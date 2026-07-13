Từ danh hiệu 2025 tới Galaxy S26, Samsung đặt màn hình chống nhìn trộm đầu tiên thế giới vào túi người Việt

Một năm sau khi thắng 6 giải tại Better Choice Awards, Samsung tiếp tục mở rộng dấu ấn AI từ smartphone sang TV, hướng thẳng vào thói quen sử dụng của người Việt.

Tháng 10/2025, Samsung rời Gala Better Choice Awards với 6 giải thưởng, trải đều từ điện thoại, đồng hồ thông minh đến TV. Một năm sau, hãng điện tử Hàn Quốc trở lại với Galaxy S26 Ultra, mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới có màn hình chống nhìn trộm chủ động, theo công bố của Samsung.

Khoảnh khắc điện thoại Galaxy Z Fold7 nhận giải "Đột phá thiết kế trên thiết bị công nghệ" tại Gala Better Choice Awards 2025 - Ảnh: BTC

Sáu giải thưởng trong một mùa giải

Tại Better Choice Awards 2025, Samsung thắng trên diện rộng thay vì dồn vào một sản phẩm. Galaxy Z Fold7 nhận giải Đột phá thiết kế trên thiết bị công nghệ nhờ độ dày 8,9 mm khi gập và trọng lượng 215 g, hai con số từng bị xem là giới hạn khó vượt của điện thoại gập. Galaxy Watch8 Series thắng giải Đột phá sáng tạo về công nghệ chăm sóc sức khỏe. TV Neo QLED 8K QN950F nhận giải Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện.

Galaxy AI, nền tảng trí tuệ nhân tạo của Samsung, giành 2 giải: Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc và Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt. Cả hai đều gắn với cùng một lý do, tiếng Việt là một trong 13 ngôn ngữ đầu tiên Samsung tích hợp vào Galaxy AI, và phần lớn công đoạn huấn luyện, kiểm thử được thực hiện ngay tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) bởi kỹ sư người Việt.

Galaxy AI trên các thiết bị Samsung hỗ trợ tiếng Việt thân thiện và gần gũi với người dùng Việt - Ảnh: Internet

2026: Từ màn hình điện thoại đến màn hình TV

Rạng sáng 26/2, Samsung ra mắt Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Giá bán tại Việt Nam công bố ngay trong ngày, Galaxy S26 Ultra khởi điểm 36,99 triệu đồng cho bản 256 GB và cao nhất 51,99 triệu đồng cho bản 1 TB, giao hàng từ 6/3.

Tính năng được Samsung nhấn mạnh nhiều nhất là Privacy Display, công nghệ chống nhìn trộm chủ động mà hãng giới thiệu là lần đầu xuất hiện trên điện thoại. Thay vì dùng miếng dán vật lý, màn hình kiểm soát trực tiếp hướng phát sáng của từng điểm ảnh, khi bật chế độ này, người nhìn trực diện vẫn thấy rõ nội dung nhưng người nhìn từ hai bên chỉ thấy màn hình mờ hoặc tối. Theo Wall Street Journal, Samsung mất hơn 5 năm phát triển công nghệ này trước khi đưa vào sản xuất, và vì cần cấu trúc phần cứng riêng nên tính năng chỉ có trên bản Ultra, không thể đưa xuống các máy đời cũ qua cập nhật phần mềm.

Màn hình Privacy Display (chống nhìn trộm) trên Galaxy S26 Ultra - Ảnh: Phạm Hoàng

Máy dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, phiên bản Qualcomm tùy chỉnh riêng cho Samsung, cùng camera chính 200 MP. Độ dày giảm còn 7,9 mm nhờ quay lại khung nhôm Armor Aluminum thay vì titan.

Về phần mềm, Galaxy AI trên S26 series thiên về chủ động gợi ý thay vì chỉ phản hồi khi được hỏi. Now Nudge đọc ngữ cảnh trên màn hình để đề xuất thao tác tiếp theo, ví dụ tự tìm ảnh phù hợp khi có người nhắn tin xin ảnh chuyến đi. Now Brief tóm tắt lịch trình mỗi sáng dựa trên thói quen sử dụng. Đại diện Samsung Việt Nam cho biết Galaxy AI được thiết kế để hiểu thói quen và ngữ cảnh của người Việt, toàn bộ tính năng tích hợp sẵn, không cần cài thêm ứng dụng hay trả phí hằng tháng.

Giao diện Now Nudge và Now Brief trên Galaxy S26 - Ảnh: Thế Duyệt

Ngày 2/4, Samsung Việt Nam công bố dải AI TV 2026, lần đầu đưa nền tảng Vision AI Companion lên toàn bộ danh mục, từ Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED đến Crystal UHD, dòng phổ thông trước đây chưa từng có AI. Vision AI Companion kết hợp Bixby cùng các mô hình AI lớn để nhận diện nội dung, cá nhân hóa trải nghiệm xem và kết nối hệ sinh thái nhà thông minh SmartThings. Đây cũng là lần đầu TV Micro RGB, dùng đèn LED siêu nhỏ dưới 100 micromet, có mặt tại Việt Nam.

Nửa cuối năm 2026, Samsung dự kiến trình làng thế hệ điện thoại gập mới, Galaxy Z Fold8 và Z Flip8, tại sự kiện được đồn đoán diễn ra ngày 22/7 ở London. Đến thời điểm hiện tại, thông tin này vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ, chưa được Samsung xác nhận chính thức.