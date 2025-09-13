Từ năm học 2025-2026 sẽ triển khai Chương trình giáo dục AI cho học sinh

Giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục tham gia buổi tập huấn - ngày 13/9.

Thông tin được GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chia sẻ tại buổi tập huấn “Định hướng triển khai chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục” ngày 13/9.

Dự kiến sẽ triển khai cho tất cả các khối lớp

Nội dung giáo dục AI là một phần trong chương trình “Học sinh Thực nghiệm” được triển khai từ năm học 2025 - 2026, hướng tới phát triển những giá trị đặc trưng, khác biệt, cốt lõi của học sinh Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, cùng với các nội dung về giáo dục kĩ năng công dân số, giáo dục tài chính, phát triển kĩ năng xã hội, hoạt động trải nghiệm và khám phá khoa học.

GS.TS Lê Anh Vinh – Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phát biểu tại buổi tập huấn.

Việc triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh là hoạt động nối tiếp chuỗi các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo trong giáo dục mà Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đang triển khai, bao gồm xây dựng khung năng lực AI cho học sinh và giáo viên, xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng AI trong dạy học, hướng dẫn giáo viên triển khai phát triển năng lực AI cho học sinh phổ thông.

Trước đó, ban lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã có các buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường nhằm trao đổi, rà soát kĩ lưỡng, chuẩn bị chu đáo để phù hợp với điều kiện triển khai thực tế.

Chương trình dự kiến sẽ triển khai cho tất cả các khối lớp với thời lượng 16 tiết trong cả năm học, do đội ngũ giáo viên nhà trường trực tiếp giảng dạy với sự hỗ trợ xây dựng chương trình và cung cấp học liệu từ nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Giáo viên hào hứng với các nội dung trong buổi tập huấn.

Nội dung mở sẽ được lựa chọn theo từng năm học

GS.TS Lê Anh Vinh cho biết, chương trình thử nghiệm không phải đóng khung, nội dung mở sẽ được lựa chọn theo từng năm học, nhằm thích ứng bối cảnh xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Ông đồng thời kêu gọi sự đồng hành của các thầy, cô giáo để việc triển khai đạt hiệu quả và đem lại lợi ích thiết thực cho học sinh.

Trước khi đi vào các nội dung trình bày tại buổi tập huấn, nhóm chuyên gia đã cùng đội ngũ giáo viên của nhà trường trao đổi, thảo luận về ba câu hỏi then chốt: Tại sao phải học AI? Dạy và học AI như thế nào? Học sinh nên được học những gì về AI?

GS.TS Lê Anh Vinh chia sẻ tại buổi tập huấn.

Năm 2019, UNESCO đã thông qua Tuyên bố Bắc Kinh về AI và Giáo dục, khẳng định cam kết xây dựng nền tảng đạo đức và nhân văn cho AI trong giáo dục. Đến năm 2024, UNESCO chính thức công bố hai khung năng lực AI cho học sinh và giáo viên, nhằm giúp học sinh hiểu, tương tác và sáng tạo với AI trong môi trường học tập cũng như xã hội.

Theo đó, khung năng lực AI dành cho học sinh được xây dựng trên hai phương diện: Khía cạnh năng lực (tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI) và cấp độ tiến triển (tiếp thu, áp dụng, kiến tạo).

Giáo viên chăm chú nghiên cứu tài liệu.

Chương trình Giáo dục AI cho học sinh Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục định hướng mục tiêu là phát triển phẩm chất, năng lực chung theo Chương trình tổng thể 2018, đồng thời bổ sung năng lực AI đặc thù.

Ứng với từng cấp học sẽ có mục tiêu riêng: ở tiểu học, học sinh bước đầu làm quen với AI – vui chơi với công nghệ; lên cấp THCS, năng lực AI được phát triển và hoàn thiện ở mức cơ bản, tập trung rèn luyện tư duy và kĩ năng; đến THPT, học sinh được củng cố, nâng cao, định hướng nghề nghiệp và thoả sức sáng tạo các vấn đề, giải pháp liên quan đến AI hoặc ứng dụng AI.

Bên cạnh các nội dung căn bản, nhà trường dự kiến tổ chức câu lạc bộ dành riêng cho nhóm học sinh năng khiếu, đam mê tìm tòi, để cùng nhau khám phá những nội dung kiến thức, kĩ thuật mang tính chuyên sâu hơn.

Giáo viên Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục tham gia buổi tập huấn.

Theo các kết quả nghiên cứu mới nhất, giáo viên phổ thông Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng AI trong nhiều môn học, mang lại hứng thú cho học sinh và hỗ trợ quản lý giáo dục. AI không chỉ giúp đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn cá nhân hóa quá trình học tập, mở ra kỷ nguyên mới cho giáo dục.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cũng đặt ra thách thức lớn. Để giáo viên có thể khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần có các giải pháp đồng bộ, từ nâng cao năng lực sử dụng đến xây dựng môi trường hỗ trợ phù hợp.