Từ vụ cả gia đình leo ban công thoát nạn cháy nhà ở Hà Nội: Hãy bỏ "chuồng cọp" và dạy con biết xử lý thế nào khi có hỏa hoạn

Thoát nạn nhờ có ban công thoáng

Mới sáng nay (17/5) một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại căn nhà 4 tầng ở phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội). Vụ việc xảy ra vào thời điểm sáng sớm, lúc này trong nhà có 2 vợ chồng, 2 bé trai và một cụ già. Đến 5h30 sáng cùng ngày, vụ hỏa hoạn được khống chế, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Tuy nhiên rất may mắn, các thành viên trong gia đình đã kịp thoát thân thông qua lối ban công.

Người lớn và trẻ em thoát nạn qua ban công trong vụ cháy xảy ra sáng 17/5 tại nhà dân số 44 ngõ 125 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội)

Chứng kiến vụ việc, nhiều người cho rằng may mắn khi căn nhà có ban công thoáng. Nếu thay vào đó là "chuồng cọp" như thường thấy, mọi chuyện có thể đã diễn biến theo chiều hướng rất khác. Không đâu xa, xin nhắc lại vụ cháy kinh hoàng xảy ra các đây ít hôm ở Hà Đông. "Chuồng cọp" - một kết cấu bao gồm nhiều thanh sắt được hàn cố định, vốn được các gia đình sử dụng để chống trộm. Nhưng, một khi hỏa hoạn xảy ra, chính nó lại tạo ra một trong những nguy cơ đáng sợ nhất khi ngăn người bên trong thoát ra ngăn cả lực lượng cứu hộ tiếp cận.

"Chuồng cọp": Nguy cơ đáng sợ khi xảy ra cháy

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, trên thực tế, nhiều gia đình đã hàn kín không gian thoáng của ngôi nhà hoặc gia cố thêm các ''chuồng cọp'' với mục đích chống trộm hoặc tăng diện tích nhà.

''Chủ nhà trang bị chuồng cọp để bảo vệ nhưng việc làm này gây mất an toàn trong phòng cháy, chữa cháy. Bởi, vật liệu các gia đình sử dụng để gia cố thường bằng sắt thép, bê tông kiên cố, gây cản trở cho công an tiếp cận hiện trường khi hỏa hoạn xảy ra để dập lửa và giải cứu nạn nhân'', Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết.

Khi xảy ra cháy, chuồng cọp gây khó khăn cho cứu hỏa

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, những nhà dạng ống gần như chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cầu thang. Khi có cháy, lối này đã bị khói, lửa chặn nên phương thức tối ưu nhất của lực lượng phòng cháy, chữa cháy là phải cắt dỡ những lồng sắt để mở đường cứu nạn.

''Vì thời gian cắt các lồng sắt khá lâu dẫn tới không kịp cứu người. Lồng sắt nào càng được gia công kiên cố thì nguy cơ thiệt hại về người và tài sản càng lớn'', đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đánh giá.

Dạy trẻ biết phải làm gì khi có cháy

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, khuyến cáo, mỗi gia đình cần phải có phương án thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn nếu có trẻ nhỏ trong nhà. Bởi trẻ em có thể trở nên rất hoảng loạn, cần được hướng dẫn rõ ràng và giúp ra khỏi nhà.

Hãy dạy cho trẻ kỹ năng về phòng chống cháy nổ

''Trẻ em có thể không biết cách thoát nạn hoặc phải làm gì trừ khi có người lớn chỉ cho các em'' - Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết.

Mỗi gia đình phải có phương án cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi không thể tự ra ngoài. Trong đó, hãy nói về những người có thể sẽ giúp các em ra ngoài an toàn.

Hãy dạy trẻ nên biết phải làm gì khi nghe thấy chuông báo động khi không có người lớn xung quanh. Giúp các em tập đi đến điểm an toàn bên ngoài của ngôi nhà.

Dạy trẻ không bao giờ được quay lại bên trong một ngôi nhà đang cháy một khi chúng đã thoát nạn được ra ngoài. Dạy các em đi thấp và bò trên mặt đất, nơi không khí ít bị sự ảnh hưởng của khói hơn.

Chỉ cho trẻ cách dùng mu bàn tay để kiểm tra độ nóng của cửa trước khi mở và sử dụng một lối thoát nạn khác nếu cửa bị nóng.

Nếu trẻ nhỏ cần sử dụng thang thoát hiểm, hãy chỉ nơi để và hướng dẫn thực hành cách sử dụng (lưu ý luôn luôn phải có sự hướng dẫn của người lớn).

Bộ Công an khuyến cáo người dân không nên trang bị "chuồng cọp", trường hợp cần thiết nên bố trí ô cửa để thoát hiểm