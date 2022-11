Tựa game The Walking Dead: Our World thông báo đóng cửa

Nhà phát triển Next Games mới đây đã bất ngờ thông báo tựa game The Walking Dead: Our World sẽ đóng cửa vào ngày 31/1/2023. Những người đứng đầu cho biết, việc dừng phát triển The Walking Dead: Our World trên trang web chính thức của trò chơi là một quyết định khó khăn. Ngoài ra, sau khi máy chủ ngừng hoạt động, trò chơi sẽ trở nên không khả dụng, kể cả với người chơi đã tải xuống game trước đó.



The Walking Dead: Our World được phát hành vào giữa năm 2018, là tựa game bắn súng được nhiều người chơi trên thiết bị điện thoại yêu thích. Trong bốn năm tồn tại, nhà phát triển trò chơi đã cung cấp trải nghiệm chơi thú vị và hấp dẫn cho cộng đồng. Trong thông báo đóng cửa, họ bày tỏ lòng biết ơn với người chơi của mình.

Bên cạnh đó, trò chơi tung ra nhiều thay đổi in-game nhằm hỗ trợ người chơi The Walking Dead: Our World trước khi tựa game ngừng hoạt động.

Ví dụ: Thời gian tái tạo năng lượng trong trò chơi giảm xuống chỉ còn hai phút nhưng người chơi có thể nhận thêm năng lượng từ các thùng vật phẩm, cho phép họ khám phá bản đồ bao lâu tùy thích. Người chơi cũng có thể nhận nhiều phần thưởng hơn sau khi hoàn thành các nhiệm vụ. Đặc biệt, tất cả người chơi cấp 7+ sẽ nhận được gói “Cảm ơn” - món quà tri ân từ nhà sản xuất vì đã ủng hộ game trong những năm qua.