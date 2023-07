Từ Taylor Swift đến World Cup, du khách đang trả nhiều tiền hơn để xem các chương trình và trận đấu ở nước ngoài

Khi chuyến lưu diễn "Eras tour" của Taylor Swift diễn ra tại Singapore vào năm tới, Rjay Ignacio cho biết anh ấy sẽ ở đó - cho dù anh ấy có vé hay không.

"Taylor Swift có lượng người hâm mộ khổng lồ ở châu Á. Vì vậy, xác suất để có được một vé là rất nhỏ", Rjay Ignacio - nhà sáng tạo nội dung YouTube người Philippines cho biết. Nhưng điều đó không ngăn cản anh lên kế hoạch du lịch.

"Nếu không mua được vé, tôi vẫn đi Singapore. Tôi sẽ đến bãi đậu xe chỉ để nghe và cảm nhận màn trình diễn", Ignacio nói.

Taylor Swift biểu diễn trong chuyến lưu diễn "Eras tour" tại Cincinnati, Ohio, Mỹ vào ngày 30/6/2023. Ảnh: Getty Images

Một xu hướng phát triển

Theo kênh thông tin tài chính CNBC (Mỹ), Ignacio là một phần trong xu hướng ngày càng tăng đi du lịch quốc tế để thưởng thức âm nhạc, thể thao và các sự kiện lớn khác — một hiện tượng được thúc đẩy bởi sự pha trộn giữa tâm lý YOLO (You Only Live Once, tạm dịch: Bạn chỉ sống một lần) và FOMO (Fear Of Missing Out, tạm dịch: Cảm giác sợ bỏ lỡ) sau nhiều năm bị phong tỏa bởi đại dịch COVID-19.

Theo một báo cáo vào tháng 5 với tiêu đề "Nền kinh tế trải nghiệm bền vững" của công ty kiểm toán Deloitte, đi du lịch để tham dự các sự kiện đang tăng lên trong năm nay.

Dựa trên một cuộc khảo sát với khoảng 3.500 người Mỹ, báo cáo lưu ý rằng, những động lực phổ biến nhất để đi du lịch - dành thời gian bên những người thân yêu và thư giãn - vẫn tương đối ổn định.

"Tuy nhiên, năm 2023 đã chứng kiến một bước nhảy vọt trong các động lực dường như bị kìm hãm bởi đại dịch - như các sự kiện đặc biệt và kỳ nghỉ lãng mạn", báo cáo viết.

Farhan Abrol – người Mỹ, đã tham dự giải quần vợt Pháp mở rộng và Wimbledon trong tháng qua - cho biết: "Đại dịch đã khiến du lịch và các sự kiện âm nhạc và thể thao lớn bị tạm dừng, nhưng "hiện tại chắc chắn đang có sự phục hồi".

Đi du lịch để có 'chỗ ngồi tốt nhất'

Kanyarat Teawprasong – người Thái Lan - đã mua được vé để xem Taylor Swift biểu diễn ở Singapore trong một đợt bán vé vào tuần trước, nơi số người xếp hàng trực tuyến để mua vé lên tới hơn 1 triệu.

Giờ đây, cô và bạn trai đang lên kế hoạch cho chuyến đi ba ngày tới Singapore. Teawprasong cho biết, đây sẽ là lần thứ năm cô đi du lịch để nghe hòa nhạc.

"Dấu xuất nhập cảnh đầu tiên trên hộ chiếu của tôi là đi tham dự các buổi hòa nhạc. Tôi là người thực sự thích đi xem hòa nhạc, đặc biệt là ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore", Teawprasong nói với CNBC.

Teawprasong cho biết thêm, thỉnh thoảng, một số nhóm nhạc yêu thích của cô đến Thái Lan biểu diễn, nhưng cô chọn xem họ ở những nơi khác để có trải nghiệm du lịch. Ngoài ra, "đôi khi lý do tôi tham dự các buổi hòa nhạc ở nước ngoài là để đảm bảo có chỗ ngồi tốt nhất".

