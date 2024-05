Từng dùng 13 dòng dưỡng, 10 loại kem dưỡng vì con viêm da cơ địa, mẹ 9x đưa ra loạt review chân thật nhất

Con gái của chị Bùi Hồng Linh (sống tại Hà Nội) có một vài vấn đề về da từ khi sang khoảng tháng thứ 4 và đến nay bé đã gần 24 tháng thì trộm vía về cơ bản kiểm soát được khá ổn, nhất là ở trên mặt, còn khoeo tay chân tuy chưa hoàn toàn dứt điểm (do bé nhà chị LInh bị dị ứng bụi nhà/ mạt bụi nhà nên dễ bị ảnh hưởng).

Trải qua nhiều lần chữa trị và chăm sóc con bị viêm da cơ địa, chị Linh đã rút ra một số kinh nghiệm và muốn review giúp các mẹ có thể so sánh lựa chọn sản phẩm dưỡng da cho con, các mẹ cùng tham khảo nhé.

4m hồi mới bị thật sự stress, 11m phần nào kiểm soát, 18m trộm vía đã đỡ.

Những lưu ý khi chăm con bị viêm da cơ địa

- Làm xét nghiệm máu – test dị ứng (ở Medlatec có xét nghiệm 60 kháng nguyên khoảng 2 triệu/ lần) – có nhiều mom nói xét nghiệm máu hồi bé không dị ứng gì nhưng có thể đến một thời điểm nào đó cơ thể bị tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng quá nhiều thì bùng phát lên – nên nếu bé tái đi tái lại mức độ nặng hơn thì nên đi kiểm tra xem tại thời điểm đó con có bị dị ứng với tác nhân nào không.

- Lựa chọn sản phẩm dưỡng và điều trị da cho phù hợp, với các trường hợp nặng nên thăm khám chuyên gia và được chỉ định dùng thuốc đặc trị (có thể vẫn chứa hàm lượng Corticoid hoặc thể nhẹ của Corticoid trong 1 thời gian ngắn).

- Lựa chọn các sản phẩm quần áo mềm mịn cho làn da con, để hạn chế việc con gãi. Mình thấy trong các dòng LaPomme, Nous, Cookie, mình từng mua thì mình thấy Lapomme có sản phẩm này cực mềm mịn, chất sờ rất thích luôn ấy, ai gấp quần áo của con cũng phải khen mềm và nó co giãn, nên bộ 3-6m thực tế có thể mặc đến tầm 10-11m luôn. Các mom có thể tham khảo hoặc I am Su brand Việt mới ra cũng được nhiều mẹ khen dạo gần đây.

- Lưu ý vệ sinh chăn ga gối đệm của con thường xuyên,mình dùng hút bụi kháng khuẩn của Xiaomi, có tiệt trùng UV nhưng mà mình thấy tiếng hơi bị ồn.

- Sử dụng nước giặt chuyên dụng có khả năng kháng khuẩn cho quần áo, cũng có ý kiến cho rằng không nên ngâm quần áo của trẻ với nước giặt xả trong thời gian dài vì các chất lưu lại trên sợi vải không tốt nên là các mom chú ý nhé.

- Xem lại nguồn nước gia đình sử dụng, từ nước uống và nước tắm rửa cho con, tốt nhất dùng dụng cụ lọc nước chuyên dụng, mình thấy Mitsubishi và Phillips tốc độ nước chảy khá chậm, Cuckoo theo một mẹ đã từng review trong nhóm thì tốc độ chảy cực nhanh, và mình cũng đã mua về trên Lazmall thì nước chảy rất là nhanh luôn nhưng mà có nhược điểm hãng là lõi lọc phải thay khá thường xuyên và hay khan hàng.

Hình ảnh một số sản phẩm và dung tích thực tế

- Dụng cụ hỗ trợ chăm sóc da cho bé: Khăn khô đa năng tiệt trùng từng tờ của Mamamy mình thấy an tâm hơn. Các mom có thể dùng các dạng khăn khô khác cũng được. Nếu tay mình cảm giác không sạch mom có thể sử dụng găng tay y tế hoặc dụng cụ lấy kem chuyên dụng hoặc tăm bông và bôi lên da cho con (lưu ý nếu dùng găng hoặc bọc ngón tay y tế cho các sản phẩm có chứa Kẽm thì phần cao su sẽ bị đổi màu, với các sản phẩm này mom có thể vệ sinh tay thật sạch hoặc dùng dụng cụ/ tăm bông y tế lấy và bôi cho con nhé).

- Cai mút tay cho con hoặc cần để ý tránh con cào cọ lên mặt nhiều sẽ khiến tình trạng chàm sữa trên mặt nặng hơn. Dụng cụ cai mút tay các mom lên Shopee tìm kiếm là thấy.

