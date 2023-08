Tự hào ngân vang âm nhạc truyền thống tại ngày hội Thanh niên Công nhân - Lan tỏa Năng Lượng Tích Cực

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân thuộc khuôn khổ chương trình Ngày hội "Thanh niên Công nhân - Lan tỏa Năng Lượng Tích Cực" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam - nhãn hàng Red Bull đồng tổ chức. Cuộc thi được đánh giá là một trong những sân chơi bổ ích, tích cực hỗ trợ các tài năng thanh niên công nhân phát triển năng khiếu, thể hiện đam mê và giao lưu lành mạnh.

Những giai điệu xuất phát từ niềm tự hào

Là một người con của quê hương Kinh Bắc, anh Nguyễn Thành Dân (Công ty cổ phần In Việt - Hàn) đã mạnh dạn đăng ký tham gia Cuộc thi Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân ngay sau khi nhận được thể lệ. Qua nhiều đêm nỗ lực, từ một nhân viên marketing (nhân viên tiếp thị) đã hoá thân thành một "liền anh" quan họ, dập dìu giọng hát với những giai điệu cổ mượt mà, đằm thắm.

Chia sẻ về phần thi của mình, anh Dân cho biết "Bản thân tôi là một người trẻ, cũng muốn lan tỏa sâu rộng hơn nữa giá trị văn hóa dân tộc, nhất là dân ca quan họ Bắc Ninh - di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Mong rằng tiết mục đã mang đến nguồn cảm hứng cho khán giả, giúp người nghe thấy ấn tượng và thấy yêu tiếng hát quan họ nhiều hơn" - anh Nguyễn Thành Dân nói.

Với tiết mục "Đêm qua nhớ bạn" - dân ca quan họ Bắc Ninh, Công ty cổ phần In Việt - Hàn đã xuất sắc đoạt được giải Nhì ở cuộc thi lần này

Trước đó, một tiết mục quan họ khác cũng được chị Nguyễn Thị Chi - công nhân Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm LIWAYWAY (Quế Võ) thể hiện. "Công việc hàng ngày của tôi là bỏ những gói bim bim vào bịch theo dây chuyền. Cũng cố gắng dành thời gian để tập luyện phần thi được tốt nhất. Khi ở nhà thì cứ rảnh là hát nghêu ngao. Nói chung là mình yêu thích thì có thể lúc nào hát cũng được" - chị Chi chia sẻ.



Sau đó, chỉ với khoảng 7 ngày chuẩn bị, chị Chi đã thướt tha trong trang phục "áo mớ ba mớ bảy", tự tin trình bày phần thi của mình. Hình ảnh một công nhân đóng gói theo dây chuyền đã gần như "lột xác" với giai điệu của bài hát cổ "Ngồi tựa song đào".

Nữ công nhân nói rằng, từ lâu tình yêu dân ca quan họ đã ngấm trong người, cùng với niềm đam mê ca hát nên nhân cuộc thi này muốn được thể hiện trước đông đảo khán giả. "Tôi thực sự rất vui khi được tham gia cuộc thi lần này và thể hiện tài năng của mình. Ngoài ra, tôi cũng muốn tham gia chương trình để giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cùng với các bạn thanh niên công nhân khác" - chị Chi nói.

Sự phong phú của tài năng và bản lĩnh thanh niên công nhân

Không chỉ có quan họ, một tiết mục đặc biệt khác cũng gây được ấn tượng mạnh với khán giả theo dõi cuộc thi, đó là tiết mục hát Then "Đường về bản em" của Công ty TNHH KHVatec.

Anh Ma Văn Triều (Công ty TNHH KHVatec) cho biết, hát Then đàn Tính của dân tộc Tày, Nùng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể, do đó, nhóm biểu diễn muốn mang di sản này đến cuộc thi để khán giả cùng thưởng thức. Loại hình để lại ấn tượng với vẻ đẹp của các đồ thủ công truyền thống trong trang phục, đạo cụ trong nghi lễ. Ngoài ra, nam, nữ thanh niên Tày, Nùng cũng sử dụng hát Then trong các cuộc vui, kết bạn hay giao duyên.

Nhóm của anh Ma Văn Triều mang điệu Then ngân vang, đến gần hơn với khán giả

Anh Triều cho hay, do công việc nên chỉ có ngày cuối tuần, nhóm biểu diễn mới tập luyện được với nhau. Dù vậy, may mắn rằng việc tập luyện cũng không quá khó khăn vì mọi người trong nhóm đều biết và quen thuộc với loại hình này. Chỉ mất vài ngày, tiết mục đã dần dần thành hình. Kết quả sau đó cũng cho thấy, hát Then đã giành được giải cao ở cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân.



Đại diện nhóm dự thi Công ty TNHH KHVatec cũng chia sẻ: "Cuộc thi là một sân chơi bổ ích để thể hiện tài năng. Cảm ơn Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull vì một chương trình ý nghĩa. Mong rằng những cuộc thi như thế này thường xuyên được tổ chức để công nhân có dịp giao lưu, gặp gỡ, tham gia các hoạt động gắn kết".

Từ dân ca quan họ đến hát then, thành công của những tiết mục trên đây đã cho thấy sức sống bền bỉ của âm nhạc truyền thống. Đồng thời, qua chương trình Ngày hội "Thanh niên Công nhân - Lan tỏa Năng Lượng Tích Cực", đã khẳng định được sự phong phú trong tài năng, bản lĩnh của thế hệ thanh niên công nhân Việt Nam.