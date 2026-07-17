Từng là nỗi ám ảnh tắc đường, Nguyễn Tuân giờ khác quá khiến người Hà Nội không khỏi vui mừng

Sau thời gian thi công, dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tuyến đường từng là "điểm nóng" ùn tắc ở phía Tây Hà Nội nay dần khoác lên diện mạo khang trang, hứa hẹn cải thiện đáng kể năng lực lưu thông và mỹ quan đô thị.
Video : Đường Nguyễn Tuân sắp về đích, diện mạo mới dần hiện rõ
Được phê duyệt từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân có chiều dài khoảng 720 m, kết nối đường Nguyễn Trãi với khu vực ngõ 162 Nguyễn Tuân. Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có mặt cắt ngang 21 m, gồm 15 m lòng đường và vỉa hè rộng 3 m ở mỗi bên.
Từ trên cao có thể thấy diện mạo đường Nguyễn Tuân đã thay đổi rõ rệt. Mặt đường được thảm nhựa phẳng phiu, thay thế hình ảnh gồ ghề, rào chắn và bụi đất từng tồn tại trong thời gian thi công.
Tuyến đường Nguyễn Tuân sau cải tạo đã hình thành diện mạo đồng bộ hơn. Vỉa hè hai bên được chỉnh trang, không gian giao thông trở nên rộng rãi và thông thoáng.
Sau thời gian thi công, đường Nguyễn Tuân đang dần hoàn thiện, mang đến diện mạo khang trang và thông thoáng hơn.
Trước khi dự án mở rộng được triển khai, việc di chuyển trên đường Nguyễn Tuân vào giờ cao điểm không hề dễ dàng. Mặt đường hẹp, chỉ khoảng 6–7 m, trong khi hai bên là hàng loạt chung cư, văn phòng và cơ sở kinh doanh, khiến áp lực giao thông luôn vượt quá khả năng đáp ứng của tuyến đường.
Sau khi được mở rộng, nút giao Nguyễn Trãi – Nguyễn Tuân trở nên thông thoáng hơn, góp phần giảm tình trạng xung đột giao thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.
Vỉa hè rộng rãi, sạch đẹp sau khi hoàn thiện được nhiều người dân đánh giá cao. Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dọc tuyến cũng đã hoạt động trở lại, tạo nên diện mạo khang trang và nhộn nhịp hơn.
Khu vực vỉa hè trước cổng chung cư 47 vẫn chưa thể hoàn thiện do vướng công tác xử lý nhà tập thể 2 tầng (số 35A), công trình cuối cùng nằm trong phạm vi dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Sau khi công tác giải tỏa hoàn tất, không chỉ tuyến đường được mở rộng mà nhiều nhà dân và cơ sở kinh doanh dọc tuyến cũng được chỉnh trang, mang diện mạo khang trang hơn so với trước.
Tại công trường, các đơn vị thi công vẫn đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng còn dang dở. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa toàn tuyến vào khai thác.
Hệ thống cây xanh trên tuyến cũng đã được hoàn thiện với hai loại cây chủ đạo được trồng theo thiết kế gồm cây sang và lộc vừng.
Sau giải tỏa, nhiều khoảng trống được hình thành, mở rộng tầm nhìn và mang lại diện mạo thông thoáng hơn cho toàn tuyến.
Hệ thống biển báo giao thông và đèn tín hiệu đã được hoàn thiện, lắp đặt đồng bộ trên toàn tuyến.
Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống thu gom và thoát nước, đang dần hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ với mặt đường và vỉa hè mới.
Không chỉ góp phần phân luồng phương tiện, tuyến Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng còn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giảm ùn tắc trên các trục Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng và Lê Văn Lương. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông trong khu vực cũng sẽ được kết nối đồng bộ hơn giữa các khu dân cư, chung cư và trung tâm thương mại.
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