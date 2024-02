Tuần tới nhiệt độ Hà Nội cao bất thường, nóng như đầu hè

Ngày mai 19/2, nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội tăng khoảng 3 độ C so với ngày 18/2, dao động 28-30 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cũng gia tăng, cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Từ 20-22/2, Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong các ngày 20-22/2 dao động ngưỡng khá cao 30-32 độ C, trời có mây, không mưa.

Tuần tới, nhiệt độ Hà Nội có thể tăng lên 32 độ C. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trả lời VTC News, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, nhiệt độ ở Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung tăng lên mức 30-32 độ C trong những ngày này là điều bất thường.

Mặc dù nhiệt độ cao nhất 32 độ C nhưng người dân Hà Nội có thể sẽ cảm nhận được thời tiết nắng nóng như đầu mùa hè.

"Ghi nhận được nhiệt độ như vậy vào thời điểm giữa tháng 2 cũng hiếm. Trong quá khứ từng có năm ghi nhận được nhiệt độ tương đối cao trong tháng 2 nhưng chỉ 1-2 ngày", bà Lan nói.

Bà Lê Thị Xuân Lan lưu ý, nhiệt độ miền Bắc bắt đầu tăng, kéo dài đến khoảng 22/2 sau đó sẽ có đợt không khí lạnh tràn về. Nhiệt độ tăng tương đối cao, có nơi nắng nóng, gặp không khí lạnh, một số nơi có thể xuất hiện mưa dông.

"Thay đổi nhiệt độ đột ngột, ô nhiễm không khí... nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ con người", bà Lan chia sẻ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, năm 2024, Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng dự báo đến sớm và xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm.

Từ tháng 6-8/2024, nắng nóng và nắng nóng gay gắt khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm tại Bắc Bộ và Trung Bộ, đề phòng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Mùa mưa tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,5 độ C trong thời kỳ này.