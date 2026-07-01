Từ hôm nay (1/7): Tung tin giả, sai sự thật trên mạng bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 174 là tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, nhất là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, mang đến những thay đổi lớn trong việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Sự điều chỉnh này được đánh giá là bước đi rất cần thiết nhằm làm sạch môi trường không gian mạng trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. Điểm đáng chú ý nhất của nghị định mới là việc nâng mức phạt tiền lên rất cao đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai trái.

Người dùng mạng xã hội hiện nay cần đặc biệt cẩn trọng với những nội dung mình đăng tải hoặc chia sẻ. Theo quy định mới, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như danh dự, nhân phẩm cá nhân sẽ đối mặt với mức phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Kênh YouTube giả mạo các chương trình tài chính, kinh tế của Đài Truyền hình Việt Nam để đăng tải thông tin xấu độc

Khung hình phạt này cũng được áp dụng cho hàng loạt vi phạm khác trên môi trường mạng. Cụ thể, các hành vi đăng tải thông tin đồi trụy, miêu tả chi tiết các hành động rùng rợn, tai nạn, chém giết sẽ bị xử lý nghiêm. Ngoài ra, việc quảng cáo hàng hóa dịch vụ bị cấm, chia sẻ bản đồ Việt Nam sai lệch chủ quyền quốc gia hay cung cấp đường dẫn đến các nội dung cấm cũng nằm trong nhóm hành vi bị áp dụng mức phạt này.

Chế tài răn đe mạnh mẽ nhất trong nhóm vi phạm trên mạng xã hội được ấn định ở mức phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Khung phạt này dành cho những hành vi gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trọng tâm của quy định hướng đến các cá nhân, tổ chức có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc xúc phạm tôn giáo, phân biệt chủng tộc.

Bên cạnh đó, việc làm lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân cũng sẽ bị áp dụng mức phạt cao nhất này. Đặc biệt, nếu việc tung tin giả gây hoang mang trong dư luận, làm thiệt hại đến hoạt động kinh tế xã hội, hoặc gây khó khăn cho cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ và xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác, người vi phạm chắc chắn sẽ phải chịu mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tạo ra tính răn đe mạnh mẽ, buộc mọi người dùng phải nâng cao ý thức và trách nhiệm mỗi khi tương tác trên không gian mạng.