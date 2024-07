Từ vụ "Thằng sếp nay có chửi con không?": Làm thế nào để tắt thông báo nhạy cảm hiển thị lên màn hình chiếu?

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh chụp màn hình máy chiếu tại một cuộc họp, trong đó có một dòng tin nhắn hiện lên từ người gửi "Mẹ" với nội dung như sau: "Thằng sếp nay có chửi con không?".

Chưa biết sự cố gì đã xảy ra sau đó, tuy nhiên hình ảnh này cũng khiến netizen "lo ngay ngáy" vì không biết liệu mình sau này có rơi vào trường hợp này không. Dưới đây là hướng dẫn thiết lập cài đặt để tắt hiển thị thông báo "nhạy cảm" lên màn hình máy chiếu, giúp bạn tránh được rủi ro trong quá trình chia sẻ màn hình máy tính trước đám đông.

Màn hình máy chiếu hiển thị tin nhắn "Thằng sếp nay có chửi con không?" từ người gửi "Mẹ" (Ảnh: Facebook)

Đối với Windows

Bước 1 - Vào Settings: Nhấn vào biểu tượng bánh răng hoặc tìm "Settings" trong thanh tìm kiếm.

Bước 2 - Chọn System: Tìm và chọn mục "System".

Người dùng truy cập System trong Settings (Ảnh chụp màn hình)

Bước 3 - Chọn Focus Assist: Trong menu bên trái, chọn "Focus Assist", tìm và tắt tuỳ chọn "When I'm duplicating my display" để ngăn chặn thông báo hiện lên khi đang trình chiếu.

Người dùng tắt tuỳ chọn "When I'm duplicating my display" trong Focus Assist để ngăn thông báo hiện lên khi đang trình chiếu (Ảnh chụp màn hình)

Đối với macOS

Bước 1 - Vào Settings (System Preferences): Nhấn vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái, sau đó chọn "System Preferences".

Bước 2 - Chọn Notifications: Tìm và chọn mục "Notifications", tìm và tắt tuỳ chọn "Allow notifications when mirroring or sharing the display" để ngăn thông báo hiển thị khi trình chiếu.

Chỉ cần vài thao tác đơn giản như trên, các thông báo "nhạy cảm" sẽ không thể xuất hiện trên màn hình máy chiếu khi bạn tham gia thuyết trình, họp nhóm. Nhớ làm theo để đỡ "quê", cũng như đỡ "toang" mối quan hệ giữa bạn với những người xung quanh nhé!