Từ hôm nay (2/11), ngân hàng áp dụng quy định mới với khách chuyển tiền đến các tài khoản sau

Ngân hàng bổ sung cơ chế nhận diện sớm tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu rủi ro và hiển thị cảnh báo cho khách hàng ngay trong quá trình chuyển tiền.

Từ ngày 2/11/2026, LPBank chính thức triển khai Hệ thống Giám sát và Cảnh báo Tài khoản Gian lận (SIMO), cho phép nhận diện sớm dấu hiệu rủi ro đối với tài khoản thụ hưởng và hiển thị cảnh báo trong quá trình khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Theo thông tin từ LPBank, ngân hàng là một trong những đơn vị thương mại tiên phong phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai cơ chế nhận diện sớm tài khoản có dấu hiệu rủi ro thông qua hệ thống SIMO.

Cụ thể, khi khách hàng thực hiện chuyển tiền, hệ thống LPBank có thể kiểm tra, đối chiếu thông tin tài khoản thụ hưởng thông qua hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Nếu phát hiện tài khoản nhận tiền có dấu hiệu bất thường hoặc nằm trong diện có thông tin cảnh báo rủi ro, thông báo sẽ được hiển thị trên giao diện giao dịch.

Qua đó, khách hàng có thêm thông tin để kiểm tra lại tên người nhận, số tài khoản và ngân hàng thụ hưởng trước khi quyết định hoàn tất giao dịch.

Đây là một lớp hỗ trợ nhằm giúp khách hàng chủ động nhận diện nguy cơ và cân nhắc kỹ hơn trước khi chuyển tiền, đặc biệt trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo thông qua giao dịch ngân hàng ngày càng phức tạp.

LPBank khuyến cáo gì khi khách hàng nhận cảnh báo?

Bên cạnh việc triển khai hệ thống SIMO, LPBank khuyến nghị khách hàng chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản và tài sản khi giao dịch.

Theo đó, người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, bao gồm tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng thụ hưởng trước khi xác nhận chuyển tiền.

Khách hàng cũng cần thận trọng với những yêu cầu chuyển tiền bất thường, đặc biệt là các trường hợp người lạ hoặc đối tượng giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, công an liên hệ qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội.

Ngoài ra, ngân hàng lưu ý khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai.

Đặc biệt, khi nhận được cảnh báo rủi ro trong quá trình chuyển tiền, khách hàng nên tạm dừng giao dịch, xác minh lại thông tin người thụ hưởng và chỉ tiếp tục khi đã xác định rõ tính chính xác, an toàn của giao dịch.

Việc triển khai SIMO là một trong những giải pháp được LPBank phối hợp cùng NHNN và NAPAS thực hiện nhằm tăng cường khả năng nhận diện, cảnh báo sớm dấu hiệu gian lận, góp phần bảo vệ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số.