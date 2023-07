Từ "vua bóng chuyền phủi" thành trùm buôn siêu xe

Lấy xe người khác đi cầm cố

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang tạm giữ Phan Công Khanh (29 tuổi, ngụ quận 7) và Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản''.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chị L.N.T.H (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) mua ô tô hiệu McLaren biển số 51F-821.70 với giá 10 tỷ đồng nhưng cho chị gái ở Hà Nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu xe. Qua mối quan hệ xã hội, chị H quen biết với Khanh nên nhờ bán giúp siêu xe trên. Tháng 3, Khanh nói với chị H nếu muốn bán xe thì mang xe qua showroom của Khanh để bán vì có khách muốn mua xe.

Được chị H đồng ý, khoảng 15 giờ ngày 9/3, Khanh cho nhân viên đến nhà chị H lấy xe ô tô hiệu McLaren chạy về showroom K-Super của mình trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM).

Ngày 23/5, Khanh cần tiền trả nợ và chuộc xe ô tô Mercedes G63 (chưa có biển số) đang cầm cố nên nói dối với chị H đưa giấy tờ xe để khách xem. Mục đích của Khanh là lấy bằng được bản chính giấy tờ để cầm cố chiếc xe vay tiền, thực tế không có khách nào đến showroom xem và muốn mua xe của chị H.

Khoảng 11 giờ ngày 23/5, chị H đến showroom K-Super đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe (bản chính) cho Khanh. Ngay chiều cùng ngày, Khanh đã đưa ô tô cùng toàn bộ giấy tờ xe cho Mohamach Da Pha (cộng tác viên trong showroom) mang đi cầm cố lấy 2 tỷ đồng đưa về cho Khanh. Mohamach Da Pha đã gọi điện thoại, thỏa thuận miệng với ông Đặng Minh Huy (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về việc thế chấp ô tô để vay 2 tỷ đồng, lãi suất 2%/tháng, thời hạn cầm cố xe là 1 tháng. Sau khi được giao xe cùng với giấy tờ xe bản chính, trừ tiền lãi 2% (40 triệu đồng), ông Huy đã chuyển khoản cho Pha 1,96 tỷ đồng. Số tiền này Pha giao cho Khanh trả nợ và chuộc lại ô tô Mercedes G63. Pha biết ''sếp'' mình nói dối chị H để lấy giấy tờ bản chính của chiếc xe nhằm mang đi cầm cố lấy tiền và không còn khả năng chuộc lại chiếc xe mang về trả cho chị H.

Phan Công Khanh tại cơ quan công an

Liên tục nhắn tin yêu cầu trả lại giấy tờ và ô tô nhưng Khanh không trả lời, chị H đã đến tìm hiểu mới biết ông chủ showroom đang thiếu nợ rất nhiều người. Sau khi biết xe của mình đã bị đem đi cầm cố, chị H làm đơn tố cáo gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM.

Tại Cơ quan điều tra, Khanh và Pha khai nhận toàn bộ hành vi trên. Làm việc với công an, ông Huy khai do quen biết với Pha nên mới nhận cầm cố chiếc siêu xe của chị H, hoàn toàn không biết đây là phương tiện Khanh và Pha phạm tội mà có. Vì vậy, cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý hình sự ông Huy. Quá trình điều tra, công an đã thu hồi ô tô của chị H cùng giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe bản chính.

Trùm buôn siêu xe

Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh (còn được gọi là Khanh Super) từ lâu đã nổi tiếng trong giới chơi siêu xe cũng như xe phân khối lớn, được người trong giới xem là ''trùm buôn siêu xe'' ở khu vực phía Nam.

Khanh là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại K-Super Group ở TPHCM. K-Super Group có ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán ô tô và xe có động cơ khác. Công ty này có địa chỉ tại số 6bis, đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM). Ngoài ra, Khanh còn là đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại K-Super hoạt động tại số 44 đường số 21, Khu dân cư Bình Hưng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Tháng 4, Phan Công Khanh từng dính vào tin đồn vỡ nợ 300 tỷ đồng gây xôn xao dư luận và bị Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) triệu tập để làm việc. Tuy nhiên, trong một bài trên mạng xã hội vào giữa tháng 6, Khanh viết: "Bạn đã từng rơi vào hoàn cảnh bị làm con mồi của họ chưa? Tôi - Phan Công Khanh, cách đây 45 ngày, người ta đồn tôi vỡ nợ, bỏ trốn, bị bắt. Họ để lại những hoài nghi, dè bỉu, bất tín, thậm chí lời lẽ nặng nề… mà không chừa một đường nào cho tôi giải thích". Tay buôn siêu xe này khuyến cáo cộng đồng mạng sàng lọc thông tin và tìm hiểu trước khi kết luận... Tuy nhiên, không lâu sau bài viết này, Khanh bị bắt để phục vụ điều tra.

Trước khi nổi tiếng trong giới chơi siêu xe, Khanh là tay chơi bóng chuyền có tiếng và được mệnh danh là ''vua bóng chuyền phủi'' với chiều cao 1,8 m và ngoại hình ưa nhìn. Giai đoạn 2008 - 2015, Khanh thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và TPHCM. Năm 2014, Khanh được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng sau đó đột ngột giã từ sự nghiệp bởi chấn thương dây chằng ngón tay.

Từ đó, Khanh bắt đầu sự nghiệp mua bán siêu xe. Năm 2015, Khanh chuyển hướng kinh doanh mua bán mô tô và bắt đầu tiếp xúc với siêu xe từ năm 2016 với chiếc xe đầu tiên là Ford Mustang. Theo chia sẻ trên trang YouTube cá nhân, gia đình Khanh từng rất khó khăn. Mức lương khi thi đấu bóng chuyền của Khanh chỉ tầm 5 - 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, vì đam mê xe, ban đầu Khanh đã mua đi, bán lại, sau đó mới dần phát triển.

Trên mạng xã hội, Khanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video giới thiệu hàng loạt siêu xe đắt đỏ, hiếm có. Khanh cũng là một trong những dân buôn thường xuyên có được những siêu xe đầu tiên ở Việt Nam nên được nhiều người biết đến. Khanh có bộ sưu tập siêu xe Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche... cùng hàng loạt xe máy phân khối lớn.

Đầu năm 2023, trên trang cá nhân của mình, Khanh chia sẻ hình ảnh chiếc Lamborghini Aventador Roadster là ước mơ của rất nhiều người chơi xe với giá khi về tới Việt Nam là khoảng 30 tỷ đồng. Mới đây, Khanh tiếp tục đăng video giới thiệu chiếc Rolls Royce Phantom VIII. Đây là một trong những siêu xe đắt nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại với biệt danh là ''biệt thự di động'', giá bán lên đến 70 tỷ đồng.

Khanh cũng thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội hình chụp chung với những đại gia chơi siêu xe hàng đầu Việt Nam và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong giới showbiz hoặc một số cầu thủ bóng đá hạng A.