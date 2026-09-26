Tử hình Lê Hồng Sang SN 1990

Lê Hồng Sang là kẻ sát hại người tình là chủ quán cà phê.

Ngày 25/9, báo Công an Nhân dân đưa tin, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Sang (sinh năm 1990, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) mức án tử hình về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Mâu thuẫn bộc phát từ một câu cự cãi lúc nửa đêm

Cũng theo báo trên, tại bục khai báo, bị cáo Lê Hồng Sang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Theo đó, mối quan hệ tình cảm giữa Sang và chị N. bắt đầu nảy sinh từ tháng 8/2024. Sang thường xuyên lui tới quán cà phê do chị N. làm chủ tại địa bàn xã Bà Điểm (TP.HCM) để gặp gỡ và nhiều lần ngủ lại qua đêm tại đây.

Bi kịch xảy ra vào tối 23/11/2024, khi Sang đến quán và gặng hỏi người tình về việc nhìn thấy chị đi chơi cùng một người đàn ông lạ mặt trước đó. Nghe câu hỏi ghen tuông, chị N. bực bội đáp lại: "Anh là gì của tôi mà hỏi?".

Bị chạm tự ái và không kiềm chế được cơn nóng giận, Sang lập tức lao ra khu vực phía trước quán vớ lấy con dao chuyên dùng chặt dừa, sau đó quay vào trong chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị N. Vết thương quá nặng khiến nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ.

Bị cáo Lê Hồng Sang bị tuyên án tử hình tại tòa. Ảnh: SGGP

Vơ vét tài sản, bỏ trốn rồi tìm cách tự sát bất thành

Sau khi tước đoạt mạng sống của bạn gái, Sang lục tìm, lấy đi chiếc điện thoại di động cùng một ít tiền lẻ của nạn nhân rồi nổ máy xe rời khỏi hiện trường. Trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã ném bỏ toàn bộ số tài sản này dọc đường rồi tìm về nhà anh ruột để xin ngủ nhờ.

Đến rạng sáng 24/11/2024, người anh bàng hoàng phát hiện Sang dùng dao tự cắt vào cổ và tay để tự sát nhưng bất thành. Sau khi nghe em trai thú nhận toàn bộ tội ác vừa gây ra tại quán cà phê, người anh đã lập tức băng bó vết thương và trực tiếp dẫn giải Sang đến cơ quan công an đầu thú.

Báo SGGP cho biết Hội đồng xét xử đánh giá quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Sang đã thành khẩn nhận tội, thể hiện sự ăn năn hối cải, có tình tiết tự thú, đồng thời gia đình bị cáo đã chủ động khắc phục một phần thiệt hại khi nộp 50 triệu đồng (trên tổng số 450 triệu đồng mà đại diện gia đình bị hại yêu cầu bồi thường).

Tuy nhiên, xem xét toàn diện tính chất vụ việc, Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Lê Hồng Sang mang tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản tính côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật khi cùng lúc xâm hại trực tiếp đến tính mạng và quyền sở hữu tài sản của công dân. Mức độ phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không còn khả năng cải tạo, giáo dục để tái hòa nhập cộng đồng, do đó cần phải áp dụng mức hình phạt cao nhất nhằm loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.