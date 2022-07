Từng được Snoop Dogg và Chris Brown tung hô, thuyết phục fan quốc tế chỉ bằng những bài hát "đếm số", "hiện tượng mạng" So Y Tiết hiện tại ra sao?

Bất ngờ trở thành "hiện tượng mạng" sau khi được hai ngôi sao thế giới lớn là Snoop Dogg và Chris Brown chia sẻ đoạn clip hát đếm số, cái tên So Y Tiết vô tình trở thành một nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm từ các nghệ sĩ quốc tế cũng như bạn bè nước ngoài vào tháng 7/2020. Người đàn ông ấy với làn da rám nắng, giọng nói chân chất, điệu cười vô tư đặc trưng, đến từ một vùng nông thôn ở Việt Nam không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng hạnh phúc vô bờ bến khi những đoạn nhạc hát ngẫu hứng của mình bỗng dưng được yêu thích đến thế.

Trong một video đăng tải trên YouTube, anh chia sẻ năm 1994, mẹ qua đời khi anh mới chỉ 6 tuổi. Sau đó, ba dẫn hai con đi lang thang khắp nơi nhưng vì không chịu kiếm việc làm ổn định, lại nghiện rượu, bắt các con phải đi ăn xin nên hai người họ hàng, bác trai nhận nuôi So Y Tiết, còn dì nhận nuôi em gái.

Rapper Snoop Dogg chia sẻ về "bài hát đếm số" của anh chàng chăn bò người Bình Định

Nhưng đến năm 2000, bác trai bất ngờ làm giấy tờ để đưa anh vào trại mồ côi vì nghèo quá, không đủ nuôi cháu ăn học. Năm 2009, ba anh mất vì ung thư phổi. Hoàn cảnh khó khăn, sức khoẻ lại yếu, anh nghỉ học năm lớp 8. Tới năm 18 tuổi, anh trở lại địa phương, để về sống với bác trai. Sau 1 năm sống hoà thuận, anh tới sống cùng dì - người đã cưu mang em gái anh.

Cuộc sống đổi thay nhờ sở thích hằng ngày

Anh So Y Tiết (sinh năm 1988, trú tại huyện Canh Vân, tỉnh Bình Định) hằng ngày chỉ quen đi chăn bò, vui chơi, đùa giỡn với lũ trẻ gần nhà, làm những món ăn dân dã… Cuộc sống của anh trở nên sôi động hơn khi anh bắt đầu tham gia các nền tảng công nghệ và mạng xã hội như YouTube, Instagram hay TikTok. Từ bài hát đếm số 1, 2, 3, 4, 5… bằng tiếng Anh, sau đó các con số tăng dần đến 101, 102, 103, 104, 105, những giai điệu mà anh So Y Tiết nghêu ngao hát mỗi chiều đi chăn bò lại trở thành mối quan tâm của nhiều người vì sự độc đáo và đáng yêu.

Sô Y Tiết nhận giải "Nhân vật truyền cảm hứng" WeChoice Awards 2020

Anh từng chia sẻ về sự thay đổi sau đó trong cuộc sống của mình: "Tôi nhận hát sinh nhật rồi gửi qua mail cho khách quốc tế, khi được trả 1,5 triệu đồng, khi 2 triệu đồng. Tôi làm được mấy tháng, gom góp xây nhà cầu đó. Tôi đã hát 2 lần tặng Snoop Dogg, gần nhất là dịp sinh nhật thứ 49 của ông ấy. Viết lời thì nhanh nhưng trước mỗi lần quay clip, tôi cũng tập hát, tập phát âm 10-20 phút cho hay hay. Hiện tại tôi đang thuê trọ một mình ở thành phố Quy Nhơn để làm nhạc, chạy công việc, thi thoảng mới chạy về nhà thăm dì chăn bò.

Có bạn Quyên trước tặng tôi một chiếc xe máy. Tôi cũng rất vui và sau đó hứa là nếu mình may mắn đi làm, có tiền, sẽ trả lại bạn. Bạn đi làm khổ mà tặng cho mình như vậy. Nay mình đi hát, mình có tiền, trả lại bạn. Tôi dành dụm gần 4 - 5 tháng mới trả lại được 22 triệu đồng. Nhà vệ sinh xây trước, hơn tháng sau mới trả cho bạn Quyên".

