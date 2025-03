Từng là "nữ hoàng nhà bếp", món đồ này đã bị lãng quên đến mức bụi phủ dày?

Chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì với chiếc chảo điện nắp đôi từng là một trong những thiết bị nhà bếp “hot hit” một thời. Thậm chí, gọi món đồ này là “ngôi sao mạng” đời đầu của đồ gia dụng cũng không hề quá lời. Thế nhưng, chiếc chảo từng được ca tụng hết lời nay lại bị ngày càng nhiều người chê bai, có người còn gọi nó là món đồ lỗi thời, sắp bị đào thải theo thời gian.

Vậy liệu chảo điện nắp đôi có thực sự "hết thời"?

Vì sao chảo điện nắp đôi không còn được ưa chuộng như trước?

Công nghệ ngày càng phát triển, các sản phẩm mới liên tục ra đời và việc một món đồ bị thay thế là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, việc chảo điện dần ít được sử dụng cũng có những lý do cụ thể.

Thứ nhất, tính năng dễ bị thay thế.

Hiện nay, các thiết bị nhà bếp ngày càng đa dạng và đa chức năng. Ví dụ như ấm siêu tốc ngày xưa chỉ để đun nước thì bây giờ đã được phát triển thành ấm dưỡng sinh với hàng loạt chế độ. Cũng vì vậy mà nhiều thiết bị có chức năng trùng lặp nhau, và chảo điện không còn là lựa chọn duy nhất, bị lép vế trước các thiết bị tiện dụng hơn.

Thứ hai, khó kiểm soát nhiệt độ.

Dù là chảo điện nhưng chiếc chảo này không phải thiết bị dành cho người lười. Muốn nấu được món ăn ngon, bạn vẫn phải canh thời gian và kiểm tra thường xuyên. Nếu lơ là, món ăn rất dễ bị cháy khét.

Thêm vào đó, một số món không thích hợp nấu ở nhiệt độ cao nên nếu không biết cách điều chỉnh thì kết quả sẽ khó như mong muốn. Lâu dần, thiết bị này dễ trở thành món bị bỏ xó trong nhà bếp.

Thứ ba, khó vệ sinh.

Do chảo điện tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm khi nấu nên những phần viền và kẽ nhỏ rất dễ bám dầu mỡ. Nếu dùng búi sắt cọ mạnh thì sợ làm tróc lớp chống dính, còn lau bằng khăn thì lại không sạch triệt để, rất bất tiện. Chính vì vậy, với những người thích sự nhanh gọn, họ thường chọn cách... không dùng nữa cho đỡ mệt.

Thứ tư, thiết kế có phần hạn chế.

Hầu hết chảo điện nắp đôi hiện nay chỉ có độ sâu khoảng 2,5cm. Với những món cần nhiều nhân như bánh rán hoặc bánh bao áp chảo, phần nhân rất dễ bị ép trào ra ngoài. Còn nếu mua phải loại quá nông, dùng không tiện bằng chảo thường thì đương nhiên người dùng cũng không "mặn mà".

Những công dụng cực hay mà ít ai biết của chảo điện nắp đôi

Như đã nói ở trên, nhiều thiết bị nhà bếp hiện nay có thể “xài chéo” chức năng với nhau. Chảo điện tưởng chừng chỉ để rán bánh hay làm đồ đơn giản, nhưng thực tế lại có thể chế biến được khối món hấp dẫn. Song, chỉ vì không khai thác được những cách dùng khác của chảo điện mới khiến mọi người bỏ xó món đồ này.

Bạn thích cơm cháy? Bạn có thể tận dụng làm món cơm cháy ngon tuyệt với 1 ít vật liệu thừa trong bếp, vừa có cơm vừa có đồ mặn với chiếc chảo này. Cách làm rất đơn giản:

- Ngâm gạo với nước sôi khoảng 2 tiếng rồi để ráo. Thái lát mỏng lạp xưởng hoặc thịt xông khói.

