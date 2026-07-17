Từng là nỗi ám ảnh tắc đường, Nguyễn Tuân giờ khác quá khiến người Hà Nội không khỏi vui mừng

Trước khi dự án mở rộng được triển khai, việc di chuyển trên đường Nguyễn Tuân vào giờ cao điểm không hề dễ dàng. Mặt đường hẹp, chỉ khoảng 6–7 m, trong khi hai bên là hàng loạt chung cư, văn phòng và cơ sở kinh doanh, khiến áp lực giao thông luôn vượt quá khả năng đáp ứng của tuyến đường.