Sự xuất hiện của Yuri Tsunematsu trong bom tấn 18+ The Naked Director 2 (Đạo diễn khỏa thân) không chỉ là một bước ngoặt sự nghiệp mà còn là một cú sốc thực sự đối với người hâm mộ. Chẳng ai ngờ được cô gái sở hữu vẻ đẹp thanh thuần này lại dám "cởi" sạch để hóa thân vào ngành công nghiệp phim người lớn.

Bom tấn Netflix và sự trỗi dậy của "Đế vương AV"

Tiếp nối thành công rực rỡ từ phần 1 năm 2019, The Naked Director 2 nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất trên Netflix khi ra mắt. Phim tái hiện cuộc đời đầy biến động của Toru Muranishi (do Takayuki Yamada thủ vai) – người được mệnh danh là ông tổ, là "Đế vương AV" đã khai phá ra ngành công nghiệp tỷ đô của Nhật Bản. Từ một kẻ bán sách bị vợ cắm sừng, Muranishi đã xây dựng nên một đế chế phim 18+ đầy tranh cãi nhưng cũng vô cùng lợi nhuận.

Yuri Tsunematsu: Cú vả mặt mọi dự đoán của giới chuyên môn

Nếu như phần 1 có Misato Morita gây sốt, thì phần 2 mọi tâm điểm đổ dồn vào Yuri Tsunematsu trong vai Mariko Nogi. Trước khi phim bấm máy, giới chuyên môn đã đưa ra hàng loạt cái tên tiềm năng cho vai nữ chính, nhưng Yuri tuyệt nhiên không có mặt. Đơn giản vì hình tượng của cô quá... trong sáng.

Sinh năm 1998 và đóng phim từ năm 6 tuổi, Yuri Tsunematsu vốn là một sao nhí thực lực với gia tài phim ảnh đồ sộ như Signal 100, Wife of a Spy hay Rainbow Days.

Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m58 cùng nụ cười rạng rỡ và hai nốt ruồi đặc trưng trên má, Yuri luôn gắn liền với những vai diễn thanh thuần, đáng yêu. Chính vì thế, việc cô chấp nhận trút bỏ xiêm y, thực hiện những cảnh nóng trần trụi ở tuổi 22 đã khiến tờ Jdaily của Hong Kong và truyền thông châu Á phải dùng từ chấn động.

Bước đệm vàng để vươn tầm quốc tế

Dù đã là gương mặt quen thuộc tại xứ sở Phù Tang, nhưng phải đến khi dám hy sinh vì nghệ thuật trong The Naked Director 2, tên tuổi của Yuri mới thực sự bứt phá khỏi biên giới Nhật Bản. Sự chuyên nghiệp và dũng cảm của cô đã chứng minh rằng Yuri không còn là "sao nhí" ngày nào, mà đã là một diễn viên trưởng thành thực thụ.

Sau thành công này, cô tiếp tục gây ấn tượng mạnh với vai cung thủ Heiya Akane trong Alice In Borderland 2. Dù vào vai một nữ sinh mất một chân trong cuộc chiến sinh tồn, Yuri vẫn toát lên vẻ lôi cuốn, gai góc và khao khát sống mãnh liệt. Có thể nói, chính cú hích từ vai diễn Mariko Nogi đã giúp Yuri Tsunematsu trở thành cái tên bảo chứng cho những vai diễn nặng đô và có chiều sâu tâm lý sau này.