Từng có cả bộ sưu tập son môi và túi xách nhưng vẫn liên tục muốn mua thêm, tôi quyết định thử thách bản thân bằng một năm ngừng mua sắm hai món đồ này. Không ngờ, quyết định nhỏ ấy lại giúp tôi tiết kiệm tiền, thay đổi thói quen tiêu dùng và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống giản dị.

Tủ đầy son môi, túi xách nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thiếu

Một năm trước, nếu bước vào phòng ngủ của tôi, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người rất chăm chút cho ngoại hình. Bàn trang điểm chất đầy son môi, từ đỏ cổ điển, hồng đất đến cam nude. Trong tủ quần áo, những chiếc túi xách đủ kiểu dáng được xếp thành từng hàng, từ túi đeo chéo, túi công sở đến những mẫu chỉ phù hợp để đi chơi.

Điều đáng nói là dù sở hữu nhiều như vậy, tôi vẫn thường xuyên cảm thấy mình cần mua thêm.

Mỗi khi một thương hiệu ra mắt màu son mới, tôi lại tò mò muốn thử. Khi thấy một chiếc túi đẹp trên mạng xã hội, tôi lập tức nghĩ đến việc nó sẽ phù hợp với bộ quần áo nào trong tủ.

Tôi từng tin rằng càng có nhiều lựa chọn, mình càng trở nên xinh đẹp và tự tin.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Trong số hàng chục thỏi son, tôi chỉ thường xuyên sử dụng hai hoặc ba màu quen thuộc. Những chiếc túi được yêu thích nhất cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn những món đồ còn lại nằm yên trong tủ, thậm chí có những chiếc túi chỉ được sử dụng một lần.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Mình thực sự cần những món đồ này, hay chỉ đang thích cảm giác được mua chúng?

Câu hỏi ấy khiến tôi quyết định thực hiện một thử thách: Không mua thêm bất kỳ thỏi son hay chiếc túi xách nào trong vòng một năm.

Những tháng đầu không mua sắm, tôi mới nhận ra mình từng tiêu tiền cảm tính đến mức nào

Thành thật mà nói, thời gian đầu không hề dễ dàng.

Tôi vẫn bị thu hút bởi những video giới thiệu son mới, những chương trình giảm giá hay hình ảnh các mẫu túi đang được nhiều người yêu thích.

Đặc biệt, mỗi lần nhìn thấy dòng chữ "giảm giá có hạn", tôi lại có cảm giác nếu không mua ngay thì mình sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt.

Nhưng thay vì lập tức đặt hàng, tôi bắt đầu tập cho mình thói quen dừng lại và suy nghĩ.

Tôi tự hỏi ba điều: Mình đã có món đồ tương tự chưa? Mình sẽ sử dụng nó bao nhiêu lần? Nếu không mua, cuộc sống của mình có thực sự bị ảnh hưởng?

Phần lớn câu trả lời đều là không.

Tôi nhận ra rằng trước đây, nhiều quyết định mua sắm của mình không xuất phát từ nhu cầu thực tế. Có lúc tôi mua vì buồn chán, có lúc vì muốn tự thưởng sau một ngày làm việc mệt mỏi, cũng có khi chỉ vì thấy người khác sở hữu món đồ đẹp.

Sau vài tháng, cảm giác muốn mua liên tục bắt đầu giảm xuống.

Tôi vẫn dùng son, vẫn mang túi xách mỗi ngày, nhưng chỉ sử dụng những món đồ mình đã có. Điều bất ngờ là chẳng ai nhận ra tôi đã ngừng mua sắm. Công việc, các cuộc gặp gỡ và sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra bình thường.

Hóa ra, những thứ tôi từng nghĩ mình không thể thiếu lại chẳng quan trọng đến thế.

Sau một năm, thứ tôi có thêm không chỉ là tiền tiết kiệm

Thay đổi dễ nhận thấy nhất là tôi không còn phải dành quá nhiều thời gian cho việc lựa chọn và mua sắm.

Buổi sáng, tôi chỉ cần chọn một màu son phù hợp và chiếc túi quen thuộc. Không còn cảnh đứng trước tủ đồ đầy ắp nhưng vẫn phân vân không biết dùng gì.

Bàn trang điểm cũng gọn gàng hơn. Những món đồ hết hạn hoặc không còn sử dụng được được loại bỏ, còn những sản phẩm vẫn tốt được sắp xếp lại để dùng hết trước khi nghĩ đến chuyện mua mới.

Quan trọng hơn, tôi bắt đầu kiểm soát tiền bạc tốt hơn.

Trước đây, mỗi lần mua một thỏi son hay chiếc túi, tôi thường tự nhủ số tiền ấy không quá lớn. Nhưng nhiều khoản chi nhỏ cộng dồn qua các tháng lại trở thành một con số đáng kể.

Khi ngừng mua sắm theo cảm xúc, tôi nhận ra mình có thể giữ lại khoản tiền ấy mà không phải hy sinh chất lượng cuộc sống.

Tôi dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, nấu ăn, đi dạo và chăm sóc bản thân. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản lại mang đến cảm giác thư giãn lâu dài hơn niềm vui ngắn ngủi sau mỗi lần nhận hàng.

Tôi cũng không còn cảm thấy cần phải sở hữu một món đồ mới để chứng minh rằng mình đang sống tốt.

Tối giản không phải là ngừng tiêu tiền, mà là biết tiền của mình nên dành cho điều gì

Sau một năm, tôi không còn đặt mục tiêu phải ngừng mua son môi hay túi xách mãi mãi.

Nếu một thỏi son hết hạn, tôi vẫn sẽ mua sản phẩm thay thế. Nếu chiếc túi đang sử dụng bị hỏng, tôi hoàn toàn có thể chọn một chiếc mới phù hợp.

Điều khác biệt là tôi sẽ mua vì thực sự cần, thay vì vì một đợt giảm giá hay xu hướng nhất thời.

Tôi cũng hiểu rằng sống tối giản không có nghĩa là phải sở hữu càng ít đồ càng tốt, càng không phải ép bản thân tiết kiệm đến mức từ bỏ những niềm vui chính đáng.

Với tôi, tối giản đơn giản là biết đâu là thứ có giá trị và đâu là thứ chỉ khiến mình tiêu thêm tiền, mất thêm thời gian.

Trước đây, tôi thường nghĩ niềm vui đến từ việc sở hữu nhiều hơn. Bây giờ, tôi thấy nhẹ nhõm khi không còn bị những món đồ chưa mua chi phối suy nghĩ.

Một năm không mua thêm son môi và túi xách không khiến tôi trở nên kém xinh đẹp hay thiếu thốn. Ngược lại, tôi nhận ra rằng khi bớt chạy theo những thứ mình muốn, tôi có nhiều tiền bạc, thời gian và sự tự do hơn để tận hưởng những điều thực sự quan trọng.

Và có lẽ, đó mới là món quà lớn nhất mà lối sống tối giản mang lại.