Chồng than phòng khách biến thành "vườn rau", 2 tháng vẫn chưa được ăn gì: Trào lưu trồng rau tại nhà có thật sự "dễ như lời đồn"?

Không ít người bắt đầu trồng rau trên ban công với kỳ vọng vừa có thực phẩm sạch, vừa thư giãn sau giờ làm. Thế nhưng thực tế lại không hề "màu hồng": tiền mua đất, chậu, hạt giống ngày một nhiều, nhà cửa bừa bộn hơn, còn thành quả thì vẫn chưa thấy đâu.

"Phòng khách thành công trường, nhưng vẫn chưa có bữa rau nào"

Người đàn ông chia sẻ rằng cách đây khoảng hai tháng, vợ anh bất ngờ "phải lòng" thú vui trồng rau tại nhà. Ban đầu chỉ là vài chậu nhỏ trên ban công, nhưng chẳng bao lâu sau, số lượng hạt giống, khay ươm, đất trồng, chậu cây, phân bón... ngày càng nhiều.

Không chỉ mua sắm đủ loại vật dụng, người vợ còn tự học cách làm giàn leo, tự phối đất và dành hầu hết thời gian rảnh để chăm sóc khu vườn mini.

Điều khiến anh "khó chịu" nhất không phải là chi phí mà là cảnh tượng phòng khách mỗi ngày đều lấm lem đất cát. Vừa dọn xong lại thấy đất vương vãi, dụng cụ làm vườn để khắp nơi.

Sau hai tháng, anh cho biết mình vẫn chưa được ăn bất kỳ loại rau nào do vợ trồng.

"Tôi không phản đối việc trồng rau, nhưng bỏ ra quá nhiều công sức mà chưa thấy kết quả. Làm sao để thuyết phục cô ấy dừng lại?" – anh viết.

Cư dân mạng: "Đó là giai đoạn ai mới trồng cũng từng trải qua"

Bài chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng nghìn bình luận. Điều thú vị là phần lớn đều đứng về phía người vợ.

Nhiều người cho biết họ cũng từng trải qua giai đoạn "nghiện" trồng rau: mua đủ loại hạt giống, đất trồng, chậu cây, nghiên cứu công thức phối đất, thức dậy là chạy ra ban công xem cây lớn đến đâu.

Có người hài hước bình luận: "Một khi đã mê trồng rau thì rất khó dừng lại. Sáng xem một lần, trưa xem một lần, tối lại ra ngắm tiếp".

Không ít người cũng chia sẻ rằng phải mất vài vụ đầu mới rút ra được kinh nghiệm. Có người mất gần nửa năm mới có lứa rau đầu tiên, trong khi những người khác phải thay đổi hoàn toàn cách chọn giống và đất trồng mới bắt đầu thu hoạch được.

Một số cư dân mạng còn khoe những ban công phủ kín rau xà lách, cải xanh, rau muống, cà chua, ớt... đủ dùng cho cả gia đình.

Điều này cho thấy thất bại ở giai đoạn đầu gần như là trải nghiệm chung của hầu hết những người mới tập làm "nông dân thành phố".

Vì sao nhiều người trồng mãi vẫn không thu hoạch được?

Theo kinh nghiệm của những người yêu cây cảnh và làm vườn lâu năm, nguyên nhân phổ biến nhất nằm ở việc chuẩn bị chưa đúng ngay từ đầu.

Chọn đất không phù hợp

Nhiều người lấy đất ngoài vườn hoặc đất công viên về trồng.

Loại đất này thường bị nén chặt, khả năng thoát nước kém, dễ mang theo mầm bệnh và trứng côn trùng.

Giải pháp phù hợp hơn là sử dụng đất dinh dưỡng chuyên dụng hoặc phối trộn giá thể tơi xốp gồm mùn hữu cơ, than bùn, đá perlite... để bộ rễ phát triển tốt hơn.

Chọn chậu sai kích thước

Không phải loại rau nào cũng phù hợp với mọi loại chậu. Các loại rau ăn lá như cải, xà lách thích hợp với khay hoặc chậu chữ nhật nông.

Trong khi đó, cà chua, ớt hay cà tím cần chậu lớn hơn để bộ rễ phát triển. Quan trọng nhất là đáy chậu phải có lỗ thoát nước để tránh úng rễ.

Trồng không đúng mùa

Đây là sai lầm khá phổ biến.

Mỗi loại rau đều có khoảng nhiệt độ sinh trưởng lý tưởng. Nếu gieo trồng sai thời điểm, cây sẽ phát triển chậm, dễ sâu bệnh hoặc gần như không cho thu hoạch.

Vào mùa thu hoặc thời tiết mát, những loại rau như xà lách, cải thìa, cải ngọt, rau bina hay củ cải thường phát triển tốt hơn.

Chăm quá nhiều cũng không tốt

Người mới thường có tâm lý liên tục tưới nước hoặc bón phân vì sợ cây chậm lớn. Thực tế, tưới quá nhiều dễ khiến rễ thiếu oxy và thối rễ, còn bón phân quá đậm có thể làm cháy cây non.

Việc chăm sóc đúng chu kỳ luôn hiệu quả hơn chăm sóc quá mức.

Kiểm soát sâu bệnh từ sớm

Ban công tuy ít côn trùng hơn ngoài vườn nhưng vẫn có thể xuất hiện rệp, bọ phấn trắng hay sâu ăn lá.

Người trồng nên thường xuyên quan sát mặt dưới lá, giữ khu vực thông thoáng và xử lý sớm bằng các biện pháp sinh học như nước xà phòng pha loãng hoặc dung dịch từ ớt, tỏi trước khi phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật.

Trồng rau không chỉ để thu hoạch

Điều thú vị là sau khi câu chuyện lan truyền, rất nhiều người thừa nhận họ không trồng rau vì mục tiêu tiết kiệm tiền.

Thứ khiến họ gắn bó với những chậu cây là cảm giác được chăm sóc một mầm xanh lớn lên từng ngày.

Việc gieo hạt, quan sát cây nảy mầm, xuất hiện lá non rồi dần cho thu hoạch mang lại cảm giác thư giãn và giảm căng thẳng sau giờ làm việc.

Chính vì vậy, nhiều người ví việc trồng rau trên ban công giống như một thú vui chữa lành hơn là một cách để giảm chi phí mua thực phẩm.

Dù vậy, để niềm vui ấy không trở thành gánh nặng cho cả gia đình, người mới nên bắt đầu từ quy mô nhỏ, chọn vài loại rau dễ trồng, sắp xếp khu vực trồng gọn gàng và kiên nhẫn tích lũy kinh nghiệm qua từng vụ. Khi đó, ban công không chỉ xanh mát hơn mà những bữa cơm gia đình cũng sẽ thực sự có thêm hương vị từ thành quả do chính mình vun trồng.