Từ năm 2026, hàng nghìn người dân ở thành phố lớn nhất Việt Nam đón tin vui, được hỗ trợ tới 80% loại phí này

Nhằm mở rộng diện bao phủ BHXH, đặc biệt đối với nhóm lao động có hoàn cảnh khó khăn, ngày 11/3/2026, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND Thành phố. Nghị quyết có nội dung quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng cho một số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ là hỗ trợ 50% đối với người thuộc hộ nghèo, 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo, UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo. Như vậy, người thuộc hộ nghèo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hỗ trợ đến 80% mức đóng; người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 65%.

Căn cứ theo tỷ lệ hỗ trợ này, người dân tham gia BHXH tự nguyện ở TP. Hồ Chí Minh nếu thuộc diện hộ nghèo chỉ đóng số tiền là 66.000 đồng/tháng nếu chọn mức đóng thấp nhất, bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Mức đóng này cũng dành cho người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu trên địa bàn. Tương tự, người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện đóng 115.500 đồng/tháng để có lương hưu.

Hơn nữa, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng gồm: hàng tháng; 3 tháng một lần; 6 tháng một lần; 12 tháng một lần; một lần cho nhiều năm về sau hoặc một lần cho thời gian đóng BHXH còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Để chính sách phát huy hiệu quả, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ phối hợp với BHXH Thành phố và đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, mức hỗ trợ thêm tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND. Phối hợp với Sở Tài chính, BHXH Thành phố đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND.

BHXH TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ trì trong việc tổ chức triển khai, hướng dẫn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND và Kế hoạch. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với BHXH Thành phố và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan Báo, Đài Thành phố giám sát, tích cực, tuyên truyền, định hướng dư luận về sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH.

UBND phường, xã và đặc khu có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chủ động phối hợp với BHXH cơ sở trong việc xây dựng, tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND. Trong đó, trọng tâm công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn (đặc biệt đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo) tham gia BHXH tự nguyện.

Trong bối cảnh lực lượng lao động khu vực phi chính thức còn chiếm tỷ lệ lớn, những chính sách hỗ trợ như Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐND được xem là bước đi quan trọng giúp thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện, qua đó từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH và hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bền vững.

