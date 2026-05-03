Từ nay đến hết 31/12/2026: Người sinh vào 3 năm này được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ căn cước mới

Theo Luật Căn cước hiện hành, công dân sinh vào 3 năm cụ thể dưới đây nếu đi làm thẻ căn cước từ nay đến hết năm 2026 sẽ được cấp thẻ có giá trị sử dụng vĩnh viễn. Kết hợp với những tiện ích mới trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, việc cấp đổi thẻ hiện nay trở nên vô cùng nhanh chóng, tối ưu hóa tối đa thời gian và công sức đi lại cho người dân.

Đặc quyền thẻ căn cước vô thời hạn cho 3 độ tuổi trong năm 2026

Luật quy định công dân bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước khi bước sang các mốc tuổi là đủ 14, 25, 40 và 60 tuổi. Tuy nhiên, luật cũng mở ra một quyền lợi lớn nhằm khuyến khích người dân làm thẻ sớm. Cụ thể, nếu bạn làm thẻ trong vòng 2 năm trước độ tuổi quy định, thẻ mới sẽ có giá trị sử dụng kéo dài đến tận mốc tuổi tiếp theo.

Đặc biệt nhất là mốc 60 tuổi, thẻ căn cước được cấp cho người từ đủ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng vô thời hạn. Áp dụng quy định này vào năm 2026, những công dân sinh vào 3 năm sau đây khi đi làm thẻ căn cước mới sẽ được cấp thẻ dùng trọn đời:

Người sinh năm 1968 (đủ 58 tuổi trong năm 2026)

Người sinh năm 1967 (đủ 59 tuổi trong năm 2026)

Người sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi trong năm 2026)

Như vậy, người dân thuộc nhóm năm sinh này chỉ cần thực hiện thủ tục làm thẻ một lần duy nhất từ nay đến hết 31/12/2026 là không bao giờ phải lo lắng về việc hết hạn hay phải đi đổi thẻ lại khi qua mốc 60 tuổi, trừ những trường hợp thẻ bị mất, hư hỏng vật lý hoặc cá nhân có nhu cầu thay đổi thông tin pháp lý. Nếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính xác, người dân chỉ cần mang theo căn cước cũ; nếu cần cập nhật thông tin, cần chuẩn bị thêm các giấy tờ chứng minh liên quan.

Người dân có thể cấp đổi thẻ Căn cước qua VNeID

Để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến căn cước một cách tiện lợi nhất, quy trình hiện đã được số hóa mạnh mẽ trên ứng dụng VNeID và Cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với công dân có nhu cầu cấp mới hoặc cấp đổi thẻ thông thường, toàn bộ bước khởi tạo hồ sơ giờ đây được thực hiện trực tuyến.

Người dân chỉ cần đăng nhập vào VNeID, lựa chọn thủ tục và rà soát lại thông tin cá nhân đã được hệ thống tự động trích xuất. Khi dữ liệu đã chuẩn xác, bạn được quyền chủ động ấn định thời gian và chọn địa điểm cơ quan công an thuận tiện nhất. Nhờ việc đặt lịch hẹn trước và hồ sơ điện tử đã được luân chuyển, công dân khi đến trụ sở sẽ được ưu tiên thu nhận vân tay, chụp hình ngay lập tức, chấm dứt hoàn toàn tình trạng phải bốc số và xếp hàng chờ đợi mệt mỏi như phương thức truyền thống.

Điểm đột phá mang lại giá trị cao trong quy định số hóa là cơ chế giải quyết các sự cố về thẻ. Những công dân gặp trường hợp bị mất thẻ, thẻ bị hỏng không thể sử dụng hoặc cần cấp đổi do thay đổi địa giới hành chính nay không cần phải trực tiếp đến cơ quan công an để trình báo. Quy trình này được rút gọn hoàn toàn trên môi trường số. Bạn chỉ việc truy cập VNeID, chọn thủ tục cấp lại và đối chiếu dữ liệu. Ngay khi xác nhận trùng khớp, hồ sơ sẽ được đẩy thẳng về hệ thống của cơ quan quản lý để phê duyệt và phát hành thẻ mới.