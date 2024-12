Tưng bừng ngày hội “Sắc màu lên ngôi” cùng EcoTank Color Tour 2024

Với sự xuất hiện của những công nghệ in hiện đại như in phun không nhiệt, xu hướng in màu cũng ngày càng phổ biến hơn. Nhiều nhà thiết kế hay các chuyên viên sáng tạo cho rằng, những bản in màu không chỉ là một công cụ trực quan trong công việc mà còn là nguồn cảm hứng để khơi nguồn sáng tạo. Được thoả sức vẽ vời, sắp đặt, trải nghiệm với hình ảnh thiết kế được in màu chỉn chu đem đến cho dân sáng tạo nhiều ý tưởng mới mẻ.

Linh vật độc đáo của Epson - chú gấu EcoBear, xuất hiện tại nhiều toà nhà văn phòng, các cửa hàng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.

Bởi lẽ đó, nhu cầu tìm mua một sản phẩm máy in màu chất lượng cho công việc cá nhân lẫn hoạt động ở các công ty cũng ngày càng lớn. Băn khoăn tìm một sản phẩm máy in màu ưng ý của người tiêu dùng đã được giải quyết với chuỗi sự kiện "EcoTank Color Tour 2024" được tổ chức bởi thương hiệu máy in phun mực liên tục số 1 thế giới Epson EcoTank (trong 14 năm liên tiếp từ năm 2010 đến 2023 theo nguồn IDC) tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

EcoTank Color Tour 2024 diễn ra tại nhiều toà nhà văn phòng, điểm bán như Sài Gòn Trade Center, Aeon Mall Bình Tân, Trung tâm thương mại Pearl Plaza, Showroom Phong Vũ Phong Vũ (TP. Hồ Chí Minh) hay PVI Tower, Phúc Anh Smart World, Aeon Mall Long Biên (Hà Nội),... thu hút được sự quan tâm của rất đông người tiêu dùng.

Khách đến tham quan gian hàng sẽ có cơ hội được in ảnh miễn phí để trải nghiệm công nghệ in màu vượt trội từ các dòng máy in Epson EcoTank.

Ghé tham quan gian hàng của Epson EcoTank, người tiêu dùng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm trực tiếp và được giới thiệu về công nghệ in màu tiên tiến, hiện đại vượt trội của các dòng máy in màu Epson EcoTank. Ngoài ra, khách tham quan còn có cơ hội được tự tay in ảnh cá nhân với chất lượng màu sắc rực rỡ.

Ngoài ra, tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ, khách hàng có thể tự tay trải nghiệm và mua máy in của hãng với những ưu đãi hấp dẫn.

Hàng loạt hoạt động với nhiều phần quà tặng hấp dẫn cũng đang chờ đón khách hàng tại những không gian trưng bày của Epson EcoTank như tham gia minigame, chụp hình kỷ niệm cùng gấu EcoBear qua bộ lọc AR độc đáo hay nhận ngay ưu đãi lớn khi mua sản phẩm máy in Epson EcoTank ngay tại gian hàng.

Thế mạnh vượt trội của các dòng sản phẩm Epson EcoTank là chất lượng màu in vượt trội, đem lại những bức ảnh sống động, màu tươi tắn. Dù in trên giấy ảnh chuyên dụng hay giấy thông thường, chất lượng màu in vẫn được đảm bảo; khả năng lưu màu lâu, không bị phai. Người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng máy in màu Epson EcoTank trong hoạt động sáng tạo cá nhân hay cả trong công việc ở văn phòng. Dù bạn là nhà thiết kế sáng tạo hay một chủ doanh nghiệp với nhu cầu in ấn lớn, chắc chắn màu in từ Epson EcoTank cũng khiến bạn hài lòng.

Dù là giấy in ảnh hay giấy in thường, các dòng máy in của Epson EcoTank đều có thể đem đến chất lượng màu sắc tốt nhất, truyền tải được đúng tinh thần và nội dung bạn mong muốn.

Với thông điệp "Màu ưng ý, lợi chi phí", các dòng máy in màu Epson EcoTank đảm bảo tối ưu chi phí cho người dùng. Thay vì phải sắm riêng máy in đen trắng và máy in màu, bạn có thể thực hiện cả 2 tác vụ với các dòng máy in màu EcoTank cùng chi phí in màu chỉ từ 96 đồng/trang - gần như tương đương với chi phí in trắng đen. Đây là mức giá cực kỳ hợp lý so với việc in màu trên thị trường. Với những cá nhân hay công ty có nhu cầu in ấn cao, sử dụng máy in màu EcoTank sẽ giúp tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ. Ngoài ra, máy in màu EcoTank cũng có lượng tiêu thụ điện năng thấp hơn, giúp tiết kiệm cả chi phí điện cho người sử dụng so với công nghệ in laser thông thường.

Gian hàng Epson EcoTank Color Tour 2024 đang diễn ra tại các toà nhà văn phòng, chuỗi bán lẻ và trung tâm thương mại,… đến hết ngày 31/12/2024.

Đặc biệt, với thời gian bảo hành lên đến 2 năm, người dùng không phải lo về các vấn đề hỏng hóc thiết bị. Trải nghiệm trực tiếp từ nhiều người dùng cho thấy, máy in màu EcoTank sử dụng rất tiện lợi và dễ dàng, giải quyết được những khó khăn về kỹ thuật thường gặp ở các hệ thống máy in cồng kềnh, phức tạp. Người dùng không cần dành nhiều thời gian và công sức cho việc bảo dưỡng máy in.

Để tìm hiểu chi tiết về thời gian và địa diễm diễn ra chuỗi hoạt động "EcoTank Color Tour 2024", các bạn có thể tham khảo thông tin ngay tai fanpage của Epson. Chương trình vẫn đang diễn ra tưng bừng cho đến hết tháng 12/2024.