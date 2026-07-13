Điểm khác biệt trên iPhone Ultra và iPhone 18 Pro Max

Giữa một iPhone 18 Pro Max tiếp nối vinh quang của thiết kế truyền thống với cụm camera đỉnh cao, và một iPhone Ultra đánh dấu kỷ nguyên màn hình gập đắt đỏ nhưng đầy mới lạ, đâu mới là thiết bị thực sự đáng tiền?

Tháng 9 này, giới công nghệ đang đổ dồn sự chú ý vào màn ra mắt đầy hứa hẹn của Apple. Mặc dù iPhone 18 Pro Max đại diện cho đỉnh cao của dòng điện thoại truyền thống, sự xuất hiện của iPhone Ultra màn hình gập lại mang đến một làn gió hoàn toàn mới với mức giá cao ngất ngưởng. Vậy đâu là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn? Hãy cùng khám phá 5 điểm khác biệt cốt lõi giữa hai siêu phẩm này trước giờ G.

Thiết kế và trải nghiệm màn hình hoàn toàn đối lập

iPhone Ultra đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Apple khi chính thức bước chân vào thế giới điện thoại màn hình gập. Thiết bị này hứa hẹn mang đến trải nghiệm linh hoạt độc đáo, hoạt động như một chiếc điện thoại thông thường khi gập lại và biến thành một chiếc màn hình lớn tương đương iPad mini khi mở ra. Để tối ưu hóa không gian hiển thị rộng lớn này, Apple dự kiến sẽ trang bị hệ điều hành iOS 27 với giao diện ứng dụng đặt cạnh nhau để xử lý đa nhiệm hiệu quả. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max vẫn trung thành với triết lý thiết kế phẳng quen thuộc, cung cấp một màn hình đơn kích thước 6,8 inch rộng rãi để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng iPhone truyền thống.

Cuộc chiến camera và sự vắng bóng của ống kính tele

Khả năng nhiếp ảnh luôn là niềm tự hào của dòng Pro Max và iPhone 18 Pro Max chắc chắn sẽ tiếp nối thành công rực rỡ từ thế hệ tiền nhiệm. Chiếc điện thoại này dự kiến sở hữu cụm ba camera 48MP nâng cấp với khẩu độ thay đổi linh hoạt, mang lại khả năng sáng tạo vô tận và sự thích ứng hoàn hảo trong nhiều điều kiện ánh sáng. Trái ngược với sức mạnh đó, iPhone Ultra có phần lép vế hơn khi được cho là chỉ trang bị camera kép ở mặt lưng. Việc loại bỏ ống kính tele quen thuộc trên các dòng Pro sẽ khiến người dùng gặp khó khăn khi muốn chụp ảnh thu phóng từ xa, biến đây thành một điểm trừ đáng cân nhắc đối với những người đam mê nhiếp ảnh.

Thời lượng pin đối đầu cùng hiệu suất làm việc

Thời lượng pin luôn là yếu tố sống còn trên các thiết bị cao cấp. Dòng Pro Max từ lâu đã khẳng định vị thế bá chủ về độ bền bỉ và iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ thiết lập kỷ lục mới với viên pin khủng lên đến 5.425 mAh (hoặc 5.235 mAh cho bản có SIM vật lý). Ngược lại, dù iPhone Ultra cũng sở hữu mức dung lượng dự kiến ấn tượng từ 5.000 đến 5.500 mAh, chiếc máy này lại phải gánh vác tới hai màn hình hiển thị. Mức tiêu thụ điện năng khổng lồ từ màn hình gập kích thước lớn chắc chắn sẽ khiến thời gian sử dụng thực tế của iPhone Ultra khó có thể sánh ngang với người anh em Pro Max truyền thống.

Sự trở lại bất ngờ của Touch ID hay tiếp tục tin dùng Face ID?

Một trong những khác biệt thú vị nhất giữa hai thiết bị nằm ở công nghệ bảo mật sinh trắc học. Nguồn tin rò rỉ cho thấy Apple có thể sẽ hồi sinh Touch ID dưới dạng cảm biến vân tay để tích hợp trên iPhone Ultra, thay vì sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt quen thuộc. Ở chiều ngược lại, iPhone 18 Pro Max vẫn sẽ tiếp nối hành trình hoàn thiện công nghệ Face ID trứ danh. Tính năng xác thực bằng camera trước này đã được Apple tối ưu vô cùng mượt mà qua nhiều thế hệ kể từ chiếc iPhone X, mang lại sự tiện lợi và an toàn tuyệt đối cho người dùng.

Mức giá chênh lệch kỷ lục

Yếu tố cuối cùng và cũng mang tính quyết định nhất chính là giá bán. Dù iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ có mức giá khởi điểm khá cao, rơi vào khoảng 1.399 USD (tương đương 36,7 triệu đồng và đắt hơn 200 USD so với bản tiền nhiệm), đây vẫn được xem là một khoản đầu tư hợp lý. Chiếc iPhone Ultra đầu tiên của Apple được đồn đoán sẽ chạm ngưỡng 2.500 USD (khoảng 65,7 triệu đồng), một con số kỷ lục vượt qua cả những đối thủ nặng ký như Samsung Galaxy Z Fold 7 trên thị trường hiện nay.

Dù mang thiết kế khác biệt, cả hai thiết bị đều hứa hẹn mang lại hiệu suất đỉnh cao tương đương nhau nhờ được trang bị hệ thống tản nhiệt bằng buồng hơi tiên tiến. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thói quen và nhu cầu ưu tiên của bạn. Nếu bạn đề cao khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thời lượng pin bền bỉ cho một ngày dài làm việc và một mức giá dễ tiếp cận hơn, iPhone 18 Pro Max chính là lựa chọn sáng giá. Tuy nhiên, nếu bạn đam mê sự mới lạ, muốn tận hưởng khả năng đa nhiệm tuyệt vời của một chiếc "iPad mini" thu nhỏ và không ngại chi trả một số tiền lớn, iPhone màn hình gập Ultra chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt nhất.