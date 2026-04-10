Từng bị đồn bí mật cưới đại gia sinh 2 con, nữ diễn viên này giờ có gia đình viên mãn: Cách dạy con thì quá hay!

Từng vướng vào những tin đồn thất thiệt về đời tư, diễn viên Kim Tae Hee (Hàn Quốc) giờ đây lại được nhắc đến như hình mẫu của một người phụ nữ thành công và có gia đình hạnh phúc.

Trong quá khứ, Kim Tae Hee từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tin đồn vô căn cứ, trong đó có cả thông tin cô bí mật kết hôn với một thiếu gia và sinh con. Những lời đồn này không chỉ gây tổn thương về mặt tinh thần mà còn tác động trực tiếp đến công việc khi một số hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ. Điều đáng nói là nhân vật trong tin đồn thậm chí còn là người cô chưa từng gặp ngoài đời. Trước áp lực dư luận, nữ diễn viên đã chọn cách đối diện và xử lý mạnh tay để bảo vệ danh dự của mình.

Vượt qua giai đoạn khó khăn đó, Kim Tae Hee dần lấy lại hình ảnh và tiếp tục phát triển sự nghiệp. Sau này, cô kết hôn với ca sĩ nổi tiếng Bi Rain)và xây dựng một tổ ấm viên mãn với hai cô con gái. Cuộc sống gia đình ổn định không khiến cô rời xa công chúng, mà ngược lại, càng giúp hình ảnh của cô trở nên gần gũi và được ngưỡng mộ hơn.

Mẹ "học bá" dạy con cũng chuẩn

Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật, Kim Tae Hee còn được biết đến với nền tảng học vấn đáng nể khi từng theo học tại Seoul National University, một trong những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc. Điều này phần nào lý giải vì sao cô có tư duy rõ ràng và khoa học trong việc nuôi dạy con cái.

Theo nhiều chia sẻ, vợ chồng Kim Tae Hee không đặt nặng thành tích học tập theo kiểu áp lực. Thay vào đó, họ chú trọng xây dựng môi trường học tập tự nhiên, nơi trẻ được khuyến khích khám phá và phát triển sự tò mò. Quan điểm của cô là: khi trẻ thực sự hứng thú, việc học sẽ trở thành nhu cầu tự thân chứ không phải nghĩa vụ bị ép buộc.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng đặc biệt quan tâm đến việc hình thành nhân cách cho con. Những giá trị như sự tôn trọng, tinh thần trách nhiệm hay khả năng chia sẻ được cô xem là nền tảng quan trọng không kém kiến thức. Đây là cách tiếp cận khá hiện đại, khi giáo dục không chỉ dừng lại ở điểm số mà còn hướng đến sự phát triển toàn diện của một con người.

Một điểm đáng chú ý khác trong cách dạy con của Kim Tae Hee là sự cân bằng. Cô khuyến khích các con tham gia nhiều hoạt động ngoài lớp học như thể thao, nghệ thuật hay các trải nghiệm xã hội. Những hoạt động này giúp trẻ rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và tinh thần làm việc nhóm, những kỹ năng ngày càng quan trọng trong cuộc sống hiện đại.

Nhìn tổng thể, cách nuôi dạy con của Kim Tae Hee phản ánh rõ quan điểm: một đứa trẻ “giỏi” không chỉ là người đạt điểm cao, mà còn là người biết thích nghi, sáng tạo và tự lập. Chính sự kết hợp giữa giáo dục học thuật, kỹ năng sống và môi trường gia đình tích cực đã tạo nên một hướng đi bền vững.

Từ một người từng bị bủa vây bởi tin đồn, Kim Tae Hee hôm nay lại trở thành hình mẫu đáng tham khảo đối với nhiều bậc phụ huynh. Không phải vì cô là người nổi tiếng mà vì cách cô đối diện với khó khăn, giữ vững giá trị cá nhân và xây dựng gia đình một cách tỉnh táo, cân bằng. Đây có lẽ cũng là điều khiến công chúng ngày càng dành nhiều sự tôn trọng cho cô, không chỉ với tư cách một diễn viên mà còn là một người mẹ.