Kanyarat Teawprasong xuất hiện tại một buổi biểu diễn của Blackpink. Ảnh: Kanyarat Teawprasong

Chi tiêu nhiều

Theo CNBC, với nhiều người sẵn sàng đi du lịch nước ngoài để tham dự các sự kiện lớn, các thành phố thu hút các sự kiện hàng đầu như Singapore - điểm dừng chân duy nhất của Taylor Swift ở Đông Nam Á - sẽ chứng kiến hàng triệu USD từ nước ngoài đổ vào các khách sạn, nhà hàng và điểm du lịch địa phương.

Theo công ty nghiên cứu QuestionPro, mỗi người hâm mộ Taylor Swift (hay còn gọi là Swifties) chi trung bình 1.330 USD để mua vé sự kiện, thực phẩm và du lịch. Nhưng những người đi du lịch quốc tế có khả năng chi tiêu nhiều hơn, một thực tế càng trở nên hiện hữu do chi phí đi lại ngày càng tăng, và thậm chí còn thường tăng cao hơn vào dịp diễn ra các sự kiện quan trọng.

Rất nhiều công ty đã ra đời để phục vụ những du khách này. Trang web của công ty giải trí Live Nation đang bán các gói dịch vụ tham dự Lễ hội âm nhạc Austin City Limits tại Texas vào tháng 10 với mức giá từ 1.366 USD, cũng như gói "Trải nghiệm VIP" để tham dự buổi biểu diễn "U2:UV's shows" ở Las Vegas vào cuối năm nay với mức giá từ 1.535 USD.

"Một số sự kiện quốc tế do chúng tôi tổ chức bao gồm Khiêu vũ trên cát, một kỳ nghỉ cuối tuần ở Bahamas do huyền thoại âm nhạc Lionel Richie chủ trì và phụ trách. Chúng tôi dự đoán rằng sự giao thoa giữa âm nhạc và du lịch sẽ tiếp tục gia tăng", Harvey Cohen - chủ tịch công ty - nói với CNBC.

Cách tiết kiệm chi phí

Theo công ty phần mềm du lịch Navan, giá khách sạn trung bình ở Mỹ đã tăng 50% khi chuyến lưu diễn "Eras tour" của Taylor Swift đến nước này từ tháng 3 năm nay, đặc biệt là ở những nơi như Cincinnati và Pittsburgh.

Bởi vậy, Wid – người Indonesia - cho biết, để tránh phải đối mặt với "sự tăng giá chóng mặt", một trong những người bạn của anh đã đặt khách sạn ở Singapore trước khi vé buổi biểu diễn của Taylor Swift được bán. Anh ấy yêu cầu không đăng ký bằng họ tên của mình vì anh ấy mua vé buổi biểu diễn cho người khác với một khoản phí.

Nan Palmero - người Uruguay - cho biết, giá phòng nghỉ cũng như các chuyến bay của Qatar Airways đã tăng cao trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2022 tại Doha.

"Vào thời điểm chúng tôi hạ cánh, tất cả các khách sạn đã được đặt chỗ hoặc nói là dành cho những người có gói VIP", Palmero nói.

Palmero và cha mình cuối cùng đã đặt được một căn hộ hai phòng ngủ do Accor quản lý.

Palmero cho biết, FIFA World Cup 2022 là lần đầu tiên anh và cha đi du lịch quốc tế để tham dự một sự kiện thể thao. "Tôi đã chớp lấy cơ hội vì đây là một sự kiện toàn cầu ở một nơi mà tôi chưa từng đến." Ảnh: Nan Palmero

Đối với các chuyến bay, Palmero nói: "Chúng tôi đã bắt đầu chuyến đi bằng việc bay đến Istanbul bằng máy bay của hãng hàng không Delta, nghỉ đêm tại khách sạn ở sân bay, sau đó bay đến Doha bằng máy bay của Qatar Airlines."

Quay trở lại với Rjay Ignacio, anh dự kiến vé máy bay để tham dự buổi biểu diễn của Taylor Swift sẽ rất đắt. Thay vì bay thẳng từ Philippines đến Singapore, anh nói: "Tôi sẽ bay đến Malaysia trước." Từ đó, Ignacio dự định đi xe buýt kéo dài 6 giờ từ Kuala Lumpur đến Singapore, mà anh ước tính có thể tiết kiệm tới 400 USD.