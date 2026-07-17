Tung hoành "vũ trụ làm đẹp" với hơn 3.500 thương hiệu tại Vietbeauty x Cosmobeauté Vietnam x Beautycare Plus 2026

Không chỉ là một triển lãm thương mại, Vietbeauty x Cosmobeauté Vietnam x Beautycare Plus 2026 sẽ là điểm hẹn không thể bỏ lỡ dành cho cộng đồng yêu làm đẹp.

Từ ngày 23 – 25/7/2026 tại SECC (Quận 7, TP.HCM), khách tham quan sẽ có cơ hội khám phá hàng nghìn thương hiệu mỹ phẩm quốc tế, trải nghiệm công nghệ làm đẹp hiện đại, nhận nhiều quà tặng hấp dẫn và cập nhật những xu hướng mới nhất của ngành.

Khách tham quan check-in tại triển lãm Vietbeauty x Cosmobeauté Vietnam x Beautycare Plus (2025). Ảnh: DNCC

Với quy mô 17.600 m², triển lãm quy tụ hơn 750 doanh nghiệp và 3.500 thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến bức tranh toàn diện của ngành làm đẹp. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm skincare, makeup, chăm sóc tóc, nước hoa, nail, spa cùng nhiều thiết bị và công nghệ thẩm mỹ tiên tiến.

Không gian triển lãm với nhiều gian hàng quốc tế (2025). Ảnh: DNCC

Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm, triển lãm còn mang đến hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn như:

- Soi da miễn phí bằng công nghệ AI và trải nghiệm các thiết bị làm đẹp thế hệ mới.

- Tham gia demo sản phẩm, hướng dẫn trang điểm và chăm sóc tóc từ các chuyên gia.

- Săn hàng nghìn phần quà, sample độc quyền và nhiều chương trình tương tác tại các gian hàng.

Đây là cơ hội lý tưởng cho các tín đồ làm đẹp, KOC, KOL, beauty blogger, sinh viên cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp.

Khách tham quan trải nghiệm dịch vụ và nhận tư vấn tại gian hàng (2025). Ảnh: DNCC

Một điểm nhấn nổi bật của sự kiện là chuỗi Beauté Talks với nhiều hội thảo và workshop chuyên đề, nơi các chuyên gia chia sẻ về những xu hướng nổi bật như làm đẹp bền vững, ứng dụng AI, thương mại điện tử, bán lẻ hiện đại và xây dựng thương hiệu trong ngành làm đẹp. Đây cũng là dịp để người tham dự mở rộng kiến thức, cập nhật xu hướng và kết nối với các chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành.

Workshop và tọa đàm tại triển lãm (2025). Ảnh: DNCC

Không chỉ dành cho doanh nghiệp, Vietbeauty x Cosmobeauté Vietnam x Beautycare Plus 2026 còn là điểm đến hấp dẫn cho mọi người yêu cái đẹp, nơi vừa có thể khám phá sản phẩm mới, trải nghiệm công nghệ, tham gia các hoạt động tương tác, vừa lưu lại những khoảnh khắc check-in ấn tượng.

Khách tham quan trải nghiệm tại các booth triển lãm (2025). Ảnh: DNCC

Thông tin sự kiện

Thời gian: 23 – 25/7/2026 (09:00 – 17:00)

Địa điểm: Hall A+B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

Đăng ký tham quan miễn phí: www.vietbeautyshow.com

Liên hệ đặt gian hàng (B2B): Emily Phạm – 0987 638 961

Email: Phuong.Pham@informa.com