Từ vụ 2 bé gái thất lạc mẹ, Công an TPHCM cảnh báo về tội phạm mua bán người

Chiều 11/4, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ chiều 11/4, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM đã trả lời về vụ việc 2 bé gái thất lạc mẹ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM).

Thượng tá Hà thông tin, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và bắt bị can. Công an quận 1, Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM trả lời tại họp báo. Ảnh: Thành Nhân

Thượng tá Hà thông tin thêm, việc đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người là vấn đề quan trọng, đã được Quốc hội ban hành Luật.

Công an TPHCM sẽ tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các hội nhóm kín, ứng dụng số về cho nhận con nuôi, mang thai hộ, hiến tặng thận… Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng cầm đầu lập nhóm. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng rà soát, nắm tình hình người ăn xin, người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn và phối hợp với cơ quan liên quan kịp thời xử lý các trường hợp mua bán người.

"Công an TPHCM thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở về lưu trú, nhà trọ cho thuê, nhằm phát hiện người đang sinh sống có nguy cơ nuôi dưỡng thai phụ, người chờ bán thận…" - ông Hà nói.

Song song đó, Công an TPHCM sẽ rà soát các bệnh viện, quản lý tốt thông tin về sản phụ, chứng sinh, khai sinh và tổ chức các buổi học tập để người dân nắm bắt được thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán người, từ đó nâng cao cảnh giác.

Phạm Huỳnh Nhật Vi lúc bị bắt.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 14h ngày 3/4, chị Chi cùng 4 bé gái bán kẹo ở khu vực trước Nhà hát TPHCM. Đến khoảng 20h, chị Chi thấy bé 3 tuổi buồn ngủ nên nói bé My trông chừng em để chị đi trả tiền cách đó khoảng 100m rồi về nhà. Khoảng 30 phút sau, chị Chi quay lại thì không thấy My và Linh nên hốt hoảng đi tìm nhưng không có kết quả.

Ngay trong đêm, chị Chi đến cơ quan công an trình báo để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được, rạng sáng 8/4, công an xác định người bắt cóc 2 bé gái là Vi và đang giữ 2 cháu tại một căn hộ ở tầng 10 trong chung cư Saigon Pearl.

Khoảng 10h cùng ngày, các trinh sát ập vào kiểm tra căn hộ và giải cứu thành công 2 bé gái an toàn, khỏe mạnh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang). Tối xảy ra vụ việc, đối tượng này tiếp cận 2 cháu tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) và dùng tiền, đồ ăn để dẫn dụ các nạn nhân đi theo mình...