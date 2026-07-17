Nữ diễn viên Việt có nụ cười tươi rói như nắng hạ, đã xinh còn mặc đẹp hết nấc

Cô nàng này có phong cách đời thường siêu nịnh mắt, trẻ trung lại trendy.

Trâm Ngô (sinh năm 1999) là người mẫu, diễn viên trẻ được nhiều khán giả yêu mến. Cô từng gây chú ý với biệt danh "hot girl răng khểnh" nhờ sở hữu nụ cười duyên dáng, ngọt ngào cùng vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú. Visual sáng bừng với những đường nét hài hòa giúp cô dễ dàng tạo thiện cảm mỗi khi xuất hiện. Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc, Trâm Ngô còn được chú ý với gu thời trang trendy, biến hóa đa dạng từ nữ tính, điệu đà đến trẻ trung, năng động.

Mới đây, Trâm Ngô khoe outfit đi biển xinh mê mẩn với set đồ điệu đà, năng động. Cô lựa chọn áo hai dây màu xanh mint kết hợp cùng chân váy ngắn và giày bệt, tạo nên tổng thể trẻ trung, nữ tính nhưng vẫn vô cùng thoải mái. Đây là công thức phối đồ lý tưởng cho những chuyến đi chơi, du lịch biển. Gam màu xanh đang là một trong những sắc màu được yêu thích nhất hè này, chị em rất nên tham khảo để về tủ đồ một item.

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Sở hữu nhan sắc xinh xắn ngọt ngào, Trâm Ngô còn ghi điểm với phong cách thời trang nữ tính, ngọt ngào chẳng kém cạnh. Cô diện thiết kế đầm ngắn hai dây với điểm nhấn là những đường bèo nhún mềm mại, tạo nên vẻ ngoài vừa điệu đà vừa trẻ trung. Nữ diễn viên lựa chọn kết hợp cùng giày loafer và tất cao cổ, giúp tổng thể thêm phần xinh xắn, trendy và mang nét tinh nghịch, cuốn hút.

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Tủ váy của Trâm Ngô chắc chắn sẽ làm xiêu lòng nhiều chị em yêu thích phong cách nữ tính. Cô lựa chọn thiết kế đầm nâu dáng ngắn, kiểu dáng không tay với phần váy xòe nhẹ, vừa tạo cảm giác bay bổng vừa giúp tôn lên vóc dáng. Gam màu nâu dịu mắt cũng góp phần làm nổi bật vẻ ngoài ngọt ngào, thanh lịch. Những nàng nào mê style bánh bèo, điệu đà chắc chắn có thể tham khảo cách diện váy xinh của Trâm Ngô.

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Diện đồ vừa bánh bèo vừa sành điệu, Trâm Ngô khéo léo kết hợp áo tay phồng dáng croptop cùng quần ống rộng. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần vạt váy đính kèm quần, giúp tổng thể thêm phần độc đáo, mới lạ mà vẫn giữ được nét nữ tính. Cách phối này mang đến vẻ ngoài vừa điệu xinh, vừa hiện đại, rất đáng để chị em tham khảo khi muốn làm mới phong cách.

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Trâm Ngô gợi ý cho chị em một set đồ đi biển nghỉ dưỡng vừa gợi cảm vừa tinh tế, không cần hở nhiều vẫn đầy cuốn hút. Cô lựa chọn áo dáng yếm chấm bi nổi bật kết hợp cùng quần short, giúp tôn lên đường nét vóc dáng. Thiết kế vừa vặn, khéo khoe lợi thế hình thể nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, tạo nên tổng thể trẻ trung, quyến rũ mà không phô trương.