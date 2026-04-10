Đại học Mỹ khai tử gần 100 chương trình đào tạo, tiếng Đức, tiếng Ý cũng nằm trong danh sách

Đại học Syracuse nằm tại thành phố Syracuse, bang New York, Mỹ mới đây thông báo sẽ dừng tuyển sinh hoặc đóng cửa 93 chương trình đào tạo, theo email gửi toàn trường từ Phó Hiệu trưởng phụ trách học thuật Lois Agnew. Quyết định được đưa ra sau một đợt rà soát học thuật quy mô lớn, trong đó phát hiện tới 66% chương trình của trường chỉ phục vụ 20% sinh viên.

Theo kế hoạch, các chương trình bị đóng cửa vẫn sẽ cho phép sinh viên đang theo học hoàn thành nốt chương trình, nhưng sẽ ngừng tuyển sinh mới trong thời gian tới. Trong số 93 chương trình bị ảnh hưởng, có 55 chương trình hiện không có sinh viên theo học và 28 chương trình là dạng chứng chỉ chuyên sâu, không phải chương trình cấp bằng đầy đủ.

Một số ngành nằm trong diện cắt giảm gồm Văn minh cổ điển, Nhân văn số, Mỹ thuật, tiếng Đức, tiếng Ý cùng các chương trình nghiên cứu khu vực như Trung Đông, Do Thái hay Nga.

Trước đó, thông tin ban đầu chỉ đề cập tới 9 ngành học bị ảnh hưởng, cho thấy quy mô thực tế của đợt điều chỉnh lớn hơn đáng kể. Theo thống kê, trường hiện cung cấp tới 460 chương trình đào tạo và chứng chỉ cho khoảng 21.500 sinh viên, gần gấp đôi so với các cơ sở giáo dục cùng quy mô. Tuy nhiên, số sinh viên bị ảnh hưởng trực tiếp chỉ khoảng 258 người, tương đương hơn 1%.

Quyết định khai tử các chương trình này được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố, trong đó, có những chương trình đã không còn sinh viên tốt nghiệp trong thời gian gần đây và cũng có những trường hợp đáng tiếc khi ngành học vẫn có đội ngũ giảng viên tâm huyết nhưng lại ít sinh viên theo học.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo nhà trường khẳng định đây không phải là biện pháp “thắt lưng buộc bụng”. Theo bà Lois Agnew, mục tiêu chính là xây dựng lại danh mục chương trình đào tạo theo hướng tinh gọn và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của người học. Bà cũng nhấn mạnh không có vị trí nhân sự nào bị xác định sẽ bị cắt giảm trong quá trình này.

Nhà trường cho biết các chương trình bị loại bỏ chủ yếu rơi vào 3 nhóm gồm quy mô tuyển sinh thấp, nội dung trùng lặp hoặc cần tái thiết lại. Một số chương trình có thể sẽ được xem xét lại trong tương lai để tái cấu trúc hoặc chính thức đóng cửa hoàn toàn.

Động thái của Syracuse được xem là một phần trong xu hướng rộng hơn của giáo dục đại học Mỹ, khi các trường buộc phải rà soát lại mô hình đào tạo để thích ứng với nhu cầu thị trường và biến động tuyển sinh. Trong bối cảnh số lượng chương trình ngày càng lớn nhưng không tương xứng với nhu cầu người học, việc tinh giản là lựa chọn khó tránh khỏi.

Đại học Syracuse (Syracuse University) thường được xếp hạng trong top 60-75 trường đại học quốc gia hàng đầu tại Mỹ (National Universities) theo các bảng xếp hạng uy tín như U.S. News & World Report. Đây là trường đại học nghiên cứu tư thục danh tiếng, nổi bật với các ngành truyền thông, kiến trúc và kinh doanh.

Theo Syracuse University, The Daily Orange