- Cho gạovào chảo điện, dàn đều, thêm lượng nước xâm xấp mặt nếp, bật chế độ nấu cả mặt trên lẫn dưới.

- Khoảng 6 phút sau, mở nắp, xếp thịt lên mặt nếp, rưới thêm chút dầu ăn rồi tiếp tục nấu thêm 2 phút.

- Sau đó, tắt mặt trên, để mặt dưới tiếp tục làm việc trong 15 phút nữa. Dựa vào tình trạng cơm cháy để điều chỉnh thêm thời gian nếu cần.

Muốn ăn đồ nướng? Chảo điện cũng cân được luôn! Chỉ cần chuẩn bị sẵn nguyên liệu và gia vị, bạn đã có thể tổ chức một bữa nướng mini tại nhà mà không cần mua thêm lò nướng hay chảo chuyên dụng.

Ưu điểm lớn nhất khi dùng chiếc chảo này là ít khói, ít dầu mỡ, lại có thể nướng đủ thứ từ thịt, rau củ cho đến bánh mì.

Thèm cá nướng? Không cần ra hàng, bạn vẫn có thể làm món cá nướng siêu ngon với chiếc chảo này chỉ với vài bước đơn giản:

- Sơ chế cá, chẻ đôi nhưng không tách hẳn, khía vài đường chéo lên thân cá rồi ướp với gừng, muối, tiêu, rượu. Có thể cho nhiều muối hơn bình thường một chút.

- Chiên sơ cá đến khi vàng hai mặt.

- Trong chảo điện, xếp lớp rau củ dưới đáy như khoai tây, đậu hũ ky, giá, hành tây rồi đặt cá lên. Phi thơm tỏi, ớt khô, thêm tương ớt, một ít nước lẩu đóng gói và nước lọc, nấu sôi rồi đổ vào chảo, đun thêm khoảng 8 phút.

- Cuối cùng, rưới thêm dầu nóng, rắc ít rau mùi là có thể vừa đun vừa ăn.





Rất nhiều người mua chảo điện với mục đích ban đầu là làm bánh, nhưng sau vài lần thì lại cất xó. Thực ra, chỉ cần chịu khó hơn một chút, bạn có thể làm được món bánh trứng vừa ngon vừa nhanh:

- Trộn 100g bột mì với 2g muối và 120ml nước, khuấy đều rồi thêm tiếp 60ml nước, trộn cho đến khi mịn.

- Bật chảo làm nóng, đổ một thìa bột, dàn mỏng, khi định hình thì đập thêm một quả trứng lên mặt bánh, dàn đều. Rắc ít hành lá, mè đen.

- Khi trứng gần chín thì phết lớp dầu mỏng, lật bánh lại, quét sốt (có thể dùng loại sốt chuyên làm bánh tráng trứng bán trên mạng) rồi đặt topping bạn thích và cuộn lại ăn.

Thậm chí chiếc chảo này cũng tạo điều kiện cho bạn thưởng trà "chill chill" tại gia được. Chỉ cần chuẩn bị thêm chút hạt như đậu phộng, hạt dưa, táo đỏ, nhãn khô, quýt,... mời thêm người bạn thân rồi vừa hàn huyên vừa nấu trà, đảm bảo thư giãn tuyệt đối.

Dù lý do gì thì bạn cũng hoàn toàn có thể tận hưởng không khí ấy với một chiếc chảo điện, thay vì phải nhóm bếp than, vừa an toàn vừa tiện lợi.

Không thể phủ nhận rằng bất kỳ thiết bị gia dụng nào cũng có chức năng nhất định, và đôi khi có thể bị thay thế. Nhưng khi đã mua rồi, thay vì để đó bụi bám, bạn hoàn toàn có thể nghĩ cách tận dụng nó nhiều hơn.

Giống như chảo điện nắp đôi, nếu dùng đúng cách và sáng tạo một chút thì vẫn xứng đáng là “trợ thủ đắc lực” trong gian bếp.

Nguồn: Toutiao