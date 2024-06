Tưng bừng tuần lễ khai trương tại The Street Lê Văn Sỹ, bùng nổ cùng Heineken và ngôi sao The Mask Singer

Cột mốc đánh dấu sự ra đời của "đứa con" thứ 5 trong đại gia đình The Street



Sở hữu vị trí đắc địa, ngay trung tâm Quận 3, The Street Lê Văn Sỹ đã trở thành điểm đến lý tưởng "nhậu chất" cho giới trẻ Sài Gòn với ẩm thực đa dạng và không gian ấn tượng.

Lấy cảm hứng từ những con phố cổ ẩm thực Tống Duy Tân, The Street Lê Văn Sỹ được thiết kế với phong cách trẻ trung và sôi động hơn. Không gian rộng thoáng với 3 khu vực tầng trệt (không gian mở ngoài trời), không gian trên lầu (liên thông) và không gian phòng lạnh đặc biệt, sẵn sàng phục vụ lượng khách đông đảo, phù hợp cho mọi nhu cầu từ những nhóm bạn thân đơn lẻ đến những bữa tiệc dành cho gia đình hoặc công ty hoành tráng.

The Street Lê Văn Sỹ - 411 Lê Văn Sỹ, Q3

The Street Lê Văn Sỹ mang đến thực đơn vô cùng đa dạng từ các món nhậu lai rai, ăn chơi vừa độc, lạ lại có tính chất gây thèm cấp độ cao đến các món ăn no như món nướng, món lẩu… Nổi bật trong số đó phải kể đến những cái tên ấn tượng trong lòng thực khách như món gỏi sò huyết chua cay, chả ốc lá lốt, tim mề gà áp chảo, nộm bò khô đặc trưng vỉa hè Hà Nội phố, đậu hũ tẩm hành, nấm kim châm chiên giòn kiểu The Street… Tất cả các món ăn đều mang phong cách và hương vị bắc bộ, được chế biết từ những nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sự kiện khai trương "cực cháy" cùng voi bản đôn ca sĩ Anh Tú

Mừng khai trương chi nhánh mới, The Street Lê Văn Sỹ kết hợp cùng Heineken đã tổ chức chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động sôi động thu hút hàng ngàn lượt khách tham gia.

Điểm nhấn của sự kiện là đêm nhạc hội hoành tráng với sự góp mặt của ca sĩ Anh Tú - "Voi Bản Đôn" cùng đông đảo khách mời đặc biệt. Sự kiện đã mang đến cho thực khách những giây phút bùng nổ ấn tượng và cảm xúc.

Tại đây, nam ca sĩ đã thể hiện hàng loạt bài hít đình đám nổi bật trên bảng xếp hạng, các nền tảng âm nhạc, "làm mưa làm gió" cho đông đảo thực khách nơi đây bởi ca khúc "Ngày mai người ta lấy chồng", "Duyên do trời, phận tại ta", "Em trong mắt tôi" và "Đôi mắt".

Không chỉ được thưởng thức âm nhạc mà còn được chiêm ngưỡng vũ đạo đẹp mắt, cuồng nhiệt của ca sĩ Bảo Kun trình bày các ca khúc "Để em rời xa", "Tuyết yêu thương", "Chớ đi la cà" làm khuấy động cả không gian The Street.

Thực khách đã được tận hưởng không gian âm nhạc sôi động, không khí náo nhiệt cùng những ly bia Heineken mát lạnh, sảng khoái… Tất cả đã góp phần tạo nên bữa tiệc âm nhạc tưng bừng mừng khai trương tại The Street Lê Văn Sỹ.

Sự kiện đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ của thương hiệu The Street. Với phong cách "nhậu có chất" độc đáo cùng những trải nghiệm tuyệt vời mà The Street mang đến, hứa hẹn nơi đây sẽ trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ Sài Gòn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, The Street cùng nhãn hàng Heineken còn mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, quà tặng giá trị cho thực khách trong suốt thời gian diễn ra chuỗi hoạt động mừng khai trương này.

Khách hàng vô cùng thích thú với những phần quà may mắn từ chương trình The Street x Heineken

The Street không chỉ là địa điểm để thực khách trải nghiệm văn hoá "nhậu chất" mà đây còn là nơi lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một không gian để kết nối bạn bè, nơi để chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, những giây phút thư giãn tuyệt vời và tạo nên những kỷ niệm khó quên.

Thông tin chi tiết:

Địa chỉ: The Street Khu phố Lê Văn Sỹ, 411 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Đặt bàn tại đây: http://thestreetsg.vn/dat-ban

* Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.