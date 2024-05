Phân biệt 5 loại sữa nhà Aptamil, sữa hệ con nhà giàu nhưng "đắt xắt ra miếng"

Sữa dùng cho con trong thời gian dài, chính vì thế việc lựa chọn loại sữa phù hợp nhất trong khả năng kinh tế cho phép là điều rất quan trọng. Mỗi em bé có cơ địa, sở thích và thói quen riêng, có bé mê sữa này nhưng cũng có bé lại thích sữa khác. Riêng với dòng sữa hệ nhà giàu này, mọi người đều khuyên phụ huynh phải có kinh tế vững mới nên đầu tư mua.

Dòng sữa này có tên là Aptamil, được coi là "chân ái" trong lòng các mẹ bỉm sữa "có điều kiện". Nghe Aptamil quen vậy nhưng mẹ có biết nhà Aptamil lại có đến 5 loại sữa với giá thành, công dụng khác nhau chưa? Cùng phân biệt nhé.

Aptamil Profutura Duobiotik Hà Lan

Hiện nay sữa aptamil profutura duobiotik Hà Lan, được nhập khẩu tại Ý là một trong những dòng sản phẩm được rất nhiều bà mẹ lựa chọn sử dụng cho con.

Sử dụng được cho mọi lứa tuổi của bé, bao gồm cả trẻ sơ sinh từ 0 tháng tuổi; Sản phẩm có hệ dưỡng chất DUO – là sự kết hợp đột phá giữa Prebiotics scGOS/lcFOS (9:1) và HMO 3’-GL từ quy trình Lactofidus, giúp tăng cường bảo vệ nhờ hàng rào lớp niêm mạc ruột và ngăn mầm bệnh bám dính, hỗ trợ hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến rối loạn tiêu hóa.

Sữa có vị nhạt mát, giúp bé phát triển cân bằng ổn định, do đó sẽ không thể giúp bé tăng cân và chiều cao nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Aptamil Organic

Một loại trong dòng Aptamil cũng được đánh giá cao là Aptamil Essensis Organic A2 Protein (hay còn gọi là Ap xanh), đây là dòng sữa hữu cơ có giá thành đắt đỏ, đắt nhất trong các dòng Aptamil. Loại màu xanh lá được sản xuất tại Úc có nhiều điểm khác biệt so với Aptamil thường như sữa hữu cơ này chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn so với những dòng sữa không hữu cơ khác.

Đặc biệt, những dòng sữa khác của Aptamil sử dụng là loại đạm A1, riêng có dòng sữa Aptamil xanh lá cây là sử dụng loại đạm A2 vô cùng quý hiếm. Việc sử dụng đạm sữa A2 thay A1 có nhiều tích cực tốt hơn và giúp ngăn ngừa hoàn toàn các vấn đề về rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, ngăn ngừa dị ứng sữa hiệu quả. Với các ưu điểm trên thì sữa Aptamil xanh lá trở thành một trong những loại sữa được rất nhiều mẹ bỉm Việt tin dùng vì có nhiều chất dinh dưỡng như sữa mẹ, phù hợp với hầu hết các em bé, kể cả những bé dễ dị ứng hay cơ địa nhạy cảm.

Aptamil Advanced Anh

Aptamil Anh là dòng sản phẩm của hãng MILUPA - hãng chuyên sản xuất đồ ăn cho mẹ và bé được ưa chuộng tại các nước Châu Âu. Hầu như về cơ bản thì cả hai loại sữa Aptamil Đức và Anh cùng 1 thương hiệu sản xuất giống nhau và dành cho 2 thị trường khác nhau.

Sữa Aptamil Anh có hương vị thơm nhẹ, ít ngọt, giúp bé dễ dàng hấp thụ mà không lo bị dị ứng. Sữa chứa men vi sinh tiêu hóa tương tự với sữa mẹ giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón ở bé.

Aptamil Profutura Úc

Sữa Aptamil Úc cũng là sản phẩm sữa bột thuộc hãng MILUPA sản xuất do tập đoàn Danone Pháp sản xuất. Đây cũng là loại sữa bột được ưa chuộng và tin dùng. Hiện nay sản phẩm đang được sử dụng rộng rãi ở thị trường các nước Châu Âu và các nước trên thế giới.

Aptamil Úc là dòng sữa có vị ngọt nhạt, mát, dễ uống, giúp bé thích nghi với sữa ngoài ngay từ lần đầu sử dụng. Sữa hỗ trợ phát triển toàn diện ở trẻ và giúp bé khôn lớn.

Aptamil Profutura Cesarbiotik Newzealand

Sữa Aptamil New Zealand là loại sữa bột nổi tiếng và được ưa chuộng tại New Zealand. Sản phẩm được công ty Danone của Việt Nam nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand và cung cấp tại thị trường Việt Nam.

Sữa Aptamil New Zealand có vị nhạt, hương tự nhiên không chất tạo mùi, không bổ sung đường Sucrose. Với vị nhạt của sữa bé có cảm giác như bú sữa mẹ, tránh tình trạng bé lơ sữa mẹ khi trẻ được bổ sung sữa ngoài.

Sữa Aptamil là dòng sản phẩm sữa có đặc tính giống với sữa mẹ. Cả 5 dòng sữa Aptamil có công dụng khác nhau phù hợp với đặc điểm phát triển cơ thể của trẻ em Á Âu. Chính vì vậy mà Aptamil là dòng sữa bán chạy trên toàn cầu.

Tùy vào thể trạng cũng như nhu cầu của trẻ mà mẹ có thể lựa chọn loại sữa Aptamil phù hợp cho bé nhà mình. Thực tế cho thấy việc lựa chọn sữa Aptamil nào cũng tốt vì bản chất của sản phẩm là như nhau. Tuy nhiên, sữa Aptamil New Zealand là sản phẩm phù hợp với đặc điểm của trẻ em Việt Nam nhất.