Từ trại giam, bà Trương Mỹ Lan gửi đơn xin một việc

Thông tin này được Sở Xây dựng TP.HCM công bố trong văn bản phản hồi báo chí về tiến độ xử lý 2 dự án cao ốc IFC One Saigon và One Central HCM bỏ hoang nhiều năm tại trung tâm TP.HCM, gây mất mỹ quan đô thị.

Về IFC One Saigon, dự án này nằm tại số 34 Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), được cấp phép xây dựng ngày 12/8/2008 cho Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, công trình đã ngừng thi công từ năm 2012 cho đến nay.

Liên quan đến dự án, UBND TP.HCM đã có Văn bản số 8470/VP-ĐT ngày 15/10/2025 và Phiếu chuyển số 2998/PC-VP ngày 10/10/2025, chuyển đơn của bà Trương Mỹ Lan về việc cho phép tiếp tục đầu tư, thực hiện hoàn thành tòa nhà IFC One Saigon đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

IFC One Saigon có tên gọi cũ là Saigon M&C Tower với vốn đầu tư khoảng 256 triệu USD, tương đương 5.000 tỷ đồng lúc đó, được xem là dự án sang trọng bậc nhất TP.HCM thời điểm công bố.

Dự án được quy hoạch thành tổ hợp văn phòng, căn hộ cao cấp, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành khoảng 80% phần thô, công trình dừng thi công từ năm 2012.

Hồi tháng 8/2022, dự án IFC One Saigon được thay kính mặt ngoài để đảm bảo an toàn và mỹ quan, song phần bên trong vẫn chưa thi công.



Trong thời gian bỏ hoang, dự án nhiều lần thay đổi cổ đông, bị thế chấp tại Maritime Bank và DongA Bank với tổng dư nợ hơn 7.000 tỷ đồng, trở thành một trong những khoản nợ xấu lớn của hệ thống ngân hàng.

Năm 2017, VAMC thu giữ tòa nhà và đưa ra đấu giá nhưng không có nhà đầu tư nào tham gia. Đến năm 2021, Viva Land (công ty thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được giới thiệu là nhà phát triển mới, đổi tên dự án thành IFC One Saigon.

Tháng 8/2022, dự án được thay kính mặt ngoài để đảm bảo an toàn và mỹ quan, song phần bên trong vẫn chưa thi công, chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, công trình tiếp tục "án binh bất động" cho đến nay.

Với dự án khu phức hợp One Central HCM đối diện chợ Bến Thành, Sở Xây dựng cho biết UBND TP đã có công văn điều chỉnh dự án đầu tư, qua đó cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 48 tháng và giao Sở hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai đúng pháp luật.

Khu phức hợp One Central HCM quy mô 8.600 m2, tọa lạc tại khu tứ giác Bến Thành, sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính, là một trong những vị trí đắc địa nhất TP.HCM.

Dự án này ban đầu do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, có vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD, gồm hai tòa tháp nối bằng khối đế: tháp phía Tây cao 55 tầng với nửa dưới là văn phòng, nửa trên là khách sạn; tháp phía Đông cao 48 tầng gồm căn hộ và khách sạn.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Năm 2019, dự án được chuyển nhượng sang cho công ty Saigon Glory. Đến giữa năm 2020, dự án được khởi động lại và xây các tầng. Đầu năm 2021, Masterise Homes tiếp nhận phát triển dự án với tên One Central HCM, xây thêm vài tầng.

Sau đó, dự án qua tay Viva Land. Lúc bấy giờ, Viva Land đổi tên dự án thành Pearl và đưa vào danh mục các dự án đang phát triển.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2022, các lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vướng vòng lao lý, dự án lại rơi vào tình trạng "đóng băng". Logo Viva Land cũng bị tháo dỡ khỏi hàng rào công trường.