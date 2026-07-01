Chưa ra mắt, iPhone 18 Pro đã bị hacker lấy cắp toàn bộ hình ảnh và thông tin

Mới đây, hàng loạt hình ảnh thực tế và thông tin linh kiện quan trọng của chiếc iPhone 18 Pro chưa ra mắt đã bất ngờ xuất hiện trên web ngầm. Đây là hệ quả từ một vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào đối tác sản xuất cốt lõi của Apple tại Ấn Độ.

Theo Reuter, hàng loạt thông tin và hình ảnh của iPhone 18 Pro vừa bị rò rỉ trên không gian mạng. Theo đó, sự việc bắt đầu khi thiết bị này xuất hiện chi tiết trong một bài kiểm tra độ bền thả rơi.

Máy sở hữu thiết kế hình chữ nhật màu xám đặc trưng, nổi bật với cụm ba camera ở mặt lưng cùng logo quả táo cắn dở quen thuộc. Không chỉ dừng lại ở hình ảnh ngoại hình, hàng loạt tài liệu mật liên quan đến siêu phẩm này cũng đã lọt vào tay giới tội phạm mạng.

Ảnh minh họa. Ảnh: Tom's Guide

Mức độ nghiêm trọng của vụ rò rỉ càng được đẩy lên cao khi giới bảo mật phát hiện ít nhất sáu tập tin tiết lộ tường tận về hàng trăm linh kiện bên trong iPhone 18 Pro, đi kèm danh sách chi tiết các nhà cung cấp.

Đáng chú ý hơn, toàn bộ sơ đồ bo mạch chủ của máy và bảng dữ liệu kỹ thuật của các dòng chip do Apple tự thiết kế, bao gồm cả siêu chip A20 Pro, đều đã bị phơi bày. Những thông tin cốt lõi này vốn luôn được Apple bảo vệ nghiêm ngặt ở mức cao nhất trước mỗi kỳ ra mắt thế hệ iPhone mới.

Sự việc rúng động này bắt nguồn từ cuộc tấn công mạng nhắm vào Tata Electronics, một trong những mắt xích quan trọng chuyên lắp ráp thiết bị và sản xuất linh kiện cho Apple tại Ấn Độ.

Nhóm tin tặc khét tiếng mang tên World Leaks đã đứng ra nhận trách nhiệm và tống tiền bằng cách đăng tải hơn 200.000 tập tin mật lên web ngầm. Khối lượng dữ liệu khổng lồ này không chỉ chứa thông tin của Apple mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khách hàng lớn khác của Tata, điển hình như hãng xe điện Tesla.

Ảnh minh họa. Ảnh: 9to5Mac

Ngay sau khi sự cố vỡ lở, phía Tata đã khẩn trương giới hạn quyền truy cập nội bộ vào các hệ thống dữ liệu nhạy cảm, đồng thời mời một công ty tư vấn an ninh mạng toàn cầu vào cuộc kiểm tra.

Dù đang nỗ lực khắc phục và rà soát lại toàn bộ hệ thống, sự cố rò rỉ chưa từng có này được dự báo sẽ gây ra những xáo trộn không nhỏ cho kế hoạch thương mại hóa sản phẩm của Apple.

Đồng thời, vụ việc cũng đặt ra thử thách rất lớn đối với tính bảo mật trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa gã khổng lồ công nghệ Mỹ và đối tác tại thị trường Ấn Độ.