Tự hỏi loạt phim này có "chữa lành" thật không: Số 1 sắp thành phim trinh thám?

Hàn Quốc mấy năm gần đây thịnh hành xu hướng làm phim healing - chữa lành, là những bộ phim ít drama, khai thác những câu chuyện về cuộc sống dung dị, chữa lành thương tổn về mặt tinh thần cho người xem. Thế nhưng không phải bộ phim chữa lành nào cũng mang đúng tinh thần này, có không ít tác phẩm rẽ hướng từ chữa lành sang... "lành ít dữ nhiều" khiến người xem không khỏi hoang mang.

Là bộ phim chữa lành với nội dung hài hước, vui vẻ nhưng Khóa Học Yêu Cấp Tốc lại đang ngày càng khiến khán giả "rén" bởi màu sắc chuyển hướng sang u ám, trinh thám. Những án mạng bí ẩn xảy ra, nỗi ám ánh về một nữ sinh tự tử trong quá khứ, kẻ sát nhân hóa ra lại là người thân cận nhất bên cạnh nam chính,...tất cả những yếu tố này khiến Khóa Học Yêu Cấp Tốc trở thành bộ phim khiến người xem phải "căng não".

Twenty Five, Twenty One là bộ phim về hành trình trưởng thành, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh của những người trẻ vô tình bị xáo trộn cuộc sống bởi cuộc khủng hoảng kinh tế. Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Na Hee Do (Kim Tae Ri) đã cùng nhau trải qua quá nhiều kỷ niệm đẹp, vượt được mọi khó khăn, rào cản nhưng sau cùng, họ lại chọn cách rời xa nhau khi còn yêu sâu đậm. Một bộ phim thực sự chữa lành nhưng lại khép lại bởi một cái kết vô cùng day dứt khiến khán giả mãi không thể quên.



3. The Interest Of Love (Lý Giải Tình Yêu)

Chí ít Twenty Five, Twenty One còn giữ được phong độ chữa lành đến gần hồi kết trong khi The Interest Of Love lại rẽ hướng ngay từ tập 3 và "hạnh hạ" khán giả đến tận cùng. Phim là chuyện tình yêu của những người trưởng thành, cùng làm việc ở một môi trường nhưng lại có sự khác biệt rất lớn về khoảng cách địa vị, xuất thân, học vấn và cả lối sống. Họ cứ chần chừ, mập mờ với cảm xúc của chính mình suốt 16 tập phim, cân đo đong đếm tình yêu bằng lý trí nhiều tới mức để trái tim tổn thương và sau cùng, khi đã trải qua những đổ vỡ, họ vẫn chẳng có cái kết cụ thể nào.

4. 20th Century Girl (Cô Gái Thế Kỷ 20)

20th Century Girl là bộ phim thanh xuân với câu chuyện không quá phức tạp, thậm chí là khá dễ đoán nhưng vẫn vô cùng cuốn hút, mang đến cho khán giả cảm giác bình yên, dễ chịu. Phim là câu chuyện về mối tình đầu của một nữ sinh, khi vì một hiểu lầm mà cô yêu nhầm người mà lẽ ra cô phải tìm thông tin giúp bạn thân. Sau cùng, họ vẫn vượt qua những rào cản để mở lòng với nhau. Tưởng đâu sẽ là một mối tình thanh xuân dịu nhẹ với cái kết viên mãn nhưng không hề, chỉ trong vài phút ngắn ngủi cuối phim, biên kịch khiến khán giả "sốc tâm lý" bởi cái chết của nam chính. Đáng nói hơn khi đến gần 2 thập kỷ sau đó, nữ chính mới biết mối tình đầu cô chưa bao giờ quên đã không còn trên đời, một kết thúc không thể day dứt hơn.



Nguồn ảnh: Netflix, tvN