- Lưu ý chế độ ăn: tránh thịt bò, hải sản. Mình cũng nghĩ là con không được ăn đa dạng cũng tội nên thi thoảng vẫn cho ăn tôm cua cá nhưng mà xong rồi thì con cũng bị mẩn lên đó ạ nên thôi mình nghĩ tốt nhất là những lúc con đang có vấn đề về da, hạn chế được thì hạn chế, các mẹ chịu khó đổi các món từ thịt lợn và thịt gà với trứng cho bé đỡ ngán vậy ạ. Bổ sung thêm thực phẩm chứa kẽm tự nhiên cho con.

- Vệ sinh mặt/ tay chân thường xuyên cho con, đặc biệt là khi con ăn xong và các hoạt động bên ngoài, có thể dùng nước Micellar dành riêng cho bé (Mustela, Jonzac và nhiều dòng có) hoặc dùng xịt khuẩn như Digizone hoặc Joona baby fresh.

- Quy trình bôi thuốc: Vệ sinh vùng da cần chăm sóc mỗi lần, lau thật khô và tay/ dụng cụ bôi cũng phải sạch. Bôi dưỡng trước, 15-30 giây sau mới bôi kem đặc trị, tránh bôi ngược lại hỏng hết da con.

Review sản phẩm dưỡng và điều trị da cho bé viêm da cơ địa

Sau đây là các sản phẩm mình đã đi khám và được tư vấn dùng - nhưng với mỗi trường hợp thì mức độ nặng nhẹ khác nhau - mình không phải là chuyên gia - nên sẽ không thể gợi ý các mom là nên dùng sản phẩm gì - các mom cân nhắc kỹ hoặc nên cho bé đi khám nhé:

Một số loại thuốc điều trị mình sử dụng cho bé:

- Kem Fucidin-H (Có chữ H) - nhập khẩu giá tầm 130k - tác dụng khá nhanh - loại có chữ H sẽ lành tính hơn loại không có chữ H, chống kích ứng tốt hơn nên các mom có thể lưu ý khi được kê đơn, vì có nhiều trường hợp bác sĩ thấy da con mình "dày" hoặc không nặng lắm thì chỉ kê Fucidin thường nên lại làm tình trạng tấy đỏ hơn vì nó không kháng kích ứng (trường hợp có thật của con bạn mình).

- Hồ nước Viện Da liễu - giá tầm 90k - cũng là hồ nước nhưng nó dùng đặc trị cho viêm da nên giá đắt hơn hồ nước thông thường rất nhiều, cũng làm giảm tình trạng sưng đỏ - nhưng hồ nước bôi xong thì nó sẽ để vệt trắng trên da, không dễ tẩy đi mà thường phải dung nước muối sinh lí lau mới sạch được.

- Tăng đề kháng có bổ sung kẽm - hàng nội địa Anh - mình dùng Immune Plus của Nature Aids, vị chua chua ban đầu bé nhà mình chưa ăn quen thì chê nhưng giờ thì trộm vía mút chùn chụt như nước hoa quả vậy đó. Bé lớn hơn thì đang dùng kẽm của Nature Way vị lê không đường - chai to 200ml 480k nên tính ra khá tiết kiệm.

Các dòng dưỡng nhà mình đã thử và dùng kèm giá:

- Atopalm nhập khẩu bản 30ml tuýp nhỏ - giá 220k và nội địa Hàn 100ml; hộp to tầm 350-400k nên kinh tế hơn bản nhập khẩu.

- Aderma Exomega 200ml hàng nhập khẩu - giá khoảng 600k/ lọ.

- Latopic cả nhũ tương tắm cho da nhạy cảm 200ml tầm 300k và kem bôi 100ml tầm 200k - mình mua hàng nội địa Balan.

Hình ảnh so sánh: Mustela và A-derma chất kem khá lỏng, để trên tay nó sẽ chảy chảy, còn Atopalm MLE đặc hơn nhiều, latopic thì thậm chí sản sinh ra một lớp màng bọc khi bị tiếp xúc với không khí.

- Mustela Stelatopia 200ml - được chính hãng Mustela tặng - giá cũng tầm 600k/ tuýp.

- Kem bôi bổ sung Kẽm - Avene Zificaliate nhập khẩu - 40ml bé xíu mà cũng gần 400k.

- Ziaja nhũ tương tắm mềm da 200ml - mua hàng nhập khẩu dù thương hiệu này cũng là của Balan sản xuất - gần 400k.

- Little Innoscents Paw Paw Ointment tầm 200k - Little Innocents có dòng chuyên cho chàm sữa nhưng mình chưa có dùng - kem đa năng này mình sử dụng trong trường hợp con gãi chảy máu để cầm máu cũng khá tốt và lành tính.

