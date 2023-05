Tự tin để mặt mộc quay hình, cô giáo hot girl đình đám khiến nhiều người ngã ngửa: "Tắt chế độ làm đẹp, mỹ nhân cũng chẳng còn"

Thời gian gần đây, mạng xã hội Trung Quốc đã rộ lên video của một cô giáo mầm non họ Hoàng. Theo đó, cô Hoàng sinh sống ở Vũ Hán, Hồ Bắc đã bỗng dưng nổi tiếng sau khi video ghi lại cảnh cô hát một bài hát dành cho các học sinh mẫu giáo.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô Hoàng (26 tuổi) có gương mặt rất trẻ trung, xinh đẹp với đôi mắt to, làn da trắng hồng. Bên cạnh đó, giọng hát ngọt ngào, dễ thương của cô Hoàng cũng nhanh chóng "đốn tim" cộng đồng mạng.

Cô giáo mầm non nổi tiếng nhờ ngoại hình trong trẻo, dễ thương

Chỉ trong một thời gian ngắn, video này của cô cũng thu hút tới hơn 100 triệu lượt xem. Tài khoản mạng xã hội của cô gái xinh đẹp này cũng có hơn 4 triệu lượt người theo dõi.



Do sự yêu mến của mọi người dành cho cô quá lớn nên sau đó, có nhiều tin tức cho rằng cô giáo này thậm chí đã kiếm được 400.000 đến 500.000 NDT (tương đương từ 1,3 tỷ - 1,7 tỷ VNĐ) chỉ sau một buổi livestream.

Thậm chí, gần đây cô giáo này còn được Đài truyền hình giáo dục Trung Quốc mời đến ghi hình một chương trình. Tuy nhiên, ngay sau khi hình ảnh của buổi ghi hình này được hé lộ, vô số người hâm mộ của cô Hoàng đã bị sốc nặng.

Nhan sắc thật, chưa qua chỉnh sửa của cô Hoàng khiến người hâm mộ khó có thể nhận ra

Theo đó, trong hình ảnh được cắt ra từ đoạn video của đài truyền hình, cô Hoàng đang thực hiện thu âm các bài hát trong phòng thu. Đáng chú ý, do không có các phần mềm làm đẹp, cô giáo này lại để lộ khuôn mặt kém xinh với đôi mắt không to như trong ảnh, khuôn mặt có phần thô kệch, gò má cao và thần thái phờ phạc vô cùng khác lạ so với hình ảnh của cô trong video trước kia.



Ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền nhanh chóng, một số cư dân mạng cho rằng quả thực những ứng dụng, phần mềm chỉnh ảnh làm đẹp đã khiến cho mọi người trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhiều người còn bi quan cho rằng khi tắt đi chế độ làm đẹp, những người được coi là mỹ nhân cũng sẽ chẳng còn nhiều.

Những bức ảnh trước đây cho thấy diện mạo thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn của cô Hoàng

Nguồn: Sohu