Nhờ có sự quan tâm của các "fan hâm mộ", cuộc sống vật chất của anh So Y Tiết được cải thiện hơn trước khá nhiều. Thời điểm ấy, công trình lớn nhất mà anh làm được từ những đồng tiền mình kiếm ra là công trình nhà vệ sinh. Công trình này "ngốn" gần 40 triệu đồng của anh, thậm chí tiền điện tháng sau đó đã lên tới 500.000 đồng vì liên tục phải dùng máy bơm nước. Khỏi phải nói, anh đã vui thế nào và háo hức chia sẻ niềm vui ấy ngay với những người bạn của mình trên mạng xã hội…

Tháng 7/2021, So Y Tiết tự hào chia sẻ MV đầu tay mang tên Do you know do chính anh sáng tác với ca từ tiếng Anh đơn giản, chỉ gồm 4 câu hát: "Do you know? I need you. I love you. Stay with me" cùng đoạn nhạc ngân nga đếm số quen thuộc. Còn phần nhạc nền lại được một nhà sản xuất âm nhạc người nước ngoài hỗ trợ. Chia sẻ về lí do sáng tác bài hát, anh cho biết đó là nỗi lòng của một người con trai muốn nói với một người con gái. Đặc biệt, bạn gái của So Y Tiết cũng tham gia MV này.

Hoàn thành giấc mơ "an cư lạc nghiệp"

Hiện tại, cuộc sống của "hiện tượng mạng" So Y Tiết đã vui hơn rất nhiều. Anh đã làm được hầu hết những điều bản thân trước đây từng mong muốn. Điều hạnh phúc đầu tiên, anh đã tích góp được một số tiền lớn để mua mảnh đất có tổng diện tích 648 m2 tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định và căn nhà của anh vừa được hoàn thiện gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 2 toilet. Trên kênh YouTube cá nhân, anh giới thiệu nhà của mình được xây đơn giản, phần lớn diện tích dành cho sân vườn, thoáng đãng để chăn nuôi, trồng một số loại cây ăn quả như cam, chanh, chuối, cóc, mận, bưởi…

Thu nhập hiện tại của anh khá ổn định từ việc hát sinh nhật bằng cách đếm số cho các fan quốc tế, khoảng từ 300.000 - 600.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, vì bị mất đề xuất nên anh không kiếm được nhiều tiền từ YouTube. Bên cạnh đó, nguồn thu nhập của So Y Tiết còn bao gồm việc tham gia các sự kiện, quảng cáo. Bạn gái là người ở bên cạnh giúp anh trong hoạt động quản lí và sắp xếp hợp đồng làm việc.

Anh và bạn gái Bông Lan quen nhau qua mạng xã hội. Chị Bông Lan cũng sớm mồ côi cha nên tìm được sự đồng cảm và tình yêu thương nơi anh So Y Tiết. Nhưng chị may mắn hơn người yêu là được đi học; từ Cao Bằng, chị vào TP.HCM học đại học và sau đó cũng tìm được một công việc ổn định tại thành phố lớn. Khi quen anh So Y Tiết, chị Bông Lan lại quyết định rời TP.HCM để ra Bình Định chăm sóc cho người yêu tốt hơn.

"Bông Lan rất hiểu tôi, không đòi hỏi gì hết, lúc nào cũng san sẻ với tôi. Cô ấy không chê tôi nghèo hay gì hết, cũng không đòi hỏi quà cáp, có sao sống vậy. Vì có sự tương đồng về hoàn cảnh nên chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi từng sống vật vờ ở các khu nhà trọ trên thành phố (Quy Nhơn), sau này cùng nhau tích góp mới có cuộc sống hiện tại", So Y Tiết chia sẻ về tính cách của bạn gái trên Thanh niên.

Chị Bông Lan hiện tại đang mang thai con đầu lòng của anh chị nên anh So Y Tiết cho biết thời gian tới cặp đội sẽ làm đám cưới. Anh cho hay: "Vợ tôi cũng muốn đám cưới lắm nhưng bên vợ bảo nhà cửa họ chưa có, muốn đám cưới thì không biết đám cưới ở đâu. Nên chuyện đám cưới của hai vợ chồng mới trễ như vậy. Khi tương lai ổn thỏa hơn, tôi sẽ làm lễ cưới và chia sẻ với các bạn".

