Phía Tây Hà Nội sắp tới có thêm 1 trường THPT công lập mới: Quy mô dự kiến 30 lớp học, tổng đầu tư hơn 208 tỷ đồng!

Tháng 3/2026, UBND phường Phú Diễn, TP. Hà Nội đã triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng trường THPT công lập tại ô đất ký hiệu F/THPT1, với tổng mức đầu tư 208,099 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố.

Theo thông tin từ báo Đấu Thầu, Gói thầu số 17 Thi công toàn bộ phần xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị có giá gói thầu 172,978 tỷ đồng, thời gian thực hiện 360 ngày.

Công trình THPT công lập mới được xây dựng trên khu đất hiện trạng có diện tích khoảng 8.896 m2, tại phường Phú Diễn, quy mô thiết kế dự kiến đạt 30 lớp học và bảo đảm số lượng các phòng phục vụ học tập, hỗ trợ học tập, phụ trợ theo quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Dự án hướng tới mục tiêu đạt trường chuẩn quốc gia và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhu cầu học tập, giảng dạy của thầy cô giáo và học sinh trong khu vực, đồng thời giảm bớt áp lực cho các trường THPT trong khu vực.

Theo thông tin từ báo Công Thương, Liên danh Xây dựng Trường THPT1 gồm 6 thành viên: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 319 Miền Nam (đứng đầu liên danh), Công ty Cổ phần Phát triển Tây Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương mại Quang Vinh, Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư hạ tầng và Năng lượng điện, cùng Công ty Cổ phần Thiết bị khoa học và công nghệ môi trường Bách Khoa đã vượt qua vòng kỹ thuật và được phê duyệt trúng thầu.

Phối cảnh Trường THPT ở Phú Diễn

Được biết, Liên danh này chào giá hơn 185,296 tỷ đồng, thấp hơn giá dự toán khoảng 340,67 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết giảm khoảng 0,18%.

Trong liên danh trúng thầu, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 319 Miền Nam - đơn vị đứng đầu liên danh - được biết đến là nhà thầu có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng trường học. Trước đó, tháng 11/2025, doanh nghiệp này từng được chỉ định thực hiện 2 gói thầu xây dựng trường học tại Lâm Đồng với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng.

Tổng hợp