Ở thời điểm hiện tại, những cáo buộc liên quan đến rapper Diddy (Sean Combs, sinh năm 1969) đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Bởi lẽ đây chính là một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất trong lịch sử âm nhạc Mỹ. Đương nhiên những thông tin bên lề như khối tài sản, cách kiếm tiền, cuộc sống xa hoa của “ông trùm” này cũng trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

Diddy từng chia sẻ với truyền thông rằng mình bắt đầu công việc đầu tiên là giao báo từ năm 12 tuổi. Năm 1990 - khi 21 tuổi, Diddy trở thành thực tập sinh tại Uptown Records (New York) rồi thành lập hãng thu âm của riêng mình đặt tên là Bad Boy Records.

Từng được ca ngợi về sự nghiệp âm nhạc, không có gì phải nghi ngờ về chuyện âm nhạc trở thành yếu tố quan trọng trong sự giàu có của Diddy. Nhưng bên cạnh đó, nam rapper còn có một số dự án kinh doanh và BĐS, ước tính giá trị tài sản ròng lên đến 1 tỷ đô la (theo báo cáo của Forbes năm 2022). Trong khi đó, từ năm 2002, Fortune đã xếp Diddy vào danh sách 40 người dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản khi đó là 293,7 triệu đô la.

Vậy thì tài sản của Diddy đến từ đâu? Đó là một tập hợp từ các hợp đồng thu âm, BĐS, thương hiệu quần áo, quan hệ đối tác với thương hiệu rượu, diễn xuất và cả kinh doanh chất cấm.

Âm nhạc và hãng thu âm

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Diddy phát hành 5 album phòng thu, 2 album hợp tác, 1 album phối lại và 72 đĩa đơn. Theo báo cáo của Business Insider, trong thời đỉnh cao, hãng thu này đã thu về khoảng 130 triệu đô la/năm.

Theo Highsnobiety (tạp chí thời trang và phong cách sống), nhạc của Diddy, bao gồm cả album và đĩa đơn, đã mang lại khoảng 100 triệu đô la tiền bản quyền. Album nhạc rap đầu tiên - No Way Out giữ vị trí số 1 trên Billboard 200 trong tuần đầu tiên phát hành, bán được 561.000 bản và nhận 5 đề cử Giải Grammy năm 1998. Kết quả, Diddy giành Giải Grammy cho Album nhạc rap hay nhất năm đó và đến tháng 9/2000, album này được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ chứng nhận là album 7 đĩa bạch kim với doanh số bán hơn 7 triệu bản. Các album tiếp theo của Diddy cũng giành được thành công.

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, nam rapper đã hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng khác bao gồm Rick Ross, DJ Khaled, Fat Joe, Busta Rhymes, Red Café và Fabolous.

Quần áo, rượu và chất cấm

Cùng thời điểm phát hành album rap đầu tiên, Diddy cũng cho ra mắt thương hiệu quần áo riêng của mình, Sean John. Năm 1998, thương hiệu này xuất hiện tại Bloomingdale's (chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp tại Mỹ) ở New York. Doanh thu hàng năm của Sean John hiện đã vượt quá 525 triệu đô la.

Năm 2004, Sean John đầu tư vào nhãn hiệu cao cấp Zac Posen. Năm 2008, công ty này mua lại thương hiệu thời trang đường phố Enyce của NTK Liz Claiborne với giá 20 triệu đô la. Năm 2010, Sean John ký thỏa thuận phân phối với thương hiệu bán lẻ hàng đầu của Mỹ Macy's, phân phối độc quyền đồ thể thao của mình ở hệ thống này. Năm 2016, Diddy bán 90% cổ phần của Sean John cho Global Brands Group và mua lại vào năm 2021 với giá 7,5 triệu đô la.

Ngoài ra, Diddy cũng có một số khoản đầu tư và quan hệ đối tác trong lĩnh vực rượu và cần sa. Năm 2007, nam rapper và công ty đồ uống có cồn Diageo chính thức hợp tác với mục tiêu tăng cường độ phủ và doanh số bán hàng cho vodka Cîroc và tequila DeLeón. Vào thời điểm đó, thỏa thuận bao gồm việc Diddy và thương hiệu chia đôi lợi nhuận nhưng hiện tại Diageo đã sở hữu 100%. Theo ước tính, Diddy kiếm được khoảng 60 triệu đô la/năm từ thỏa thuận này.

Tháng 11/2022, Diddy ký một thỏa thuận trị giá 185 triệu đô la để mua các cửa hàng bán lẻ và cơ sở sản xuất tại một số tiểu bang hợp pháp hóa cần sa từ 2 thương hiệu hàng đầu trong nước.

Bất động sản

Diddy có 2 biệt thự hoành tráng ở Miami và Los Angeles. Nhưng theo Realtor.com, nam rapper còn có một danh mục BĐS dài dằng dặc những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la.

Năm 2021, rapper này mua một BĐS trị giá 35 triệu đô la ở khu Star Island (Miami) - nơi có rất nhiều người nổi tiếng sinh sống. Nhưng đây không phải ngôi nhà đầu tiên Diddy mua tại đây. Từ năm 2003, Diddy đã mua căn bên cạnh căn này và được cho là xây dựng khu phức hợp.

Diddy cũng sở hữu một căn chung cư trị giá 2,7 triệu đô la ở Miami và một biệt thự trị giá 39 triệu đô la ở Los Angeles cùng các BĐS ở nhiều thành phố khác như New York, New Jersey và Georgia.

Diễn xuất và đầu tư vào ngành giải trí

Đầu những năm 2010, Diddy lấn sân sang diễn xuất. Nam rapper đóng vai chính trong phim hài Get Him to the Greek và xuất hiện trong các chương trình truyền hình như Entourage, Hawaii Five-0 và It’s Always Sunny in Philadelphia. Dù chưa có thông tin chính thức về thu nhập của Diddy từ những thỏa thuận này nhưng riêng Get Him to the Greek đã đem lại cho rapper 95,5 triệu đô la doanh thu phòng vé.

Năm 2023, Diddy công bố một thị trường trực tuyến có tên Empower Global nhằm làm nổi bật các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen và gọi đó là "Phố Wall của người da đen". Rapper cho biết: "Giấc mơ của tôi luôn là thành công trong âm nhạc, bị ám ảnh với thời trang và trở thành doanh nhân da đen vĩ đại nhất".

Tuy nhiên với những diễn biến ở thời điểm hiện tại, khó mà nói rằng giấc mơ này sẽ trở thành hiện thực.

(Nguồn: Fortune)