đầu tiên dẫn dắt một đội bóng vào vòng đấu chính của giải đấu.

Theo The Guardian, FourFourTwo