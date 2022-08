Từ học lệch tới hành trình đạt thành tích xuất sắc kỳ thi THPT với hai nữ sinh chuyên Lê Hồng Phong

Học lệch, hoang mang vì mất gốc



Đối với phần lớn học sinh chuyên, không cân bằng được môn chuyên và các môn khác là một thử thách điển hình cần vượt qua. Thùy Dương và Thu Quế - hai nữ sinh trường chuyên Lê Hồng Phong cũng đã trải qua câu chuyện như vậy. Học lệch môn, lại dồn sức thi đội tuyển, nên khi quay lại ôn thi đại học, cả hai cùng hoang mang vì mất gốc các môn còn lại.

Thu Quế chia sẻ, bản thân là chuyên Anh, vì quá tập trung vào chứng chỉ IELTS mà mất gốc cả toán và văn. Có thời điểm, em chỉ được 6 vì không nắm được kiến thức cơ bản. Không những thế, dù Dương đặt rất nhiều nỗ lực vào kỳ thi đội tuyển, nhưng kết quả không được như ý. Với châm ngôn "Fake it until you make it" (giả vờ bản thân giống như người mình muốn trở thành), cô nữ sinh trường chuyên tự đưa bản thân vào thói quen, và kỷ luật học tập như thể đang là học sinh giỏi của những môn đó, dù có gặp khó khăn vì không nắm vững cả kiến thức nền tảng.

Em Ngô Thu Quế chia sẻ về câu chuyện học tập của mình

Còn với Thùy Dương, sau khi thi trượt vào đội tuyển quốc gia, không hề dừng chân trước những điều bất như ý, em bắt đầu đưa mình vào guồng quay của kỳ thi đại học. Bởi đối với Dương, "Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra". Nhưng lúc này, điều khó khăn nhất cũng là "học lệch", Dương khá bối rối vì kiến thức bị tụt lại so với lớp. Từng có lần đạt điểm 4.5 môn Toán, Dương vừa đi về nhà vừa khóc, ngay cả bố mẹ em cũng rất buồn.

Thùy Dương chia sẻ về bí quyết học của mình

Quyết tâm, kiên trì, bứt phá thành công

Khó khăn không làm nản chí hai cô gái. Với Dương, mỗi khi mệt mỏi em đều ngồi viết đi viết lại câu nói mà mình tâm đắc: "Bạn có thể thất bại nhiều lần, nhưng đừng bao giờ gục ngã".

Thùy Dương chia sẻ, suốt ba năm cấp 3, em không đi học thêm bởi điều kiện gia đình không cho phép. Bên cạnh đó, học thêm cũng ít tập trung và hiệu quả vì chỉ có một giáo viên, mà số lượng học sinh lại lớn. Hơn nữa, việc học trên trường nhiều, nên việc dành thời gian đi học thêm là quá tải. Bởi vậy, Dương chuyển sang học online, linh động trong thời gian cũng như địa điểm.

Cuối cùng, em gặp gỡ Kiến Guru - ứng dụng học trực tuyến, và tìm được lời giải cho tất cả những vấn đề trên. Với chi phí 199k/ khoá học trong 6 tháng, so với 60k/ buổi học thêm, em có thể tự tin hơn khi xin học phí từ gia đình. Bên cạnh đó, việc được học 1-1 với giáo viên cũng giúp Dương tập trung hơn trong việc ôn lại kiến thức. Không chỉ vậy, bài giảng với hình ảnh, âm thanh trực quan, giúp em tiếp thu bài dễ dàng hơn.

Chia sẻ thêm, Dương cho biết ứng dụng cũng giúp em sắp xếp thời gian học sát với nhu cầu, cũng như củng cố kiến thức một cách có hệ thống. Kết quả, chỉ sau nửa năm, em đạt điểm số đáng ngưỡng mộ trong kỳ thi THPT - 53,45.

Dương nhận Giải thưởng Vinh danh từ Kiến Guru

Giống với Thùy Dương, Thu Quế cũng không đi học thêm suốt cấp ba. Với quyết tâm lấp đầy lỗ hổng kiến thức, Quế áp dụng phương pháp học ngược, vừa học trên lớp, vừa ôn lại kiến thức hổng với ứng dụng học tập Kiến Guru . Trước mỗi giờ lên lớp, em cũng chuẩn bị trước kiến thức qua Kiến để hiểu vấn đề sâu hơn.

Quế cho biết, một trong những tính năng yêu thích của em với Kiến là việc ứng dụng dừng lại để kiểm tra bài trong suốt quá trình học. Điều này giúp kiến thức nền của em trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Đây cũng là bí quyết khiến Quế tự tin trong mọi câu hỏi, dù đề xoáy vào chi tiết nhỏ nhất em cũng giải được. Bởi cốt lõi, Quế đã nắm được kiến thức tổng quát. Và nỗ lực của em đã được trả lại bằng "quả ngọt" - 54,7 điểm thi TN THPT.

Quế nhận Giải thưởng Vinh danh từ Kiến Guru

Đừng quên đặt ra mục tiêu và nghỉ ngơi hợp lý

Nhắn nhủ tới các thế hệ học sinh tiếp theo, cả Thùy Dương và Thu Quế đều cho biết, trước khi bắt đầu ôn luyện, cần đề ra mục tiêu, tạo được lộ trình hợp lý, và tìm một chỗ dựa để đồng hành như Kiến Guru. Đặc biệt, khi đi thi phải đọc kỹ đề để không bị sai sót, tiếc nuối về sau. Nhưng dù bắt đầu học như thế nào, với phương pháp ra sao, điều quan trọng là tạo cho mình một tâm thế tốt trước khi thi. Hai em cũng lưu ý nên dành thời gian ôn thi sớm hơn, dù tập trung môn nào vẫn phải giữ gốc các môn khác.

