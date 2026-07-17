3 lời khuyên cho những người sạc điện thoại qua đêm

Việc cắm sạc điện thoại qua đêm đã trở thành thói quen của nhiều người. Dù smartphone đã được trang bị nhiều cơ chế bảo vệ pin, người dùng vẫn cần lưu ý một số nguyên tắc.

Việc cắm sạc điện thoại trước khi đi ngủ rồi rút ra vào sáng hôm sau đã trở thành thói quen của rất nhiều người. Với sự phát triển của công nghệ pin lithium-ion và các cơ chế bảo vệ tích hợp trên smartphone hiện đại, sạc qua đêm không còn bị xem là điều cấm kỵ. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ pin và thiết bị, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Luôn sử dụng bộ sạc đạt chuẩn

Một trong những yếu tố quan trọng hơn cả việc sạc qua đêm là chất lượng của bộ sạc. Nhiều chuyên gia từng khuyến cáo người dùng không nên sử dụng bộ sạc không rõ nguồn gốc, hàng giả hoặc phụ kiện kém chất lượng.

Những bộ sạc này có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn về điện áp, dòng điện và cơ chế bảo vệ, làm tăng nguy cơ quá nhiệt, chập cháy hoặc gây hư hỏng pin sau thời gian dài sử dụng.

Người dùng nên ưu tiên sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc phụ kiện đạt chứng nhận từ các thương hiệu uy tín. Đồng thời, bạn cần thường xuyên kiểm tra dây cáp, củ sạc để phát hiện dấu hiệu nứt vỡ, bong tróc, biến dạng hoặc nóng bất thường nhằm thay thế kịp thời.

Không sạc điện thoại dưới gối hoặc trên chăn, đệm

Đây là khuyến cáo được nhiều cơ quan phòng cháy chữa cháy cũng như các nhà sản xuất điện thoại nhấn mạnh.

Trong quá trình sạc, điện thoại và củ sạc đều sinh nhiệt. Nếu thiết bị bị phủ kín bởi chăn, gối, nệm hoặc các vật liệu khó tản nhiệt, nhiệt lượng có thể tích tụ, khiến máy nóng lên đáng kể.

Trong những trường hợp hiếm gặp khi pin hoặc bộ sạc gặp lỗi, nhiệt độ tăng cao còn có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Do đó, khi sạc qua đêm, người dùng nên đặt điện thoại trên bề mặt cứng, khô ráo, thông thoáng như mặt bàn hoặc tủ đầu giường. Đồng thời, tránh đặt điện thoại ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc gần nguồn nhiệt.

Ngoài ra, nếu phát hiện điện thoại nóng bất thường, có mùi khét, pin phồng hoặc củ sạc phát ra tiếng động lạ, người dùng cần ngừng sử dụng ngay và mang thiết bị đến trung tâm bảo hành để kiểm tra.

Kích hoạt các tính năng bảo vệ pin nếu điện thoại hỗ trợ

Ngày càng nhiều hãng điện thoại tích hợp các công nghệ giúp kéo dài tuổi thọ pin, đặc biệt đối với người có thói quen sạc qua đêm.

Chẳng hạn, một số dòng iPhone có tính năng "Sạc pin được tối ưu hóa" (Optimized Battery Charging), trong khi nhiều mẫu điện thoại Android của Samsung hay các hãng khác cũng có chế độ giới hạn mức sạc ở khoảng 80-85% hoặc tự điều chỉnh tốc độ sạc dựa trên thói quen sử dụng.

Theo các chuyên gia, pin lithium-ion sẽ bền hơn nếu không thường xuyên duy trì ở trạng thái đầy 100% hoặc cạn kiệt hoàn toàn. Việc tận dụng các tính năng bảo vệ pin có thể giúp giảm tốc độ lão hóa pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên cập nhật phần mềm thường xuyên để các thuật toán quản lý pin hoạt động hiệu quả hơn.

(Tổng hợp)