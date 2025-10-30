Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025: Tri thức là nguồn năng lượng cho sự đổi mới và phát triển bền vững

Sự kiện năm nay quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục đến từ 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu bao gồm Pháp, Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Bỉ, Ý, Romania, Phần Lan, Áo, Latvia, Slovakia, Cộng hòa Séc, Ireland, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hungary và Bulgaria, mang đến thông tin toàn diện về chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh khu vực triển lãm thông tin về chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu, các phiên thảo luận chuyên đề và chia sẻ của cựu du học sinh sẽ mang đến cho người tham dự góc nhìn thực tế về hành trình học tập và phát triển tại châu Âu, nơi tri thức được truyền cảm hứng bằng sự cởi mở, đa dạng và sáng tạo.

Ngày hội giáo dục châu Âu 2024

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Giáo dục châu Âu, sự kiện Ngày hội Erasmus+ và Horizon Europe tiếp tục là điểm nhấn quan trọng, kết nối các trường đại học và các tổ chức giáo dục đến từ Việt Nam và châu Âu, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đổi mới và đồng kiến tạo tri thức. Năm nay, lần đầu tiên hai chương trình trọng điểm này được tổ chức chung trong khuôn khổ Tuần lễ, tạo nên một hệ sinh thái toàn diện cho các giảng viên, nhà quản lý và các tổ chức giáo dục gặp gỡ, xây dựng mối quan hệ đối tác và cùng kiến tạo giải pháp cho tương lai.

Chia sẻ về ý nghĩa của Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết: "Giáo dục là nền tảng của mọi sự phát triển bền vững. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, việc trang bị cho thế hệ trẻ kỹ năng để thích ứng và đổi mới là chìa khóa cho tương lai. Tôi tin rằng Tuần lễ Giáo dục châu Âu không chỉ mang đến cơ hội học tập, mà còn mở ra những cây cầu kết nối và hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu – hai đối tác đang cùng nhau chuyển hóa tri thức thành hành động, và hành động thành thay đổi."

Ngài Đại sứ Julien Guerrier tại quầy tư vấn học bổng Erasmus+

Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025 được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch "Nhấn kết nối, Bật thay đổi - Plug in to Evolution" - một sáng kiến truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm, nằm trong chuỗi hoạt động toàn cầu thuộc Chiến lược "Cửa ngõ Toàn cầu" của Liên minh châu Âu.

Chiến dịch hướng tới thúc đẩy phát triển kỹ năng, chuyển đổi xanh và hợp tác bền vững thông qua chuỗi hoạt động sáng tạo hướng tới thế hệ trẻ. Tuần lễ Giáo dục châu Âu vì thế không chỉ là cầu nối giữa sinh viên Việt Nam và các trường đại học châu Âu, mà còn là một phần trong hành trình lan tỏa tinh thần học hỏi, sáng tạo và cùng nhau kiến tạo tương lai.

Thông tin chi tiết về các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025:

Ngày hội Giáo dục Châu Âu (TP.HCM): 9h00 - 13h00, ngày 01 tháng 11 năm 2025, tại Trung tâm GEM, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Sài Gòn.

Ngày hội Giáo dục Châu Âu (Hà Nội): 9h00 - 13h00, ngày 02 tháng 11 năm 2025, tại Trung tâm The One, 02 Chương Dương Độ, Phường Hồng Hà.

Ngày Erasmus+ và Horizon Europe (Hà Nội): 8:30 - 17:00, ngày 03 tháng 11 năm 2025, tại khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake, 05 Từ Hoa, Phường Tây Hồ.

Về quan hệ đối tác của EU - Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục

Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên minh châu Âu trong lĩnh vực giáo dục, một trong những ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway). Hiện có 40.000 sinh viên đã lựa chọn các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, chiếm gần 30% tổng số sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

Quan hệ đối tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục bậc cao đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Thông qua chương trình Erasmus+, hàng nghìn sinh viên và giảng viên Việt Nam đã có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập, nghiên cứu và trao đổi văn hóa tại châu Âu.

Năm vừa qua, hơn 100 trường đại học từ Việt Nam và châu Âu đã cùng hội tụ tại Hà Nội để thảo luận về các hướng hợp tác trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và giảng dạy. Hiện nay, trên khắp Việt Nam có hơn 430 chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học quốc tế, trong đó một nửa là với các đối tác đến từ châu Âu.

Thông tin chi tiết về các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện sẽ được cập nhật qua website https://www.eeas.europa.eu/ehew-vietnam-2025_vi?s=184 và fanpage chính thức của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam.

Đăng ký tham gia Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025 tại https://forms.gle/meKrMJK7fhkCU3CG8