Atopalm nhập khẩu 30ml và Latopic Face and Body Cream nội địa mẫu cũ 75ml - trộm vía tỉ lần bé cũng hợp mặc dù thời gian để lành cũng không phải là nhanh chóng ngay lập tức.

- Kem đa năng Mitosyl Change tuýp khá to tầm 250k.

- Nước rửa đa năng Micellar Water Mustela 400ml dùng để vệ sinh da sau khi con ăn xong, vệ sinh tay chân khi đi chơi về. Giá gần 400k.

- Nước rửa đa năng Jonzac 400ml. Giá cũng gần 400k.

- Atono2 SOS Cream tuýp 30ml (bản 2023), tầm 270k.

- Moogoo Scalp Cream tuýp 120gr cũng khá to, tầm 320k.

So sánh 2 chất kem mới sử dụng

- Yến mạch xay lấy bã để tẩy tế bào thừa trên da con - da con có những vùng da khô mà nó có thể có vảy mình không nên dùng khăn tắm chà xát mạnh mà nên dùng những cái dịu nhẹ hơn thì mình dùng yến mạch rất tốt đó. Cấp ẩm tốt mà nhà nào có con nhỏ cũng mua yến mạch về nấu cháo làm món phụ nọ kia nên việc dư bã yến mạch thì dễ như bỡn - yến mạch cũng rẻ và dễ kiếm.

Review và so sánh kem dưỡng Aigoo

- Atopalm - chất kem màu trắng đặc - theo mình là có mùi thơm nhất trong số các sản phẩm mình liệt kê ở trên - thực ra gọi là thơm cũng không chính xác nhưng nó có mùi khá là dễ chịu. Mức độ thẩm thấu sẽ không thực sự nhanh.

- Aderma chất kem vàng vàng - lỏng hơn Atopalm - mùi từa tựa yến mạch, mức độ thẩm thấu khá nhanh.

- Mustela Stelatopia - chất kem trắng trong hơn Atopalm 1 chút - hương thơm dịu dịu - sau khi thoa sẽ bong bóng nhẹ, nhưng sau sẽ thấm dần vào da.

- Latopic nhũ tương tắm thì gần như không mùi - nhưng kem bôi thì mùi không thơm lắm, nhưng theo các bác sĩ thì ít hương liệu thì càng tốt nên các mom không quá khắt khe về mùi miễn hiệu quả thì hãy cứ sử dụng nhé.

- Ziaja nhũ tương tắm khá là nhiều bọt - nhũ tương thì hầu hết đều chất màu trắng trong nhưng khi hòa vào nước nước sẽ chuyển màu đục ngà ngà - Ziaja hơi nhiều bọt hơn Latopic nên mình không ưng lắm - nhưng nó cho cảm giác da con mềm hơn Latopic. Với nhũ tương của Latopic có thể không cần tắm tráng nhưng với Ziaja thì mẹ có thể tắm tráng lại vì sau khi ngâm người cho con thấy còn khá nhiều bọt.

- Little Innoscents - kem bôi đu đủ thì nó sẽ màu vàng tươi - đặc hoặc chảy thì do nhiệt độ - bôi xong khá là bóng vì nó kiểu như thuốc mỡ ý dù mức độ bóng ít hơn - nói thế cho mẹ nào chưa dùng bao giờ dễ hình dung.

- Kem Mitosyl thì cái mùi nó hắc hắc như kiểu mùi hoa hồng và lớp kem rất dày, trắng bệch, nên chỉ bôi một lớp mỏng thôi, cái kem này mình nhận thấy có tác dụng tuy nhiên cũng không nên dùng lâu dài vì nó có làm phần da con trắng hơn 1 tông so với phần da không bôi.

- Atono2 SOS Cream thì kết cấu lỏng, thấm rất nhanh nhìn chung tuýp bé nên hơi xót ví, hiểu quả cũng tương đối.

- Moogoo thì mình mới dùng cuối năm rồi đợt lạnh, chất kem cũng tương đối đặc, thời gian thẩm thấu lâu hơn chút nhưng cũng khá hiệu quả - bôi khoảng 7 ngày các vùng da khô đỏ cũng dịu đi nhiều.

- Nước rửa thì kết cấu đều là dạng dung dịch lỏng Jonzac có mùi nhẹ và dễ chịu hơn nước rửa Mustela - mình thấy loại Micellar của Mus mùi hơi kiểu chua không dễ chịu lắm.

Hi vọng kinh nghiệm của chị Linh có thể giúp ích phần nào cho các cha mẹ cũng đang đau đầu các vấn đề về da của con nhé.